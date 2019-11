Walter Mercado horóscopo del día para el 6 de noviembre Mira tu horóscopo por Walter Mercado y tus números de la suerte para hoy. By Mayra Mangal ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Estimados lectores: Nuestro querido Walter Mercado falleció este 2 de noviembre, sin embargo antes de morir nos dejó sus últimos horóscopos para el mes de noviembre, que se enviaban por adelantado a People en Español. —- ARIES 20 de marzo – 19 de abril El amor es puesto a prueba una vez más en tu vida. Toda confrontación tendrá consecuencias definitivas ya sea para asegurar un futuro juntos, como para terminar una relación que no tiene sentido continuar. Planifica con anticipación todo proyecto futuro. No esperes a última hora. Números de suerte: 1, 10, 11 Palabra Sagrada: Futuro TAURO 20 de abril – 20 de mayo Tu creatividad y tu inventiva se fortalecen, lo que te ayudará a terminar aquello que habías dejado pendiente. Reconoces que hay cosas en tu vida que debes de mejorar. Maduras emocionalmente y te responsabilizas por todas tus acciones presentes, pasadas y futuras. Números de suerte: 7, 11, 38 Palabra Sagrada: Responsabilidad GÉMINIS 21 de mayo – 20 de junio Exalta lo bueno que hay en ti porque tú tienes mucho que ofrecer. Los asuntos familiares cobran importancia para ti. Aprovecha el momento para establecer nuevos lazos de amor y de amistad para con aquellos que han estado alejados. Sé muy claro al expresar tus sentimientos. Números de suerte: 9, 18, 6 Palabra Sagrada: Exaltar CÁNCER 21 de junio – 21 de julio La energía de las estrellas te abre caminos en tu carrera o profesión. Te envuelves en trabajos que tengan que ver con el arte, el diseño, la decoración y las relaciones públicas. El que te ignore es porque te envidia ya que llamarás poderosamente la atención de personas influyentes. Números de suerte: 6, 8, 44 Palabra Sagrada: Atención LEO 22 de julio – 22 de agosto Es tiempo de fortalecer tus creencias, tu fe. Los retiros, los lugares de meditación serán tu mejor refugio para ponerte en contacto con tu yo interior. Se impone que busques otros medios de enriquecer tu vida espiritual y de esta manera encontrarás la paz que tanto buscas y necesitas. Números de suerte: 26, 5, 3 Palabra Sagrada: Refugio VIRGO 23 de agosto – 22 de septiembre Las estrellas influyendo favorablemente en tu personalidad y la manera en cómo te expresas. Asuntos legales o de herencia se resuelven a tu favor, Virgo. Se descubre el velo de la verdad ante ti y verás con claridad y sentido aquellas cosas que te tenían confundido. Números de suerte: 30, 5, 28 Palabra Sagrada: Claridad LIBRA 23 de septiembre – 22 de octubre Habrá más comprensión y más ternura en tus relaciones sentimentales. Si te encuentras soltero(a), el amor te ronda muy cerca. No te cierres en tus exigencias y sé más flexible en cuanto a las cualidades que esperas de esa otra persona. No exijas lo que tú no das. Números de suerte: 12, 28, 35 Palabra Sagrada: Comprensión ESCORPIO 23 de octubre – 21 de noviembre Lo económico se convierte en tu mayor preocupación pero no obstante la felicidad reinará en tu vida si sabes establecer un ambiente de armonía, cooperación y estímulo para todos. Haz de tu hogar un oasis de paz. Acepta esa invitación que ese ser tan especial te está haciendo. Números de suerte: 21, 28, 42 Palabra Sagrada: Oportunidad SAGITARIO 22 de noviembre – 20 de diciembre Ahora tienes la oportunidad, Sagitario, de demostrar lo que eres capaz de hacer. Una voz amiga te aconsejará y te ofrecerá su ayuda incondicional acerca de algo que deseas resolver lo antes posible. Escucha bien lo que tiene que decir. Hay mucha actividad en tu ambiente inmediato. Números de suerte: 7, 10, 21 Palabra Sagrada: Escuchar CAPRICORNIO 21 de diciembre – 19 de enero Continúa cultivando tu espiritualidad. Tú tienes riquezas espirituales y relaciones hermosas que son de incalculable valor. No te apegues tanto a lo material ni dejes que esto te lleve a sentirte mejor o peor que los demás ya que a ti nada te faltará, tanto en lo material como en lo espiritual. Números de suerte: 1, 18, 25 Palabra Sagrada: Riquezas ACUARIO 20 de enero – 17 de febrero Un cambio en tu manera de pensar es el que te dará la victoria en el amor. Podrás notar como tus relaciones mejoran ya que recibirás invitaciones de parte de esa persona tan especial para ti. Tu familia te apoyará en tus proyectos si le das la oportunidad de conocer y compartir con ellos tus planes. Números de suerte: 2, 35, 7 Palabra Sagrada: Victoria PISCIS 18 de febrero – 19 de marzo Tu mundo social se exalta. Hoy es un día en que tendrás que atender llamadas, cumplir con compromisos sociales y trabajar en aquello que has dejado pendiente. Todo se satura de energía por lo que debes de aprovechar para expresar tus sentimientos y hacer llegar tus ideas a otros. Números de suerte: 41, 6, 18 Palabra Sagrada: Energía

Walter Mercado horóscopo del día para el 6 de noviembre

