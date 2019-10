Walter Mercado horóscopo del día para el 4 de octubre: Marte entra en el signo de Libra Walter Mercado te dice tu horóscopo y tus números de la suerte para hoy. Marte entra en el signo de Libra. By Walter Mercado para People en Español ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Marte entra en el signo de Libra ARIES 20 de marzo – 19 de abril Periodode tensión en tu vida, pero esto es algo que puedes canalizar creativamente si estás consciente de lo que haces. Marte, tu regente, pone al descubierto tus enemigos para que los enfrentes. Procura envolverte en nuevos estudios para que logres expandir aún más tus horizontes. Números de suerte: 14, 36, 9 Palabra Sagrada: Canalizar TAURO 20 de abril – 20 de mayo Es tiempo de estudiar, educarte mejor y de lanzarte a experimentar la vida así como también lo es para viajar y explorar el extranjero. Basta de excusas y lánzate a la aventura. Marte te llevará a poner todas tus energías en tu trabajo y a terminar todo aquello que tengas pendiente. Números de suerte: 30, 44, 3 Palabra Sagrada: Terminar GÉMINIS 21 de mayo – 20 de junio Tu fortaleza física aumenta con la presencia de Marte en tu casa quinta. Te harás notar en los deportes o en toda actividad atlética. En tus relaciones sentimentales estarás más agresivo pero de una manera positiva. Gustarás de envolverte en algún tipo de negocio que deje beneficios económicos. Números de suerte: 17, 50, 2 Palabra Sagrada: Actividad CÁNCER 21 de junio – 21 de julio Marte trae mucha actividad a tu diario vivir, lo que te llevará a trabajar más de la cuenta en asuntos relacionados con el hogar. Si te encuentras enfrentando algún tipo de conflicto con tu pareja o con alguien que aprecias, estás a en tu mejor momento para hablar y poner en claro todo mal entendido. Números de suerte: 25, 13, 41 Palabra Sagrada: Hablar LEO 22 de julio – 22 de agosto Mucha energía está derramando el planeta Marte sobre ti. Te identificas como nunca antes con tus ideas u opiniones, lo que te llevará a caer en discusiones frecuentemente. No trates de convencer a los demás que piensen como tú. Realiza que cada cual está en su derecho de hacer lo que quiere. Números de suerte: 11, 28, 4 Palabra Sagrada: Realizar VIRGO 23 de agosto – 22 de septiembre Defenderás aquello que te has ganado con esfuerzo y sacrificio. No dejarás que nadie tome ventaja o se aproveche de ti. Estarás atento a todo intento de engaño o traición. La presencia del planeta Marte en tu casa que rige el dinero, te lleva a identificarte con tus posesiones materiales. Números de suerte: 32, 24, 19 Palabra Sagrada: Dinero LIBRA 23 de septiembre – 22 de octubre Marte, el planeta guerrero, entra hoy en tu signo. Tienes toda la energía que necesitas para brillar y destacarte en lo que desees. Tu carácter se torna más fuerte, tu personalidad se exalta. Se te facilita todo proyecto que tengas que llevar a cabo en tu hogar así como la buena comunicación. Números de suerte: 12, 20, 10 Palabra Sagrada: Facilitar ESCORPIO 23 de octubre – 21 de noviembre Tendrás magia y poder para lograr hacer tus sueños realidad. Aprovecha para llevar a cabo alguna conquista amorosa si es que aún no tienes pareja pero mucho cuidado ya que Marte te pone irritable y esto podría llevarte a causar una mala impresión en otros. Números de suerte: 8, 49, 15 Palabra Sagrada: Conquista SAGITARIO 22 de noviembre – 20 de diciembre Marte favorece todo trabajo en grupo por lo que podrás contar con la ayuda que necesites para salir adelante. Es buen momento para concentrar tu atención en aquello que valoras. Estarás en las de comprar más así como en las de invertir también. Termina proyectos pendientes. Números de suerte: 33, 18, 7 Palabra Sagrada: Ayuda CAPRICORNIO 21 de diciembre – 19 de enero Se te hará fácil trabajar hasta con el más difícil. No habrá obstáculo que no logres vencer. Marte se mueve hacia tu casa diez, trayéndote mucha energía positiva para llevar a cabo tus metas en la vida. Recibes esa ayuda extra para expresar sin problema alguno tu punto de vista a otros. Números de suerte: 21, 37, 4 Palabra Sagrada: Vencer ACUARIO 20 de enero – 17 de febrero Marte exalta tu creatividad despertando tu lado intelectual. Defenderás tus conceptos e ideas de la vida, siendo a la vez un tanto cuidadoso al expresar tus sentimientos a los demás. Es buen momento para buscar dentro de ti y poner en orden sentimientos encontrados. Números de suerte: 8, 29, 13 Palabra Sagrada: Defender PISCIS 18 de febrero – 19 de marzo Marte derrama lecciones sobre tus relaciones para con tu pareja. Sentirás la necesidad de darle forma a tus ideas y pensar profundamente cuáles son tus expectativas para el futuro. Todo trabajo en grupo se beneficia, así como compartir tus problemas con aquellos que sean de tu confianza. Números de suerte: 46, 12, 5 Palabra Sagrada: Compartir Advertisement EDIT POST

