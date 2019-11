Walter Mercado horóscopo del día para el 29 de noviembre: Black Friday ¡Felices compras de #BlackFriday! Mira lo que te deparan los astros para hoy con el horóscopo del día de Walter Mercado. By Walter Mercado para People en Español ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print ¡Felices compras de Black Friday! Mira lo que te deparan los astros para hoy con el horóscopo del día de Walter Mercado. ARIES 20 de marzo – 19 de abril Cuidarás muy celosamente de tu vida íntima, personal. Escogerás sabiamente a tus amistades. Gozarás de mayor paz mental ya que te sentirás en control de tu vida. El haberte alejado a tiempo de la compañía de personas tóxicas ha sidotu mejor estrategia para protegerte. Números de suerte: 6, 50, 14 Palabra Sagrada: Estrategia TAURO 20 de abril – 20 de mayo Los niños o las personas muy jóvenes jugarán un papel importante en tu diario vivir. Llevarás información y orientación a los mismos. Hoy será un día de mucha actividad, lo quieras o no. Organízate desde temprano para que puedas enfrentar exitosamente toda la actividad que te espera. Números de suerte: 20, 15, 5 Palabra Sagrada: Organizar GÉMINIS 21 de mayo – 20 de junio Dedícale tiempo de calidad a tus seres queridos. Sé sincero con tu pareja. No andes por ahí escondiendo verdades que solo crearán mayor distanciamiento entre ustedes. Es momento de enfrentarte con la verdad y te sentirás liberado emocionalmente de una enorme carga. Números de suerte: 16, 4, 30 Palabra Sagrada: Verdad CÁNCER 21 de junio – 21 de julio Se va finalmente de tu vida alguien que solo te ha causado problemas. Recuperas tu autoestima y saldrás adelante con más seguridad en ti mismo y mayor experiencia en asuntos sentimentales. La persona que se merece estar contigo y tú con ella, pronto llegará a tu vida. Números de suerte: 49, 12, 32 Palabra Sagrada: Recuperar LEO 22 de julio – 22 de agosto Trabajo y placer se mezclan, por lo que es muy posible que se te presente un viaje al extranjero en el que podrás estudiar nuevas oportunidades de negocios o trabajo. Tienes muchos planes en mente, lo que te indica que debes de organizarte para poder llevarlos a cabo como deseas. Números de suerte: 29, 8, 21 Palabra Sagrada: Oportunidad VIRGO 23 de agosto – 22 de septiembre No enfoques toda tu energía en alguien que hace poco tiempo conociste ya que se podría convertir en una obsesión para ti. Diversifica tus intereses. Si ya tienes pareja es posible que estés ahora en las de demandar más de la misma. Piensa bien lascosas antes de actuar. Números de suerte: 2, 12, 3 Palabra Sagrada: Pensar LIBRA 23 de septiembre – 22 de octubre Es tiempo de girar, llevar a cabo cosas nuevas, de ir tras aquello que te inspire y te llene de satisfacción personal. Lo relacionado a trabajo o profesión entra en un periodo de estancamiento. Dejarás saber tu descontento pero a la misma vez te llenarás de energía para cambiar esta situación. Números de suerte: 18, 29, 15 Palabra Sagrada: Cambiar ESCORPIO 23 de octubre – 21 de noviembre Se impone ahoraque te retires por un tiempo de estar ayudando sin descanso alguno a los demás. Alguien muy cerca de ti no te está siendo sincero y se está aprovechando de tu buen corazón. Lleva a cabo algunas investigaciones en lo que a esa persona se refiere. Números de suerte: 7, 36, 2 Palabra Sagrada: Retirar SAGITARIO 22 de noviembre – 20 de diciembre La suerte está de parte tuya, la puerta se ha abiertopero también tienes que añadir que te hasesforzado por tener lo que tienes y por llegar a donde has llegado. Un viaje bien sea por mar, cielo o tierra está en agenda para ti. Descubrirás nuevos horizontes y te divertirás en grande. Números de suerte: 32, 1, 46 Palabra Sagrada: Divertir CAPRICORNIO 21 de diciembre – 19 de enero Las tareas del hogar, la rutina del diario vivir te llevarán a tomar decisiones que desde hace algún tiempo tienes en mente realizar. Te asegurarás de separar el tiempo que necesitas para hacer lo tuyo. Sorprenderás a muchos con tu cambio de actitud ante la vida ya que te divertirás en grande. Números de suerte: 19, 48, 44 Palabra Sagrada: Divertir ACUARIO 20 de enero – 17 de febrero La comunicación entre tus compañeros de trabajo así como con tus familiares o seres queridos será placentera. Aprovecha para resolver cualquier conflicto entre tus seres queridos. Todo se torna positivo en lo relacionado al amor. Si tienes pareja ésta se mostraráamorosa y comprensiva. Números de suerte: 33, 12, 7 Palabra Sagrada: Resolver PISCIS 18 de febrero – 19 de marzo Después de un tiempo de trabajar fuertemente siendo fiel a tus metas, a tus propósitos ahora disfrutas de tus logros. Te recuperas de cualquier problema económico que pueda estarte afectando. Se impone sin embargo que te organices y que evites todo tipo de exceso o exageración. Números de suerte: 11, 40, 31 Palabra Sagrada: Disfrutar Advertisement

