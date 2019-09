Walter Mercado horóscopo del día para el 29 de septiembre Walter Mercado te dice tu horóscopo y tus números de la suerte para hoy. By Walter Mercado para People en Español ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print ARIES 20 de marzo – 19 de abril La energía de la luna es poderosa esta noche para ti. Te sientes romántico y deseas compartir a solas con tu pareja. Momento perfecto para comenzar algo más serio y estable con la persona amada o con un socio en negocios. La luna de hoy es de gran belleza, justa y compasiva. Tu afirmación de hoy: “Vivo el hoy y el ahora con gratitud”. Números de suerte: 32, 19, 30 Palabra Sagrada: Romance TAURO 20 de abril – 20 de mayo Este domingo es perfecto para darle amor y atención a tu persona. Visita un salón de belleza o spa para un cambio de imagen o un buen masaje y ve de tiendas. Regálate algo que te haga verte y sentirte mejor, más atractivo y saludable. Renuncia a sentirte mal o verte descuidado. Tu afirmación de hoy: “Vivo con buena salud y lleno de energía”. Números de suerte: 9, 40, 36 Palabra Sagrada: Salud GÉMINIS 21 de mayo – 20 de junio De nada te sirve quejarte si no tomas acción para detener lo que te disgusta. Hablar es fácil, pero se requiere valor para actuar. Toma control y responsabilidad por lo que deseas hacer y hazlo. Gente muy activa, joven e innovadora te apoya. Cuida tu salud. Tu afirmación de hoy: “Le doy valor a lo que me brinda éxitos y glorias”. Números de suerte: 8, 39, 16 Palabra sagrada: Éxito CÁNCER 21 de junio – 21 de julio Hoy le abres paso a las oportunidades que personas queridas te ofrecen. Este domingo se perfila uno lleno de invitaciones, nuevas ideas y planes para las fiestas que se avecinan. Te conectas con personas del extranjero. Tus gustos materiales y rutina están por dar un gran cambio. Tu afirmación de hoy: “Hoy me regalo paz, amor y felicidad”. Números de suerte: 21, 28, 34 Palabra sagrada: Oportunidad LEO 22 de julio – 22 de agosto Es importante que prestes atención a lo que debe ser prioridad en tu vida. Evadir tu realidad o justificar lo injustificable no conduce a nada. Llegó el momento de salir de lo que te abruma. Habla, comunica, Leo. Si estás sin pareja, disfruta tu libertad e independencia. Tu afirmación de hoy: “Amo todo lo que soy y he logrado hasta este día”. Números de suerte: 7, 49, 36 Palabra sagrada: Comunicación VIRGO 23 de agosto – 22 de septiembre Estás viviendo unas experiencias inolvidables y muy importantes para ti. Valoras mucho más todo lo que tienes y eres. Tu fe se refuerza y tu espiritualidad crece. Nada será igual después de vivir lo impensable. Crece tu amor propio y atraes la felicidad, la salud y el amor. Tu afirmación de hoy: “Vivo en total armonía, paz y amor”. Números de suerte: 1, 11, 30 Palabra Sagrada: Amor LIBRA 23 de septiembre – 22 de octubre Todo lo que has dado de tu ser; como tu amor, tiempo, consejos, ayuda económica, te será recompensado. Bendiciones multiplicadas llegan a ti en este periodo otoñal que acaba de empezar. Familia, pareja, amistades, te buscan y te necesitan a su lado. Tu afirmación de hoy: “Agradezco el amor que recibo a diario”. Números de suerte: 7, 44, 28 Palabra sagrada: Gracias ESCORPIO 23 de octubre – 21 de noviembre Es el momento de atender algo que has estado evitando. Por fin le das solución a eso que tanto te perturba. Tu gran valentía y buena disposición son la clave de tu éxito. Piensa bien la propuesta de trabajo que te ofrecen, podría presentarse o negociarse una mejor. Tu afirmación de hoy: “Nada me detiene en mi camino al éxito”. Números de suerte: 17, 30, 25 Palabra Sagrada: Éxito SAGITARIO 22 de noviembre – 20 de diciembre Nada te detiene. Te encuentras en uno de los momentos más estables y felices del año. Las decisiones tomadas te han brindado mucha paz y satisfacciones personales. Te liberas de personas tóxicas, inestables y desagradables que solo te usaban para su beneficio. Ahora nada te limita para ser feliz. Tu afirmación de hoy: “Siento paz y amor en mi corazón”. Números de suerte: 21, 34, 18 Palabra sagrada: Estabilidad CAPRICORNIO 21 de diciembre – 19 de enero Tu salud y tu apariencia física son muy importantes. Llegó el día de comenzar una dieta y régimen de ejercicios para verte y sentirte mejor. Se trata de amor propio, de levantar tu ánimo y autoestima. En lo profesional, te buscan y piden consejo. Tu afirmación de hoy: “Nada me detiene al momento de progresar y lograr mis metas”. Números de suerte: 6, 33, 18 Palabra sagrada: Logros ACUARIO 20 de enero – 17 de febrero Nada de postergar lo que tienes y necesitas hacer hoy. Evita toda tentación que te aparte de tu propósito y objetivos. Atiende lo que es prioridad. Aprende a disfrutar de lo que te cuesta trabajo realizar. El amar lo que uno hace, el ponerles ganas a nuestras labores, trae resultados positivos. Tu afirmación de hoy: “Todo lo que realizo es por mi bien”. Números de suerte: 4, 29, 17 Palabra sagrada: Apreciación PISCIS 18 de febrero – 19 de marzo Nada de estar pendiente a lo que otra persona tiene o disfruta y nada de compararte con nadie. Enfócate en todas las bendiciones que a diario disfrutas. Enfrenta tus propias batallas, que toda familia o persona tiene las suyas, aunque no las anuncie. Sé agradecido y feliz. Tu afirmación de hoy: “Gracias por todo lo que tengo y por lo que soy”. Números de suerte: 6, 30, 16 Palabra Sagrada: Agradecer Advertisement EDIT POST

Walter Mercado horóscopo del día para el 29 de septiembre

