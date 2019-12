Walter Mercado horóscopo del día para el 7 de diciembre Walter Mercado te dice tu horóscopo y tus números de la suerte para hoy. By Walter Mercado para People en Español ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print ARIES 20 de marzo – 19 de abril Estarás hoy impaciente y esto podría llevarte a tomar decisiones precipitadas. Aunque tu situación económica se encuentre bajo control, cuídala y no te excedas en ningún tipo de gasto a menos que sea extremadamente necesario. Utiliza con sensatez lo que tienes ahorrado. Números de suerte: 21, 8, 2 Palabra Sagrada: Sensatez TAURO 20 de abril – 20 de mayo Tu mundo se revuelca, pero no te preocupes, tus energías y tu sabiduría junto a tu encanto personal podrá con todo esto y más. El éxito será tuyo, si sabes cómo adaptarte y ser flexible ante todo cambio apresurado e inesperado que pueda manifestarse en tu vida, Tauro. Números de suerte: 3, 5, 22 Palabra Sagrada: Adaptar GÉMINIS 21 de mayo – 20 de junio Asiste a todo lo que estimule tu intelecto y aumente tu sabiduría. Tu opinión será fuerte y directa, lo que te servirá para obtener mayores logros. Recuerda que no tienes que alzar la voz para que te escuchen. Respeta las ideas de otros, ellos tienen derecho y quizás aprendas algo también. Números de suerte: 47, 15, 4 Palabra Sagrada: Estimulo CÁNCER 21 de junio – 21 de julio Espera mucha actividad en tu diario vivir. No tienes que decir que si a todo. Piensa un poco más en ti. Sé más selectivo en cuanto a tus amistades. No desperdicies tus energías en cosas o actividades que te quiten tu tiempo valioso y te agoten. No permitas que las preocupaciones te afecten. Números de suerte: 4, 36, 20 Palabra Sagrada: Tu LEO 22 de julio – 22 de agosto Los pensamientos profundos y el estudio de religiones pocos convencionales te hacen cambiar tu modo de ver la vida. Concéntrate más en tu trabajo. A través de conversaciones y negociaciones conocerás una persona que dejará una buena impresión en ti. Números de suerte: 29, 13, 18 Palabra Sagrada: Pensar VIRGO 23 de agosto – 22 de septiembre Sacarás muchas fantasías de tu mente, estarás más maduro y realista en tus relaciones de amor. Tendrás que enfrentar un problema que venías evadiendo por algún tiempo y lo resolverás. Es mejor organizarse, poner todas las cartas sobre la mesa y hablar con la verdad. Números de suerte: 25, 3, 14 Palabra Sagrada: Enfrentar LIBRA 23 de septiembre – 22 de octubre Ponte al día en tu trabajo y obligaciones para que luego te sobre tiempo y puedas disfrutar de tus pasatiempos favoritos. Cuídate de estar con personas que puedan complicarte la vida o exponerte a situaciones peligrosas. Tampoco te quedes con rencores o calles algo que te moleste. Números de suerte: 6, 15, 30 Palabra Sagrada: Cuidar ESCORPIO 23 de octubre – 21 de noviembre Es el momento adecuado para empezar a planear unas vacaciones o un viaje. La energía planetaria te impulsa a divertirte y a expandir tus horizontes, especialmente con aquellos que amas. Tus creencias y convicciones sufren cambios para hacerte una persona más profunda y sabia. Números de suerte: 41, 25, 12 Palabra Sagrada: Expandir SAGITARIO 22 de noviembre – 20 de diciembre Tendrás mucha energía física y también estarás propenso a envolverte en discusiones sobre asuntos relacionados con temas de religión o filosofía. Tu habilidad para llegar directamente a los demás exponiendo tus ideas se enfatiza lo que te ayudará en toda labor caritativa que realices. Números de suerte: 21, 8, 7 Palabra Sagrada: Caridad CAPRICORNIO 21 de diciembre – 19 de enero No busques excusas para tus problemas, organiza tus pensamientos y búscales solución. Encuentra el tiempo para poner en orden tu casa, tu cuarto y tus responsabilidades de acuerdo a su urgencia o necesidad. No te sientes a lamentarte y a mirar todo lo que tienes por hacer. Actúa, muévete. Números de suerte: 16, 2, 14 Palabra Sagrada: Ordenar ACUARIO 20 de enero – 17 de febrero Toda actividad creativa está bien aspectada por lo que debes de dar rienda suelta a tu imaginación. Disfrutarás de juegos o paseos al aire libre. Los asuntos de amor mejorarán notablemente si te muestras más flexible y cooperador. Es hora de tomar las relaciones sentimentales, en serio. Números de suerte: 8, 45, 12 Palabra Sagrada: Cooperar PISCIS 18 de febrero – 19 de marzo Estarás muy activo hoy. Gozarás de mucha energía mental y física. Querrás hacer mucho en poco tiempo. Esto traerá por consecuencia diferencias y tensiones entre aquellos que no van a tu velocidad. Sé considerado y motívalos a que trabajen contigo y considera disminuir tu paso acelerado. Números de suerte: 19, 37, 39 Palabra Sagrada: Energía Advertisement

