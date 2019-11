Walter Mercado horóscopo del día para el 4 de noviembre Mira tu horóscopo por Walter Mercado y tus números de la suerte para hoy. By Mayra Mangal ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Estimados lectores: Nuestro querido Walter Mercado falleció este 3 de noviembre, sin embargo antes de morir nos dejó sus últimos horóscopos para el mes de noviembre, que se enviaban por adelantado a People en Español. -- Venus entra en Sagitario ARIES 20 de marzo – 19 de abril Se impone experimentar con lo nuevo, asistir a exposiciones de arte o a algún concierto de música. Todo viaje que realices promete ser placentero especialmente si viajas a lugares exóticos. Con Venus en tu novena casa todo viaje al extranjero estará saturado de romance y pasión. Números de suerte: 43, 32, 1 Palabra Sagrada: Viajar TAURO 20 de abril – 20 de mayo Venus pone mayor pasión, fuego e intensidad en tu vida amorosa. Toda relación amorosa que comience bajo su energía será muy intensa mientras dure, así como también dejará una huella inolvidable en tu vida. También se estimula la parte sexual de tus relaciones sentimentales. Números de suerte: 18, 29, 3 Palabra Sagrada: Estimulo GÉMINIS 21 de mayo – 20 de junio La energía venusiana se ubica hoy en tu casa séptima y la misma es una de las mejores para tus relaciones personales, sentimentales, relaciones con tus compañeros de trabajo y hasta buenas relaciones con tus enemigos. Si tienes pareja estarás muy afectivo con la misma. Números de suerte: 8, 20, 5 Palabra Sagrada: Afecto CÁNCER 21 de junio – 21 de julio Venus te impulsa a disfrutarde tus compañeros de trabajo así como de un ambiente agradable en el sitio donde labores. Empleados y jefes estarán de tu lado. Venus también te beneficia en tu salud en general, pero cuídate de no excederte en comidas y mantén tu rutina de ejercicios. Números de suerte: 17, 33, 26 Palabra Sagrada: Disfrutar LEO 22 de julio – 22 de agosto Tus relaciones, en especial las de amor, se exaltan para ti bajo la energía de Venus. Disfrutarás como nunca antes de toda actividad en grupo especialmente con tus seres queridos. Cuídate sin embargo de caer en los excesos ya que los mismos podrían resultar muy perjudiciales. Números de suerte: 9. 41, 20 Palabra Sagrada: Amor VIRGO 23 de agosto – 22 de septiembre Venus satura tu ambiente de paz y armonía. Mejora notablemente tu relación para con tus padres y tu familia. Aprovecha para re-decorar tu hogar ya que buen gusto y creatividad no te faltarán para lograr lo que deseas en tu entorno. Muchos serán los que te admiren. Números de suerte: 4, 10, 50 Palabra Sagrada: Hogar LIBRA 23 de septiembre – 22 de octubre Aprovecha la energía positiva de Venus para expresar tu amor a los demás. Tu vida social se exalta al máximo. Realizarás que hay más personas a tu alrededor que te quieren y se preocupan por tu bienestar. Disfrutarás como nunca antes de las cosas que te rodean en especial, la naturaleza. Números de suerte: 31, 27, 19 Palabra Sagrada: Realizar ESCORPIO 23 de octubre – 21 de noviembre Llegarán a ti oportunidades financieras bajo la energía de Venus que ilumina tu casa del dinero, pero podrás tener problemas si no sabes manejarlas correctamente. Es buen momento para llevar a cabo proyectos, sin embargo cuidando siempre de no irte a los extremos, Escorpio. Números de suerte: 15, 1, 33 Palabra Sagrada: Dinero SAGITARIO 22 de noviembre – 20 de diciembre Venus entra hoy en tu signo bañándote de luz, misterio y encanto. Tus relaciones para con los demás mejoran notablemente. Te proyectarás positivamente y nadie podrá resistirse a tu manera de expresarte en todos los aspectos. Tu presencia quedará marcada en la vida de muchos. Números de suerte: 28, 14, 26 Palabra Sagrada: Encanto CAPRICORNIO 21 de diciembre – 19 de enero Venuscon su energía exalta tu espiritualidad, lo que te llevará a buscar refugio espiritual en lugares sagrados y en sitios donde puedas ponerte en contacto con personas que estén a tu nivel espiritualmente. La hermosura de tu corazón la reflejarás en aquellos que amas. Números de suerte: 7, 11, 48 Palabra Sagrada: Reflejo ACUARIO 20 de enero – 17 de febrero Venus te garantiza ahora que las actividades en grupo resultarán ser todo un éxito. De seguro disfrutarás de buena compañía. Lo relacionado a los negocios se exalta favorablemente por lo que debes de aprovechar para llevar a cabo todo plan de venta, compra o inversión. Números de suerte: 2, 13, 9 Palabra Sagrada: Actividad PISCIS 18 de febrero – 19 de marzo Se despiertan tus talentos creativos en lo que lo relacionado al diseño, la decoración de tu oficina o lugar de trabajo. Venus se mueve hacia tu casa décima creando las circunstancias favorables para facilitar tu trabajo así como todo lo relacionado a los negocios y la profesión. Números de suerte: 45, 22, 16 Palabra Sagrada: Talento Advertisement

