Walter Mercado horóscopo del día para el 30 de noviembre

ARIES 20 de marzo – 19 de abril Escúchate con atención para que estés bien consciente de lo que estás diciendo y te expreses con amor. Muchas veces dices cosas que sin darte cuenta podrían causar que la persona que te escucha se hiera o se ofenda. Aguanta ese ímpetu de querer ser tú el que lo diga o lo controle todo. Números de suerte: 5, 38, 19 Palabra Sagrada: Expresar TAURO 20 de abril – 20 de mayo Proyectas ahora una personalidad mucho más fuerte e impactante. Tu gran energía tanto física como mental, te llevara a desplazar tus talentos como nunca antes. La palabra precaución te protegerá de hacer decisiones precipitadas especialmente en lo relacionado a los negocios. Números de suerte: 47, 33, 14 Palabra Sagrada: Energía GÉMINIS 21 de mayo – 20 de junio La suerte está ahora contigo. La belleza, el amor que llevas por dentro lo proyectas hacia fuera y lo reflejas en tu medioambiente, en el lugar donde trabajas y donde vives. Todo lo natural está llamando tu atención. Las flores frescas, los olores de vainilla y canela serán tus preferidos. Números de suerte: 35, 9, 11 Palabra Sagrada: Natural CÁNCER 21 de junio – 21 de julio Tú, te llevas bien con todo el mundo y ahora poseerás un magnetismo muy especial para que hacer valer tus derechos y poder tratar sabiamente con seres difíciles. Nada ni nadie podrá sacarte de tu centro de paz y amor. Darás y recibirás bendiciones. Números de suerte: 7, 49, 23 Palabra Sagrada: Magnetismo LEO 22 de julio – 22 de agosto Tu salud mejora y te sentirás con mucha energía para emprender nuevos proyectos. La ayuda que necesitas te llega. Sabes muy dentro de ti que te encuentras en el camino correcto. Relájate y confía que la voluntad de Dios es verte realizado y feliz. Números de suerte: 23, 9, 2 Palabra Sagrada: Voluntad VIRGO 23 de agosto – 22 de septiembre La energía planetaria, dándote mucha gracia, encanto y facilidad de expresión. También exalta tus dotes de persuasión en el arte del amor y la seducción. Todas las miradas y todos los oídos estarán apuntando hacia ti Virgo y hacia tu imponente y mágica personalidad. Números de suerte: 2, 16, 40 Palabra Sagrada: Encanto LIBRA 23 de septiembre – 22 de octubre Llenarás tu alma de paz, Libra. Posees ahora la sabiduría para asociarte o unirte en matrimonio junto al ser que amas. El mundo de lo espiritual te dará esa paz que tanto buscas. No harás hoy nada en contra de tu voluntad. El amor verdadero será el que te motive y te guie. Números de suerte: 12, 3, 5 Palabra Sagrada: Sabiduría ESCORPIO 23 de octubre – 21 de noviembre No le temas a lo desconocido ya que te esperan sorpresas agradables. Si eres positivo gozarás de mucha paz espiritual y de muchas cosas buenas a nivel personal. Siéntete seguro al comenzar cualquier tipo de negocio o empresa ya que vas a triunfar. Números de suerte: 15, 24, 3 Palabra Sagrada: Seguridad SAGITARIO 22 de noviembre – 20 de diciembre Los cambios que estás llevando en tu vida ahora podrían considerarse drásticos, repentinos, sorpresivos pero maravillosos. Estás cambiando, te estás volviendo a inventar y con tus ideas revolucionarias, únicas, diferentes, estás afectando la vida de los que te rodean. Números de suerte: 46, 50, 32 Palabra Sagrada: Inventar CAPRICORNIO 21 de diciembre – 19 de enero No lo veas todo de un punto de vista pesimista. Lo que más necesitas en estos momentos es estar positivo, optimista. Estás concentrando tu atención en problemas que solo el tiempo logrará resolver. Relájate, deja ir. Lo que no puedas resolver ponlo en las manos de Dios. Números de suerte: 8, 38, 19 Palabra Sagrada: Dejar ACUARIO 20 de enero – 17 de febrero Has tenido y tendrás que seguir llevando a cabo cambios en lo que a tus ingresos, tus economías, tu dinero se refiere, pero no te rindas ya que los planetas te impulsan a viajar y a conocer lugares diferentes y exóticos. Cambiarás aquello que te afecta negativamente por lo positivo. Números de suerte: 10, 7, 28 Palabra Sagrada: Conocer PISCIS 18 de febrero – 19 de marzo Todo lo relacionado al trabajo o profesión se enfatiza. Irás tras aquello que te llena de satisfacción. Ya no serás más la persona considerada o sumisa de los que otros se aprovechan. Tus enemigos te respetarán y temerán pues tú les atacarás con la verdad. Números de suerte: 30, 16, 1 Palabra Sagrada: Verdad

