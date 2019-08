Walter Mercado horóscopo del día para el 3 de agosto Walter Mercado te dice tu horóscopo y tus números de la suerte para hoy. By Mayra Mangal ellipsis Más Mail Email Print iphone Send Text Message ARIES 20 de marzo – 19 de abril Mantente en tu centro, rodeado de aquellos que te quieren. Planifica con tu familia o con tu pareja lo que desean para el futuro. La tranquilidad, la armonía son esenciales ahora en tu vida. No te alteres por cosas materiales y mucho menos por lo que otros digan o comenten de ti. Números de suerte: 29, 4, 1 Palabra Sagrada: Centro TAURO 20 de abril – 20 de mayo No te dejes impresionar por aquellos que te ofrecen regalos caros y te comprometen con sus invitaciones a sitios lujosos. Estarás propenso ahora a envolverte en relaciones pasajeras. Fíjate bien en sus verdaderas intenciones para que luego no sufras desengaños amorosos. Números de suerte: 17, 20, 9 Palabra Sagrada: Fijar GÉMINIS 21 de mayo – 20 de junio Tu dulzura y tu poder de convencimiento harán de tu pareja tu mejor aliado tanto en el aspecto material como sentimental. Juntos podrán lograr mucho en corto tiempo. Toda unión será exitosa ya que estarás socialmente activo. Te sentirás motivado a celebrar junto a amigos y familiares. Números de suerte: 12, 50, 22 Palabra Sagrada: Celebrar CÁNCER 21 de junio – 21 de julio Tranquilo, Cáncer. A veces ves cosas donde no hay nada y te desvías de la realidad. La información correcta llega a ti para que la utilices sabiamente. Te sentirás confiado y seguro de tus acciones. Un asunto legal o muy personal que parecía un tanto confuso y que no entendías bien, se aclara. Números de suerte: 44, 18, 34 Palabra Sagrada: Tranquilidad LEO 22 de julio – 22 de agosto Tus deseos de superarte servirán de inspiración a aquellos que se encuentran a tu lado. Has estado un tanto decaído últimamente pero ahora recobras tu vitalidad y energía. Momento parair de compras aprovechando para ponerte al día en la moda actual. Todo viaje resultará placentero. Números de suerte: 15, 9, 8 Palabra Sagrada: Vitalidad VIRGO 23 de agosto – 22 de septiembre Buscarás la raíz de la verdad y te sentirás mejor en una situación existente, después de que se aclaren las dudas y se restablezca la comunicación. Estás en el momento perfecto para sentarte a hablar con aquellas personas que han estado un tanto distantes de ti a causa de algún malentendido. Números de suerte: 48, 31, 11 Palabra Sagrada: Verdad LIBRA 23 de septiembre – 22 de octubre Te convertirás, lo quieras o no, en el centro de atención. En el amor no habrá quien compita contigo a la hora de ir en busca de alguien que te interese. Nada podrá interponerse ante ti para lograr tus metas, tus deseos. Estarás muy impulsivo, lleno de energía y de vitalidad tanto física como mental. Números de suerte: 17, 25, 20 Palabra Sagrada: Deseos ESCORPIO 23 de octubre – 21 de noviembre Todo lo que tenga que ver con ayudar a otras personas como envolverte en proyectos con la comunidad será de mucha satisfacción para ti. Te sentirás un tanto nostálgico y buscarás refugiarte en tu lugar de paz. Inspiración artística no te faltará, lo que te llevará a crear cosas bellas. Números de suerte: 12, 5, 14 Palabra Sagrada: Crear SAGITARIO 22 de noviembre – 20 de diciembre Pones en orden tu vida y te preparas ahora a nuevos comienzos. Deseas hacer realidad tus sueños. No estarás esperando ayuda de nadie ya que te sentirás seguro de ti mismo, de lo que quieres y hacia donde te diriges. Tú estás creciendo, evolucionando espiritual y emocionalmente. Números de suerte: 6, 10, 9 Palabra Sagrada: Evolución CAPRICORNIO 21 de diciembre – 19 de enero Tu pareja exige ahora más tiempo y mayor atención. Tendrás que leer entre líneas para poder entender lo que realmente está sucediendo en esa relación. Sigue adelante con todo programa de ejercicios o de mejoramiento personal, Capricornio. No te dejes vencer por problemas en el hogar. Números de suerte: 17, 5, 3 Palabra Sagrada: Mejorar ACUARIO 20 de enero – 17 de febrero El amor se ilumina. Aquellos que han tenido problemas en el amor se reconcilian, se entienden mejor y abren nuevos puentes de comunicación. El porqué de las acciones de algunas personas se aclara para ti. Entenderás mejor los motivos que tuvieron otros para actuar como lo hicieron. Números de suerte: 7, 39, 40 Palabra Sagrada: Acción PISCIS 18 de febrero – 19 de marzo La energía planetaria te impulsa a querer hacer las cosas apresuradamente, ten un poco de calma. No te conformarás con poco, tú querrás ahora estar en la cumbre, dando siempre lo mejor de ti. La reputación que te has creado te dará muy buenos resultados en tu círculo profesional. Números de suerte: 16, 1, 3 Palabra Sagrada: Cumbre Advertisement EDIT POST

