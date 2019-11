Walter Mercado horóscopo del día para el 5 de noviembre Mira tu horóscopo por Walter Mercado y tus números de la suerte para hoy. By Mayra Mangal ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Estimados lectores: Nuestro querido Walter Mercado falleció este 2 de noviembre, sin embargo antes de morir nos dejó sus últimos horóscopos para el mes de noviembre, que se enviaban por adelantado a People en Español. -- ARIES 20 de marzo – 19 de abril Algo por lo que has estado esperando hace algún tiempo, llega. Encontrarás quien te ataque porque tú vales y hablarán de ti porque tú brillas y tienes éxito.No le temas a nada,pon tu cabeza en alto y hazte escuchar. Grita tus verdades para que te respeten por tu honestidad. Númerosde suerte: 11, 8, 20 Palabra Sagrada: Verdad TAURO 20 de abril – 20 de mayo Con las experiencias tristes vividas en el amor, comienza un ciclo de romances y hasta posible matrimonio. Tu corazón se verá tocado por alguien muy especial. Tu pasión y tu espíritu se dan la mano para hacer de tu relación sentimental algo única. Tu vida recibe fuertes impulsos. Númerosde suerte: 41, 32, 1 Palabra Sagrada: Pasión GÉMINIS 21 de mayo – 20 de junio Te liberas de falsas obligaciones. Haz lo que tengas que hacer y no permitas que otros te manipulen con falsos conceptos de culpas. Tu estado mental se reflejará en todo lo que lleves a cabo. Pon tu vida personal en orden para que puedas llevar la verdad a los que están "dormidos". Números de suerte: 4,16,13 Palabra Sagrada: Orden CÁNCER 21 de junio – 21 de julio Dinero y nuevas adquisiciones llegana tu vida. Viajarás más y serás solicitado por muchos. Tu palabra les servirá de inspiración a otros. Te sentiráscomo mensajero de la Divinidad. Llevarás luz donde hayrencores e incomprensión. Tu generosidad te abrirá puertas que estuvieron cerradas. Númerosde suerte: 12, 8, 6 Palabra Sagrada: Inspiración LEO 22 de julio – 22 de agosto Levantarás la voz en beneficio tuyo y el de los tuyos.Quieras o no tu vida tomará un nuevo rumbo, ya que el cambio se impone en tu vida. Espera lo mejor y lo mejor llegará muy pronto. Rompe con el pasado ya que es tiempo de que le des punto final a muchas cosas que te afectaron. Númerosde suerte: 5, 40, 31 Palabra Sagrada: Beneficio VIRGO 23 de agosto – 22 de septiembre Le sacarás provecho a las lecciones tristes del pasado y aplicarás sabiduría a tu diario vivir. Tu familia apoyara tus ideas y serán generosos contigo. En asuntos de dinero, no contraigas deudas que sabes se te harán difícil de pagar. No te compliques la vida comprando lo que no necesitas. Númerosde suerte: 9, 45, 13 Palabra Sagrada: Apoyo LIBRA 23 de septiembre – 22 de octubre Estarás más realista en lo que concierne al amor. Tú decidirásahora quien te conviene. Muchos seránlos que te deseen o te adoren pero pocos serán los escogidos ya que estarás más selectivo que nunca antes. No jugarás con fuego por lo tanto no te quemarás. Númerosde suerte: 2, 18, 28 Palabra Sagrada: Decidir ESCORPIO 23 de octubre – 21 de noviembre Tu potencial creativo será asombroso, Escorpio. Donde labores llevarás la luz y la verdad. No des tanta importancia a tonterías que no te llevarás a la tumba. Ten presente que todos vivimos dentro de un drama cósmico y a cada uno nos toca representar un papel en el mismo. Númerosde suerte: 14, 33, 50 Palabra Sagrada: Creatividad SAGITARIO 22 de noviembre – 20 de diciembre Te liberas de una adicción, atadura o problema sentimental. No llorarás más por lo que tú sabes que jamás te hará feliz. Comprenderás que estuviste perdiendo tiempo con quien no te convenía. Toma decisiones valientes y no te arrepientas de nada, Sagitario. Númerosde suerte: 22, 16, 45 Palabra Sagrada: Comprender CAPRICORNIO 21 de diciembre – 19 de enero Hasestado últimamente complaciendo a todo el mundo y te llegó tu momento de complacerte y valorarte. Estarás muy psíquico, captando lo que ocurre a tus espaldas. No intervengas en conflictos familiares.Dedícate más tiempo. Ayuda al que necesite ayuda, espera a que te lapidan. Númerosde suerte: 51, 9, 30 Palabra Sagrada: Captar ACUARIO 20 de enero – 17 de febrero Si estás soltero(a) te podrías ver envuelto en un romance tórrido o apasionado. No repitas viejos errores de entregarte completamente para luego sufrir decepciones. Será muy importante ahora que reine la buena comunicación con la pareja.Pon de tu parte y no te arrepentirás. Númerosde suerte: 23, 5, 19 Palabra Sagrada: Comunicación PISCIS 18 de febrero – 19 de marzo Sabrás lo que quieres y lo conseguirás. Te respetaran por tu valor y autoridad. Tu capacidad como administrador te lleva a nuevos logros. Estarás más serio, profesional, en lo que a tu trabajo se refiere. No ocurrirá nada que no esté en orden Divino para que reine la abundancia en tu vida. Númerosde suerte: 28, 11, 46 Palabra Sagrada: Capacidad Advertisement

Walter Mercado horóscopo del día para el 5 de noviembre

