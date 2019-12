Walter Mercado horóscopo del día para el 4 de diciembre Walter Mercado te dice tu horóscopo y tus números de la suerte para hoy. By Walter Mercado para People en Español ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print ARIES 20 de marzo – 19 de abril Sé más práctico y no inviertas dinero en cosas que solo te servirán de adorno. Ponte en el plano de ahorrar e invertir para duplicar tus ingresos. Estudia bien lo que te conviene, necesitas o te gusta. Busca la mejor oferta. No te precipites en nada. Números de suerte: 7, 23, 42 Palabra sagrada: Duplicar TAURO 20 de abril – 20 de mayo Estarás ahora en las de divertirte, aventurarte y pasarla bien, aun cuando estés trabajando. Las amistades que hagas ahora solo verán tu lado superficial, alegre y divertido, a menos que seas tú el que busque un encuentro más íntimo o formal. Tú cuidas muy bien tu círculo de amistades. Números de suerte: 13, 29, 31 Palabra sagrada: Amistad GÉMINIS 21 de mayo – 20 de junio Nuevas amistades llegan a tu vida algunas de ellas algo raras, extrañas pero buena gente. Tus lazos afectivos se fortalecen y te sientes más unido a tu pareja. Los viajes por mar o por tierra están bien aspectados y favorecen mucho tus relaciones personales y profesionales Números de suerte: 12, 10, 27 Palabra sagrada: Favorecer CÁNCER 21 de junio – 21 de julio Se impone cuidar mucho lo que dices y aconsejas a tus amistades o familia. Prepárate para los cambios positivos que se avecinan siendo más flexible en cuanto a lo que tú crees es lo correcto. Adáptate por el momento a los acontecimientos y sucesos que se manifiestan a tu alrededor. Números de suerte: 15, 30, 6 Palabra Sagrada: Flexibilidad LEO 22 de julio – 22 de agosto Evita las especulaciones y encuentra nuevos métodos para recuperar o aumentar tus ingresos. Muchos de tus desacuerdos y tensiones llegan por el lado del dinero o las finanzas en el hogar. Es momento de hacer un frente unido donde todos cooperen y salgan beneficiados. Números de suerte: 8, 6, 20 Palabra sagrada: Aumentar VIRGO 23 de agosto – 22 de septiembre Tu criterio, Virgo, da balance a tu vida. Has superado muchas limitaciones y esto te ha enseñado como relacionarte con personas difíciles y contradictorias. Mantén tu optimismo en el futuro ya que promete alegrías, estabilidad, comprensión y tranquilidad en el amor. Números de suerte: 2, 8, 50 Palabra sagrada: Estabilidad LIBRA 23 de septiembre – 22 de octubre No permitas que los comentarios de otros influyan en tu manera de pensar. Rodéate de personas positivas, que den color a tu vida. Lo que tenga que ver con relaciones familiares, experiencias en tu infancia que han dejado huellas y que de vez en cuando salen a flote, se intensifica. Números de suerte: 10, 5, 3 Palabra Sagrada: Rodear ESCORPIO 23 de octubre – 21 de noviembre Estarás ahora muy seguro de lo que quieres. El valor y la perseverancia son y serán para ti tus mejores armas para salir adelante y triunfar en lo que te propongas. Tus relaciones personales mejoran si evitas añadir más discordia o leña a lo sucedido. Números de suerte: 7, 20 1 Palabra sagrada: Seguridad SAGITARIO 22 de noviembre – 20 de diciembre Poseerásmucha energía y voluntad para hacer las cosas a tu manera. Haz buen uso de tus encantos y múltiples talentos. Tu independencia tiene un precio y te estás dando cuenta de lo que te ha costado, pero te sientes orgulloso de lo que has logrado. Tienes el éxito asegurado. Números de suerte: 11, 5, 14 Palabra sagrada: Orgullo CAPRICORNIO 21 de diciembre – 19 de enero Tú eres por naturaleza muy entregado a tu trabajo o profesión y por momentos podría parecer que por mucho que te esfuerzas algo te falta. No te dejes abrumar pensando así. Tú no tienes la obligación de complacer a todos. Complácete a ti primero. Haz hasta donde te corresponde sin excederte. Números de suerte: 16, 5, 4 Palabra sagrada: Complacer ACUARIO 20 de enero – 17 de febrero Escucha y sigue consejos. Esto te dará más seguridad y estabilidad emocional, lo que te hará la vida más fácil. Acepta la ayuda que otros te quieran y puedan brindar. No quieras querer hacer todo tu solo. Busca el apoyo o respaldo de quienes comparten contigo el diario vivir. Números de suerte: 23, 49, 8 Palabra sagrada: Ayuda PISCIS 18 de febrero – 19 de marzo Empieza una nueva etapa en tu vida, que deberás de iniciar con tu pie derecho, lleno de valor y confianza de que la fuerza Infinita siempre estará contigo y lo que suceda será parte del plan Divino del Universo para ti. Cambia actitudes fatalistas y da paso a las cosas lindas a tu vida. Números de suerte: 8, 4, 18 Palabra sagrada: Cambiar Advertisement

