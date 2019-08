Walter Mercado horóscopo del día para el 29 de agosto Walter Mercado te dice tu horóscopo y tus números de la suerte para hoy. By Walter Mercado para People en Español ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print ARIES 20 de marzo – 19 de abril Tus enemigos ocultos salen a la luz lo que te brindará la gran oportunidad de saber exactamente quien es quien en tu vida. No tomes decisiones importantes por el momento, y si tienes que hacerlo busca la orientación de alguien experto en la materia. Números de suerte: 17, 6, 39 Palabra Sagrada: Oportunidad TAURO 20 de abril – 20 de mayo No te sientas mal si tienes que confrontar a alguien querido para que te diga la verdad. Hay secretos flotando a tu alrededor que tú debes saber. Escribe lo que sueñes ya que en tus sueños podrías encontrar respuestas. En alguien o en algo encontrarásel camino a seguir. Números de suerte: 50, 3, 2 Palabra Sagrada: Verdad GÉMINIS 21 de mayo – 20 de junio Tus ingresos aumentan y se te abren nuevas puertas a la riqueza material. Sin embargo, sé prudente a la hora de tomar decisiones importantes. Tómate el tiempo que consideres necesario para llevar a cabo las mismas y esto te asegurará el éxito en los negocios. Números de suerte: 8, 22, 41 Palabra Sagrada: Tiempo CÁNCER 21 de junio – 21 de julio Tu fe será como la varita mágica que te ayudará a lograr tus deseos. Tu vida familiar se estabiliza y reina la armonía, el equilibrio y el orden. Surgirán cambios inesperados que te permitirán mejorar tus condiciones de vida. Las estrellas te inyectan de nueva creatividad para alcanzar tus metas. Números de suerte: 13, 19, 11 Palabra Sagrada: Creatividad LEO 22 de julio – 22 de agosto Todo lo que realices será exitoso. Aprovecha para economizar. Los amigos te servirán de mucho en estos momentos. Los cambios beneficiosos para tu carrera o trabajo continúan. Tus ilusiones se pueden hacer realidad, porque cuentas con muchas energías favorables para ello. Números de suerte: 10, 32, 12 Palabra Sagrada: Realizar VIRGO 23 de agosto – 22 de septiembre Haz lo que tengas que hacer sin que por ello tengas que involucrar a más nadie. Dirige tu atención a tu trabajo, Virgo. No te envuelvas en discusiones con tus jefes o superiores y deja que las cosas sigan su rumbo sin alterarte.En tu casa siguen sucediendo cambios importantes. Números de suerte: 8, 1, 10 Palabra Sagrada: Atención LIBRA 23 de septiembre – 22 de octubre Todo mejora en tu vida y todo se produce de la forma más beneficiosa posible. Eres capaz de razonar y comprender como nunca antes, ya que tu mente se encuentra en su mejor momento. Encontrarás amistades que te abrirán horizontes desconocidos por ti hasta ahora. Números de suerte: 23, 4, 37 Palabra Sagrada: Razonar ESCORPIO 23 de octubre – 21 de noviembre Das pasos positivos a nivel de trabajo y economía. En tu tiempo libre, envuélvete en proyectos relacionados con la comunidad ya que estarás activo tanto física como mentalmente. Cuida de tu persona pues cualquier cosa que hagas en este sentido, te resultará muy positiva. Números de suerte: 39, 6, 25 Palabra Sagrada: Cuidar SAGITARIO 22 de noviembre – 20 de diciembre Piensa y haz lo que quieras hacer ahora que puedes, ya que de todas partes te llegará la ayuda necesaria. Es momento de llevar a cabo trabajos mentales profundos. Si puedes dedícale tiempo a la meditación, yoga, a lecturas profundas y a ponerte en contacto con la parte Divina en ti. Números de suerte: 17, 44, 2 Palabra Sagrada: Ayuda CAPRICORNIO 21 de diciembre – 19 de enero Tú estás en la lucha de alcanzar tus objetivos en la vida y lo vas a lograr. La experiencia adquirida en los últimos años será tu mejor carta de triunfo. Habrá mucha comunicación con tu pareja. Se te presentan excelentes oportunidades para lograr un trabajo bueno, próspero y estable. Números de suerte: 5, 20, 7 Palabra Sagrada: Alcanzar ACUARIO 20 de enero – 17 de febrero Tienes la fuerza o el potencial para renovarte y disfrutar de toda la abundancia y el crecimiento, tanto físico como espiritual, que te arropa. Gozarás de buena salud,si eres positivo, Acuario. Recibes el resultado de algo bien hecho, la divina cosecha de lo que sembraste. Números de suerte: 33, 1, 17 Palabra Sagrada: Gozar PISCIS 18 de febrero – 19 de marzo Pon tus finanzas en orden. Hay ahora mucho movimiento a tu alrededor, también nuevos amigos llegan y otros se van. Las asociaciones están bendecidas para ti, Piscis. Tienes la fuerza concentrada en ti mismo lo que te llevará a hacer tus sueños realidad. Números de suerte: 6, 7, 30 Palabra Sagrada: Fuerza Advertisement EDIT POST

