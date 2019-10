Walter Mercado horóscopo del día para el 29 de octubre Mira tu horóscopo por Walter Mercado y tus números de la suerte para hoy. By Walter Mercado para People en Español ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print ARIES 20 de marzo – 19 de abril Tu estabilidad emocional y tu madurez serán la clave para resolver con éxito cualquier malentendido y salir victorioso de los mismos. Los asuntos familiares ocupan tu mente y tu tiempo. Una mujer en tu círculo familiar puede traer la solución a los problemas existentes o causar más conflicto. Números de suerte: 10, 1, 14 Palabra sagrada: Estabilidad TAURO 20 de abril – 20 de mayo Te llegan oportunidades de rehacer tu vida. Tu manera de decir las cosas iluminará a muchos. Abre tu mente a nuevos conceptos en relación a tu trabajo o profesión. Los que te apoyan y colaboran contigo tienen muy buenas ideas, escucha con detenimiento lo que tienen que decir. Números de suerte: 6, 20, 32 Palabra sagrada: Escuchar GÉMINIS 21 de mayo – 20 de junio La energía planetaria se combina para hacer de tus palabras unas agradables y llenas de ternura. Se añade emoción y mucho sentimiento a todo lo que comuniques hoy. Es el momento ideal para comunicarles a los demás lo mucho que los quieres y lo que significan en tu vida. Números de suerte: 2, 11, 9 Palabra sagrada: Expresar CÁNCER 21 de junio – 21 de julio Tus esfuerzos y tus sacrificios han sido muchos y muy grandes y ahora te toca sentarte a esperar tu tan merecida recompensa. Sal de la rutina, Cáncer, haz algo diferente y divertido que ponga sazón a tu vida y erradique el aburrimiento. Pon de manifiesto toda tu creatividad, goza la vida. Números de suerte: 15, 7, 49 Palabra sagrada: Recompensa LEO 22 de julio – 22 de agosto El arte, la música y el mundo de los espectáculos atraerán tu atención a manera de diversión en el plano personal. Los viajes de último momento están bien aspectados, disfrútalos. Te sentirás motivado a comprar artículos que te brinden comodidad en tu hogar en tu ambiente. Números de suerte: 7, 43, 5 Palabra sagrada: Motivar VIRGO 23 de agosto – 22 de septiembre Tu privacidad es muy importante para ti y no debes comprometerla por nada en el mundo. No dejes que otros impongan su voluntad sin antes tener en cuenta tu opinión. El cambiar de ambiente se impone para que te refresques en cuerpo y alma. Te sentirás más identificado con lo espiritual. Números de suerte: 20, 42, 8 Palabra Sagrada: Privacidad LIBRA 23 de septiembre – 22 de octubre Aprenderás más de tus emociones. Lo que comience ahora será intenso y con bases muy sólidas por lo que durará mucho tiempo. Espera sorpresas en el aspecto económico. Una amistad o un romance pasará por una prueba que te hará ver claramente si de verdad existe amor. Números de suerte: 30, 7, 29 Palabra Sagrada: Aprender ESCORPIO 23 de octubre – 21 de noviembre La suerte te llega aun cuando no la estés esperando. Tus preocupaciones se alivian y recuperas la confianza en ti mismo. Te pondrás en contacto con personas influyentes que te servirán de puente en lo que se refiere oportunidades para mejorar tu economía. Números de suerte: 1, 20, 12 Palabra Sagrada: Confianza SAGITARIO 22 de noviembre – 20 de diciembre Lo que te parezca un tanto molesto o inoportuno luego se convertirá en una bendición para ti. Sabrás tomar decisiones correctas y gustarás de envolverte en nuevos planes. Disfrutarás intensamente todo lo que hagas. No te puedes quejar de todo lo bueno que ha llegado a tu vida. Números de suerte: 44, 6, 17 Palabra sagrada: Bendición CAPRICORNIO 21 de diciembre – 19 de enero Todo lo que te sucede es porque de alguna manera te conviene, Capricornio. Cuida de tu salud para que puedas hacer aquello que tienes en mente realizar. Los cambios que han surgido a tu alrededor te han beneficiado en muchos aspectos. Sé flexible ante la vida. Números de suerte: 18, 36, 44 Palabra sagrada: Beneficio ACUARIO 20 de enero – 17 de febrero Tu salud depende grandemente en estos momentos de tu estado emocional. Es importante para ti vigilar las explosiones emocionales especialmente cuando estés con tu pareja. Las luchas de poder ponen tensión y no dejan buenos resultados. Sé flexible y diplomático. Números de suerte: 12, 6, 28 Palabra sagrada: Vigilar PISCIS 18 de febrero – 19 de marzo Tu pareja (si la tienes) te exigirá mayor atención. No le añadas más leña al fuego con tus demandas caprichosas o continuará la guerra en tus relaciones. Resalta lo bello que hay en ti, en el fondo tú solo quieres lo mejor para aquellos que amas. Recuerda que mientras más des, más recibirás. Números de suerte: 27, 7, 13 Palabra sagrada: Resaltar Advertisement

