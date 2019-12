Walter Mercado horóscopo del día para el 30 de diciembre Walter Mercado te dice tu horóscopo y tus números de la suerte para hoy. By Walter Mercado para People en Español ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print ARIES 20 de marzo – 19 de abril Darás el máximo y lo harás todo con excelencia. Nadie podrá restarte valores aunque enemigos y competidores no faltarán. Tu interés y curiosidad en otras áreas del quehacer humano te llevará a probar fortuna en otras labores profesionales. Tu juicio financiero estará agudizado. Números de suerte: 7, 10, 3 Palabra Sagrada: Finanzas TAURO 20 de abril – 20 de mayo Extranjeros jugarán un papel decisivo en tu vida personal y en tu carrera. Habla, comunica, expresa tus verdades y llevarás luz a los que viven encerrados en la ignorancia. Es momento de tomar el timón de tu vida para que te encamines por nuevos senderos junto a otros seres humanos. Números de suerte: 11, 43, 29 Palabra Sagrada: Comunicar GÉMINIS 21 de mayo – 20 de junio Te llegan ofertas de cambio de empleo pero no decidas nada por ahora. En el aspecto económico, gastarás pero de una manera proporcionar. Cuida celosamente lo que tanto trabajo te ha costado ganar. No entres en competencia con nadie. Da lo mejor de ti en lo que realices. Números de suerte: 37, 5, 2 Palabra Sagrada: Cuidar CÁNCER 21 de junio – 21 de julio Tu palabra será bien valorada y respetada. Podrás aconsejar, inspirar, ayudar, despertar y destruir lo negativo. Ha llegado tu momento de oro para imponer una nueva filosofía de vida. Reconocerás que lo estabas dando todo a cambio de nada y te pondrás en primer lugar. Números de suerte: 40, 8, 3 Palabra Sagrada: Reconocer LEO 22 de julio – 22 de agosto Pagarás deudas en amor y dinero. Empieza una nueva vida con una actitud más positiva. La buena suerte te llegará de muchas maneras y tú sabrás aprovecharla al máximo. Tu camino al éxito estará asegurado si te orientas correctamente. Tómate tu tiempo en decidir lo que quieres. Números de suerte: 9, 14, 37 Palabra Sagrada: Tiempo VIRGO 23 de agosto – 22 de septiembre La buena fortuna te brinda sorpresas en lo económico. Podrás realizar tus sueños adquiriendo aquello que anhelabas. Decreta diariamente abundancia y prosperidad. Ayuda, sirve, sé generoso con tus familiares y amigos pero cuida mucho lo que te ha costado trabajo ganar. Números de suerte: 16, 38, 21 Palabra Sagrada: Prosperidad LIBRA 23 de septiembre – 22 de octubre Algo que no esperas, y que te hará muy feliz, está en agenda para ti. Serán muchos los que te demuestren lo que te aprecian o quieren. Estarás popular entre amistades y familia. Cuídate de excederte en cuanto a dinero se refiere, especialmente en esos gastos de último momento. Números de suerte: 43, 1, 50 Palabra Sagrada: Felicidad ESCORPIO 23 de octubre – 21 de noviembre Te envolverás en actividades que alegrarán tu vida y te brindarán la oportunidad de hacer nuevas amistades. Tu relación actual se fortalece y llegas a nuevos acuerdos con tu pareja. Los que están en busca del amor, que se muevan a lugares donde hayan seres que compartan sus intereses. Números de suerte: 7, 10, 25 Palabra Sagrada: Oportunidad SAGITARIO 22 de noviembre – 20 de diciembre Desarrolla fortaleza emocional para que nadie pueda herir tus sentimientos. Evita gente problemática que te atrasan en la vida. Es momento de salir de falsas obligaciones. La música y el arte serán tu alimento espiritual. Te unes a excelentes amistades que serán puentes para logros mayores. Números de suerte: 20, 44, 18 Palabra Sagrada: Logros CAPRICORNIO 21 de diciembre – 19 de enero Tendrás suerte ahora tanto en amor como en dinero. Abre tu mente y tu corazón a lo que el amor y la amistad te reservan en esta etapa de tu vida. Dinero no te faltará para lo que necesites y para lo que te hace feliz. Si amas lo que realizas, fama y fortuna no podrán faltar en tu vida. Números de suerte: 6, 17, 33 Palabra Sagrada: Fortuna ACUARIO 20 de enero – 17 de febrero Te beneficias como nunca antes de la buena fortuna de socios, pareja, hermanos, hijos en fin de todo aquel que se encuentre bien y que esté en disposición de ayudarte en lo que necesites. Hay mucha actividad en tu núcleo familiar lo que podría agotar tus energías físicas y emocionales. Números de suerte: 19, 8, 14 Palabra Sagrada: Actividad PISCIS 18 de febrero – 19 de marzo Tendrás ahora exactamente lo que te mereces, si has creado un karma positivo. Empieza lo antes posible un programa de decretos. Al levantarte y al acostarte afirma con mucha fe, que como hijo perfecto de Dios, tú tienes y tendrás mucha abundancia, prosperidad y éxito en todo. Números de suerte: 12, 4, 31 Palabra Sagrada: Afirmar Advertisement

