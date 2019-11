Walter Mercado horóscopo del día para el 7 de noviembre Mira tu horóscopo por Walter Mercado y tus números de la suerte para hoy. By Mayra Mangal ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Estimados lectores: Nuestro querido Walter Mercado falleció este 2 de noviembre, sin embargo antes de morir nos dejó sus últimos horóscopos para el mes de noviembre, que se enviaban por adelantado a People en Español. —- ARIES 20 de marzo – 19 de abril Todo se expande, todo se magnifica y todo sale a la luz. No podrás ocultar tus motivaciones ni tener secretos. Te sentirás protegido y amparado por fuerzas misteriosas. La energía de los Ángeles se hará presente. Es momento para iniciar, tomar la batuta y dirigir tu propia orquesta. Números de suerte: 10, 15, 33 Palabra sagrada: Amparo TAURO 20 de abril – 20 de mayo Cultiva la capacidad de ver los puntos de vistas de otros y no solo los tuyos propios. Habla de corazón a corazón con esa persona que te interesa y con la verdad fundamentarás tu futuro. Estarás apasionado, franco y generoso. Demostrarás con palabras y hechos la pasión que encierra tu corazón. Números de suerte: 47, 29, 14 Palabra sagrada: Capacidad GÉMINIS 21 de mayo – 20 de junio Aprende de errores pasados. Tu salud será excelente pero mucho cuidado con aumentar de peso. En el amor, escoge una pareja que te quiera por lo que tú eres y no por lo que tienes. No cambies por complacer a nadie. Si necesitas cambiar, hazlo por tu bien, por tu mejoramiento personal. Números de suerte: 19, 4, 21 Palabra sagrada: Aprender CÁNCER 21 de junio – 21 de julio En el amor acabó tu periodo de mártir o víctima. Ya pagaste tu karma, Cáncer. Si has sabido cuidarte siguiendo los consejos de la autoridad médica, tu salud mejorará notablemente. Los vientos de la buena suerte soplan a tu favor. Aprovecha para rehacer tu vida y corregir aquello que te paraliza. Números de suerte: 18, 36, 24 Palabra Sagrada: Rehacer LEO 22 de julio – 22 de agosto Te inclinarás a conocer a nuevas personas y a descubrir a otros ya que la curiosidad se exalta en ti. En el amor abrirás tus ojos y despertarás a la verdad que antes estuvo oculta para ti. El verdadero amor estará a tu lado, lo ficticio y falso lo echarás de tu vida. Números de suerte: 6, 12, 43 Palabra sagrada: Descubrir VIRGO 23 de agosto – 22 de septiembre De lo raro, extraño e impredecible te llegará la buena suerte. Tendrás la oportunidad de poder probar tus talentos y habilidades. Si expones tus ideas o proyectos atraerás colaboradores. Finanzas y vida social se entrelazan. Prográmate a conseguir aquello que deseas. Números de suerte: 11, 7, 13 Palabra sagrada: Oportunidad LIBRA 23 de septiembre – 22 de octubre Medita y comunícate con tu yo Supremo y descubrirás una sabiduría infinita. Comprobarás que tienes más poder del que crees. Libérate de lo negativo y prográmate siempre para lo positivo. Enfrentarás con valor a aquellos que te quieren manipular. No dejarás que nadie te humille. Números de suerte: 23, 45, 17 Palabra sagrada: Poder ESCORPIO 23 de octubre – 21 de noviembre Cuidado con las ofertas millonarias que no tienen relación alguna con la realidad. Aléjate de todo lo que pueda comprometerte o complicarte la existencia. Tu juicio en lo financiero estará agudo y perspicaz, confía en ti. Tu buen corazón estará al servicio de muchos. Números de suerte: 4, 26, 35 Palabra sagrada: Juicio SAGITARIO 22 de noviembre – 20 de diciembre Se impone la buena alimentación ya que es muy importante para tu salud mental y física. Reduce todo lo que sea procesado que contenga productos químicos, preservativos y todo aquello que no sea cien por ciento natural. Incluye siempre en tu alimentación frutas, verduras y vegetales. Números de suerte: 18, 30, 2 Palabra sagrada: Alimentar CAPRICORNIO 21 de diciembre – 19 de enero Tu mundo de la amistad se enriquece con seres de mucha luz que podrán darte mucha ayuda y orientación. Si no te sientes feliz en lo que estás realizando, se te presentará la oportunidad de cambiar. Toca puertas, déjate ver, ponte en vitrina para que la suerte te cobije completamente. Números de suerte: 5, 12, 3 Palabra sagrada: Suerte ACUARIO 20 de enero – 17 de febrero Recuperas la fe en el amor y la amistad. Tu vida amorosa se torna muy emocionante. Te quedarás con quien ha demostrado quererte en las buenas y en las malas. Disfrutarás de todo y de todos sin complicarte con casos clínicos. Tu selección de socios y asociados será más acertada. Números de suerte: 2, 16, 50 Palabra sagrada: Recuperar PISCIS 18 de febrero – 19 de marzo Los extranjeros juegan un papel decisivo en tu panorama futuro. Dile que sí a toda oportunidad de viaje que se presente. Vencerás la inestabilidad, la inconstancia y la crítica. Mucho cuidado con esos amores que llegan repentinamente ya que acabarán también súbitamente. Números de suerte: 46, 32, 17 Palabra sagrada: Oportunidad Advertisement EDIT POST

Walter Mercado horóscopo del día para el 7 de noviembre

