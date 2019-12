Walter Mercado horóscopo del día para el 29 de diciembre Walter Mercado te dice tu horóscopo y tus números de la suerte para hoy. By Walter Mercado para People en Español ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print ARIES 20 de marzo – 19 de abril Se acerca el final de un año lleno de cambios y ajustes donde perdiste y también ganaste. Aprendiste grandes lecciones y todavía te falta por aprender. Hoy los planetas son benignos contigo. Pasas un día en paz y tranquilidad meditando sobre lo pasado y lo que deseas en tu futuro. Tu afirmación de hoy: “Bendigo y agradezco todo lo que llega a mí”. Números de suerte: 9, 40, 47 Palabra Sagrada: Agradecer TAURO 20 de abril – 20 de mayo Día perfecto para congraciarte con familiares y amigos que hace tiempo no ves o estabas distanciado. Es el momento de la reconciliación. Evita terminar un año con sentimientos negativos dentro de ti. Tu corazón debe estar lleno de paz y de mucho amor para recibir un 2020 lleno de bendiciones. Tu afirmación de hoy: “Mi corazón está lleno de amor”. Números de suerte: 2, 44, 11 Palabra Sagrada: Reconciliación GÉMINIS 21 de mayo – 20 de junio Domingo para cambiar la rutina. Está por terminar el 2019 y te preparas para recibir un 2020 lleno de energía y entusiasmo. Una limpieza de tu hogar sacando todo lo roto, incompleto e inservible hará espacio para nuevos artículos que cambiarán la energía en tu hogar. Recuerda regalar y donar a quienes no tienen nada. Tu afirmación de hoy: “Vivo en abundancia”.

Números de suerte: 19, 45, 50 Palabra Sagrada: Limpieza CÁNCER 21 de junio – 21 de julio Calentar el hogar se impone. Disfrutas del espíritu navideño, de decorar tu casa, preparar comidas típicas y envolver regalos. Todo lo que te hace feliz es hacer felices a otros, en especial a tu familia porque Cáncer es así. Recibes un mensaje que aumentará aún más tu gozo. Tu afirmación de hoy: "Soy una persona bendecida". Números de suerte: 31, 44, 39 Palabra Sagrada: Felicidad LEO 22 de julio – 22 de agosto Domingo para tomar todo con calma, en especial con la pareja o socio. Todo lo que planifiques en este día puede cambiar en un abrir y cerrar de ojos. Sé flexible, adáptate y fluye. Resistirse o insistir en hacer tu voluntad te sería contraproducente. Tu afirmación de hoy: "El dinero llega a mí de diferentes maneras". Números de suerte: 10, 27, 34 Palabra Sagrada: Cambio VIRGO 23 de agosto – 22 de septiembre Nada ocurre en la víspera, todo tiene su momento perfecto. El preocuparte por lo que pueda pasar es dañino para tu salud. Tu energía física necesita estar en su máximo esplendor para recibir un 2020 con alegría y entusiasmo. Mejor que preocuparte es ocuparte. Prepara todo para despedir el 2019 con gratitud junto a quienes amas. Tu afirmación de hoy: "Gracias por todo lo que tengo". Números de suerte: 4, 20, 11 Palabra Sagrada: Ocuparse LIBRA 23 de septiembre – 22 de octubre A Libra le asustan los cambios. Alterarles la rutina o sacarlos de su zona de confort es a veces preocupante para ti. Te recomiendo aceptar invitaciones, adaptarte a nuevos grupos, participar en actividades diferentes a lo que normalmente haces. El 2020 será un año muy diferente para todos. Tu afirmación de hoy: "Yo vivo el presente". Números de suerte: 5, 20, 15 Palabra Sagrada: Fluir ESCORPIO 23 de octubre – 21 de noviembre Domingo para encontrar paz en tu corazón. Toda discordia o malentendido bebe ser aclarado antes de terminar el 2019. Tu salud y felicidad no tienen precio, así que deja ir todo sentimiento tóxico que nuble tu bienestar. Hijos o hermanos te apoyan y necesitan tu presencia. Tu afirmación de hoy: "La abundancia es mi derecho divino". Números de suerte: 2, 14, 3 Palabra Sagrada: Bienestar SAGITARIO 22 de noviembre – 20 de diciembre Domingo para hacerle homenaje al ser maravilloso y único que eres. Día para cuidar de ti, embellecerte, descansar y mimarte. Es un respiro de todo lo ocupado que has estado en este mes. En esta semana que comienza hoy, paciencia con familiares y amigos. Se impone el respeto y la comprensión. Tu afirmación de hoy: "Yo me merezco lo mejor". Números de suerte: 1, 11, 30 Palabra Sagrada: Paciencia CAPRICORNIO 21 de diciembre – 19 de enero Estás decidido a terminar un año a tu manera y no a la manera que otros te imponen. Así que hoy haces tus planes y te preparas para recibir un 2020 solo o acompañado pero feliz. El primer y único amor que debe existir para ti eres tú mismo, luego los demás. Sé saludablemente egoísta y serás feliz. Tu afirmación de hoy: "La abundancia es mi derecho divino". Números de suerte: 20, 33, 16 Palabra Sagrada: Preparación ACUARIO 20 de enero – 17 de febrero Hoy la energía planetaria te inclina a descansar y cuidar de tu persona. La luna está en tu signo y las emociones a flor de piel. Tu sensibilidad se agudiza. Que nada ni nadie perturbe tu día. Este es tu tiempo para ser feliz. Está por acabarse el 2019 y con él, muchos asuntos que te preocupan. Tu afirmación de hoy: "Soy un magneto que atrae dinero". Números de suerte: 40, 49, 44 Palabra Sagrada: Paz PISCIS 18 de febrero – 19 de marzo Día para celebrar la vida. Canta, baila, visita un lugar hermoso y come rico. Hoy date un gusto que hace tiempo deseas. Compra ropa nueva para recibir el 2020. Prepárate para despedir un periodo de grandes pruebas y cambios. El nuevo pisciano es ahora más fuerte y optimista. Tu afirmación de hoy: "Mis ingresos aumentan constantemente". Números de suerte: 1, 30, 44 Palabra Sagrada: Optimismo

Walter Mercado horóscopo del día para el 29 de diciembre

