Walter Mercado horóscopo del día para el 8 de diciembre

ARIES 20 de marzo – 19 de abril Asuntos económicos alteran tu paz. Indecisiones nublan tu mente e impiden que veas alternativas muy positivas para ti. Escucha los consejos de quienes son exitosos y saben multiplicar su dinero. En el amor todo asunto sin resolver llega a un feliz desenlace. Lo que tú esperabas de tu pareja se manifiesta. Tu afirmación de hoy: "Soy libre". Números de suerte: 9, 45, 20 Palabra Sagrada: Alternativa TAURO 20 de abril – 20 de mayo La luna visita tu signo en este día. Tu ánimo dependerá de cómo tomes todo lo que te digan o te hagan. Estás muy sensible a críticas o consejos, como también a piropos e insinuaciones amorosas. Tú atraes como un imán la buena suerte en dinero como en el amor. Disfruta la vida y sé una persona positiva. Tu afirmación de hoy: "Vivo en abundancia". Números de suerte: 5, 44, 13 Palabra Sagrada: Suerte GÉMINIS 21 de mayo – 20 de junio En este día se manifiesta un sentido de añoranza por aquel tiempo en que fuiste feliz en asuntos amorosos. Extrañas a esa persona tan especial que en su momento hicieron grandes planes que no se concretaron. Muchas veces lo que no ocurre es por nuestro bien. Busca el lado positivo y agradece por lo que viviste y disfrutaste. Tu afirmación de hoy: "Cada día soy más feliz".

Números de suerte: 30, 42, 11 Palabra Sagrada: Amor CÁNCER 21 de junio – 21 de julio Día para darte a ti mismo mucho amor. Cuida de ti, de tu físico, tu alimentación y descanso. Cuida tu mente de pensamientos derrotistas, pesimistas o negativos. Practica la visualización e imagínate lleno de salud, belleza, amor y viviendo en abundancia. Tu afirmación de hoy: "Atraigo hacia mi salud, dinero y mucho amor". Números de suerte: 6, 40, 44 Palabra Sagrada: Atracción LEO 22 de julio – 22 de agosto Hoy es un día para descansar y recuperar energías perdidas. Dedícatelo a ti. Que nada ni nadie perturbe tu existir. Es un domingo donde deberás hacer aquello que de verdad disfrutes solo o acompañado. Te preocupa la situación laboral. Deja que todo fluya en completo Orden Divino. Tu afirmación de hoy: "Decreto vivir en paz y armonía". Números de suerte: 45, 3, 21 Palabra Sagrada: Paz VIRGO 23 de agosto – 22 de septiembre La energía de la luna te inclina a tomar riesgos, en especial financieros. Tienes una corazonada, algo que te dice lo que debes hacer para progresar económicamente. Sigue tus instintos. En el amor, sé precavido. Arriesgarte a que hieran tu corazón, no está en agenda. Tu afirmación de hoy: "Soy exitoso. Tomo buenas decisiones". Números de suerte: 7, 40, 33 Palabra Sagrada: Riesgo LIBRA 23 de septiembre – 22 de octubre La energía planetaria de este día resalta tu intuición. Todo lo que presientes se manifestará. Tu sensualidad y atractivo personal se resalta. Atraes miradas y se multiplican los admiradores. Si deseas conquistar un corazón se te hará muy fácil. Día ideal para hacer una magia, ritual o conjuro amoroso. Tu afirmación de hoy: "Bendigo todo lo que recibo a diario". Números de suerte: 10, 44, 29 Palabra Sagrada: Intuición ESCORPIO 23 de octubre – 21 de noviembre La energía de la luna influye en tu relación con la pareja sentimental o socio de negocios. Paciencia, nada de lo que diga o haga debes tomarlo personal. Disfruta cada día al máximo. La luna le cambia su sentido del humor, pero al resaltar su belleza y encantos personales, te sentirás más atraído hacia él o ella. Tu afirmación de hoy: "Tengo todo para ser feliz". Números de suerte: 39, 44, 11 Palabra Sagrada: Disfrutar SAGITARIO 22 de noviembre – 20 de diciembre Dedica este día para descansar y cuidar de ti. La luna te inclina a prestarle más atención a tu cuerpo físico. Tu mente también necesita despejarse de todo lo que te aturde. Evita juntarte con gente tóxica, negativa o pesimista. Estar a solas contigo mismo te hará bien. Tu afirmación de hoy: "Soy un ser espiritual lleno de bendiciones". Números de suerte: 50, 2, 20 Palabra Sagrada: Descanso CAPRICORNIO 21 de diciembre – 19 de enero Hoy te encuentras lleno de dudas. Te sientes inclinado a salir a divertirte y al mismo tiempo sabes que necesitas ponerte al día en asuntos personales. La energía de la luna puede llevarte a tomar decisiones con el corazón y no con tu mente. El pensar en quien te hizo sufrir te hace daño. Tu afirmación de hoy: "Yo puedo superar cualquier mal". Números de suerte: 20, 33, 17 Palabra Sagrada: Energía ACUARIO 20 de enero – 17 de febrero Tu hogar y familia continúa siendo un tema muy importante para ti. Cambios han sido necesarios y muy favorecedores para afrontar situaciones difíciles las cuales tenían que terminar. Un nuevo ciclo de vida ha comenzado para ti y tienes nuevos retos. Ten fe que todo saldrá bien. Tu afirmación de hoy: "Tengo total confianza de que tendré éxito". Números de suerte: 5, 18, 32 Palabra Sagrada: Comienzo PISCIS 18 de febrero – 19 de marzo Domingo de compartir con otras personas y contagiarte con la alegría y el dinamismo de quienes saben gozar de la vida. Acepta una invitación o planifica una actividad en tu hogar. Te hará bien hacer algo diferente hoy. La luna te vuelve más protector de lo acostumbrado con hermanos y otros familiares. Tu afirmación de hoy: "Recibo bendiciones a caudales". Números de suerte: 44, 19, 30 Palabra Sagrada: Vida

Walter Mercado horóscopo del día para el 8 de diciembre

