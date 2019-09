Walter Mercado horóscopo del día para el 30 de septiembre Walter Mercado te dice tu horóscopo y tus números de la suerte para hoy. By Walter Mercado para People en Español ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print ARIES 20 de marzo – 19 de abril Algo que ocultas sale a la luz en el momento que menos lo esperes. Toma las cosas con calma ya que no hay mal que por bien no venga. Concéntrate en crear un ambiente de paz y de amor a tu alrededor. Pon de tu parte para sanar una relación que se encuentra tambaleante. Números de suerte: 10, 50, 41 Palabra Sagrada: Calma TAURO 20 de abril – 20 de mayo Las buenas noticias no se harán esperar. Cuenta con el respaldo financiero y el apoyo moral que necesitas de los demás. Ten fe en ese proyecto que estás llevando a cabo en tu vida en estos momentos. Aunque te parezca que no progresa, será todo lo contrario. Números de suerte: 9, 47, 34 Palabra Sagrada: Respaldo GÉMINIS 21 de mayo – 20 de junio Te sentirás satisfecho de tus logros profesionales y sentimentales. Tu intuición te guía hacia el camino de la verdad. Encontrarás el amor y serás correspondido con la misma intensidad de tus sentimientos. Nuevas oportunidades de progreso se abren ante ti en el área de las finanzas. Números de suerte: 5, 1, 33 Palabra Sagrada: Verdad CÁNCER 21 de junio – 21 de julio Toma tiempo para dedicártelo a ti, a tu persona. Pregúntate qué te hace falta para sentirte pleno y feliz. No tomes decisiones precipitadas en asuntos de amor. El que no sepa valorarte es un perdedor y tú mereces lo mejor. No te detengas ni te estanques ante la ignorancia de otros. Números de suerte: 43, 8, 19 Palabra Sagrada: Tiempo LEO 22 de julio – 22 de agosto La luz de la verdad te alumbra como nunca antes. Vencerás sobre engaños o traiciones de gente envidiosa. Ponte fuerte en el aspecto emocional. No pierdas las esperanzas en aquello que tanto deseas ya que el que persevera llega. Aquel que trate de interponerse en tu camino no tendrá éxito. Números de suerte: 11, 30, 13 Palabra Sagrada: Vencer VIRGO 23 de agosto – 22 de septiembre Muéstrate paciente para con tu pareja y no seas rencoroso(a). Pon de tu parte para acabar con la falta de comunicación que les está alejando y que podría acabar definitivamente con la relación. Presta atención a lo que la otra persona diga. Comunícate a nivel de sentimiento. Números de suerte: 12, 10, 45 Palabra Sagrada: Comunicar LIBRA 23 de septiembre – 22 de octubre Llega a su fin una relación sentimental que te ocasionó más penas que alegrías. Te sentirás aliviado de una pesada carga. Ahora es momento de celebrar lo negativo que se aleja de tu vida y recibir todo lo bueno. Cambia de ambiente, de lugar, no te estanques por nada ni por nadie. Numero de suerte: 18, 11, 27 Palabra Sagrada: Celebrar ESCORPIO 23 de octubre – 21 de noviembre Con tu experiencia y sabiduría podrás educar a otras personas. Comparte tus penas y tus alegrías con los que amas. No te guardes los problemas para ti solito(a). Únete más a tu familia, Escorpio. Pon tu granito de arena para hacer de este mundo uno lleno de amor y de comprensión. Números de suerte: 27, 8, 11 Palabra Sagrada: Sabiduría SAGITARIO 22 de noviembre – 20 de diciembre Algo inesperado cambiará tus planes para el día de hoy. No pienses negativamente y espera siempre lo mejor, ya que las fuerzas del universo te impulsan a expresar lo mejor de ti. Situaciones difíciles pero necesarias ocurren en tu vida para que te fortalezcas emocionalmente. Números de suerte: 31, 50, 3 Palabra Sagrada: Fuerza CAPRICORNIO 21 de diciembre – 19 de enero Haz valer tus derechos de una manera justa y sin pretensiones de grandeza, solo con la verdad. Acepta tus errores y corrígelos antes de que éstos comiencen a afectar tus relaciones para con los demás. No te empeñes en llevarle la contraria a quien tú sabes tiene la razón. Números de suerte: 16, 4, 20 Palabra Sagrada: Justicia ACUARIO 20 de enero – 17 de febrero Mantente firme en tus planes para hoy. Alguien de tu familia tratará de alterarlos o cambiarlos, pero solo si tú se lo permites. Piensa bien lo que vas a decir. No te envuelvas en discusiones con personas tercas y voluntariosas. Aléjate de toda situación difícil. Números de suerte: 39, 4, 15 Palabra Sagrada: Firmeza PISCIS 18 de febrero – 19 de marzo Desarrolla todos esos talentos que la Divinidad te ha dado y que hasta ahora no has expresado. Cierra tu departamento de quejas y comienza hoy mismo a superarte. Tú eres un ser inteligente, no te limites pensando que no puedes. En la vida todo es posible si tienes fe en ti mismo. Números de suerte: 42, 19, 6 Palabra Sagrada: Fe Advertisement EDIT POST

