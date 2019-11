Walter Mercado horóscopo del día para el 28 de noviembre Día de Acción de Gracias Walter Mercado te dice tu horóscopo y tus números de la suerte para hoy. Día de Acción de Gracias. By Walter Mercado para People en Español ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Día de Acción de Gracias ARIES 20 de marzo – 19 de abril Agradecer debe ser diariamente el "Mantra" de todos. Hoy es un día muy especial y tú Aries, de seguro tienes mucho de que agradecer a la vida. Como el guerrero del zodiaco que eres, tú has ganado muchas batallas y seguirás ganando muchas más. Continúa tu ascenso a nuevas cumbres. Números de suerte: 38, 19, 6 Palabra Sagrada: Ganar TAURO 20 de abril – 20 de mayo Venus te llena de belleza en este día de Acción de Gracias. Estás en el mejor momento para manifestar tu lado artístico. Tus ideas serán valoradas y muchos serán los que queden sorprendidos ante tus múltiples talentos. Tú, al igual que Aries, eres de los que nunca se dan por vencidos. Números de suerte: 8, 11, 41 Palabra Sagrada: Manifestar GÉMINIS 21 de mayo – 20 de junio Tu conversación será mucho más amena en estos días. Tú serás el encargado de llevar, mediante tu palabra, la alegría a otras personas. Ser agradecido es algo que nace en ti, en tu alma. No importa cómo se presente el día, tú siempre le verás el lado positivo. La suerte te sonríe ahora y siempre. Números de suerte: 23, 9, 17 Palabra Sagrada: Alegría CÁNCER 21 de junio – 21 de julio Hijo de la Luna y del elemento agua, un día como hoy eres todo sentimiento. La familia es súper importante para ti, por lo que te ocuparás de mantenerlos unidos. Lúcete con tus dotes de excelente anfitrión. Se exaltan tus dotes culinarias y le pondrás un sabor especial a todo. Números de suerte: 1, 20, 4 Palabra Sagrada: Familia LEO 22 de julio – 22 de agosto Tú resplandeces ahora como el Sol que te representa. Tu belleza interior y exterior se exalta. La vida te ha dado grandes lecciones, pero también grandes recompensas y motivos para estar feliz y agradecido. Hoy será un día para pasarlo junto a tus seres queridos repartiendo amor. Números de suerte: 3, 44, 16 Palabra Sagrada: Recompensa VIRGO 23 de agosto – 22 de septiembre Tú eres el hijo de la abundancia y la prosperidad y en este día de acción de Gracias te darás gusto dando y haciendo feliz a tus seres queridos. Tu espiritualidad se exalta y llevarás a otros tu mensaje de paz y amor. No permitirás ahora que seres retrógrados te agüen la fiesta. Números de suerte: 5, 20, 32 Palabra Sagrada: Dar LIBRA 23 de septiembre – 22 de octubre Ver y hacer feliz a otros es lo que te complace y en este día de Acción de Gracias te darás gusto compartiendo tanto con amigos como con familiares. La energía planetaria te impulsa a crear las condiciones necesarias para lograr rodearte de personas positivas y disfrutar de un ambiente de paz. Números de suerte: 32, 8, 18 Palabra Sagrada: Compartir ESCORPIO 23 de octubre – 21 de noviembre El amor en todas sus manifestaciones dirá presente en tu vida en un día como hoy. No importa dónde te encuentres o si eres pobre o rico, buscarás la esencia, la verdad, lo auténtico en cada ser humano que se acerque a ti. Tú eres muy sensible, muy psíquico y esto te llevará a dar y ayudar a los demás. Números de suerte: 40, 6, 27 Palabra Sagrada: Verdad SAGITARIO 22 de noviembre – 20 de diciembre Contagiarás a otros con tu encanto y energía. Para ti todos los días son para dar gracias pero hoy será uno muy especial. El mundo está revuelto y hay que agradecer que aún existen seres humanos como tú, que luchan por hacer del mismo uno donde reine la paz y el amor. Números de suerte: 15, 9, 13 Palabra Sagrada: Energía CAPRICORNIO 21 de diciembre – 19 de enero La vida ha sido generosa contigo y a la misma vez te ha educado en distintas materias para hacer de ti un mejor ser humano. Tienes a tu lado gente que te quieren, te respetan y te admiran. Has dado a manos llenas a todo aquel que te ha necesitado y ahora te están eternamente agradecidos. Números de suerte: 37, 18, 31 Palabra Sagrada: Generosidad ACUARIO 20 de enero – 17 de febrero De espíritu alegre y positivo, tú, Acuario, te disfrutas estos días festivos como nadie. Dar las Gracias es algo que haces diariamente pero hoy lo harás junto a tus amistades, familiares y el mundo entero, porque para ti no existen barreras. Llevar un mensaje de unión, paz y amor será tu prioridad. Números de suerte: 14, 49, 2 Palabra Sagrada: Mensaje PISCIS 18 de febrero – 19 de marzo Te das a la humanidad y donde quiera que vayas dejarás tu semilla, tu mensaje de amor. El mundo necesita de mentes positivas para despertar y unirnos en una misma causa para cuidar de nuestro planeta. En este día de acción de Gracias, no solo darás las gracias sino que repartirás amor. Números de suerte: 27, 9, 11 Palabra Sagrada: Amor Advertisement

