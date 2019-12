Walter Mercado horóscopo del día para el 28 de diciembre: Mercurio entra en Capricornio Walter Mercado te dice tu horóscopo y tus números de la suerte para hoy. Mercurio entra en Capricornio By Walter Mercado para People en Español ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Mercurio entra en Capricornio ARIES 20 de marzo – 19 de abril Pon tu mente a trabajar en aquello que te hace feliz y cancela todo pensamiento negativo. Aprovecha la energía positiva de Mercurio para comunicar tus deseos. Continua tras las metas que deseas lograr. Satúrate de energía positiva y veras como todo se te dará fácilmente. Números de suerte: 30, 7, 18 Palabra Sagrada: Aprovechar TAURO 20 de abril – 20 de mayo Mercurio te lleva a lanzarte a la conquista de tus sueños. Momento excelente para viajar, conocer nuevos lugares, nuevas culturas y personas. El amor podría darse fácilmente si estás en busca del mismo. Tu facilidad de palabra te llevará a conectarte con los que piensan como tú. Números de suerte: 11, 6, 44 Palabra Sagrada: Conectar GÉMINIS 21 de mayo – 20 de junio Tú has estado un tanto inestable, pero ahora Mercurio, tu planeta regente, te ayudará a transformar tu vida de una manera poco usual pero divertida. Tu palabra tendrá poder. Recibirás mensajes del más allá por medio de sueños o sucesos algo extraños. Aplica tu intuición en todo. Números de suerte: 28, 15, 3 Palabra Sagrada: Poder CÁNCER 21 de junio – 21 de julio Corporaciones y asuntos legales se enfatizan. Mercurio te da luz verde para que formalices uniones sentimentales y profesionales. Los negocios que lleves a cabo con aquellas personas de tu confianza serán un éxito. Dicen que en la unión está la fuerza y esto es lo que tienen para ti los planetas. Números de suerte: 2, 33, 48 Palabra Sagrada: Formalizar LEO 22 de julio – 22 de agosto Mercurio entra en el día de hoy en tu casa de la salud. Aprovecha su energía para llevar a cabo todo examen de rutina que esté relacionado con tu salud. Sigue los consejos de aquellos expertos en la materia para que mantengas tu cuerpo físico y tu mente en óptimas condiciones. Números de suerte: 15, 47, 3 Palabra Sagrada: Examen VIRGO 23 de agosto – 22 de septiembre Tu palabra estará hoy salpicada de picardía, encanto y alegría gracias a Mercurio. Buen momento para reuniones sociales así como para comunicarte con alguien de tu ayer. Todos buscarán tu compañía porque la pasarán bien junto a ti ya que lograrás contagiarles con tu entusiasmo y vitalidad. Números de suerte: 50, 2, 35 Palabra Sagrada: Contagiar LIBRA 23 de septiembre – 22 de octubre La comunicación en el hogar mejora con Mercurio, el planeta de la comunicación, en tu casa cuarta. Momento para reunir la familia y compartir tareas en las que es imprescindible la cooperación de todos. Expresa tu amor con dulzura y serás correspondido de la misma manera. Números de suerte: 22, 19, 8 Palabra Sagrada: Expresar ESCORPIO 23 de octubre – 21 de noviembre Definitivamente estás en tu mejor momento para hablar y pedir eso que tanto deseas. Sácate de adentro aquello que te molesta, pero deja salir también expresiones de amor hacia tus seres queridos ahora que Mercurio entra en tu casa de la comunicación tanto escrita como hablada. Números de suerte: 43, 12, 17 Palabra Sagrada: Expresar SAGITARIO 22 de noviembre – 20 de diciembre Si dinero es lo que necesitas, aprovecha la entrada de Mercurio en tu segunda casa para hacer uso de tu palabra y lograr tus objetivos. No sigas esperando por lo que te prometieron y exige lo que por derecho te corresponde. Hazte pagar bien ya que tú siempre das lo mejor de ti. Números de suerte: 38, 5, 22 Palabra Sagrada: Exigir CAPRICORNIO 21 de diciembre – 19 de enero Impresionarása otros al expresarte ya que Mercurio entra hoy en tu primera casa derramando encanto sobre tu palabra y sobre tu persona. Estás en tu mejor momento para llevar a cabo conferencias, hablar en público, relacionarte con personas que te den y no te quiten. Números de suerte: 3, 47, 39 Palabra Sagrada: Hablar ACUARIO 20 de enero – 17 de febrero Mercurio exalta en ti los deseos de informarte más sobre metafísica, religión y espiritualismo. Sigue adelante con tus estudios. Ora, comunícate con tus seres de luz que pronto recibirás respuesta a tus plegarias. Pide con agradecimiento y con la seguridad de que lo que deseas, ya lo tienes. Números de suerte: 13, 9, 25 Palabra Sagrada: Orar PISCIS 18 de febrero – 19 de marzo La energía de Mercurio te impulsa a buscar información sobre las materias que puedan ayudarte a sobresalir en aquello que estés realizando. Si necesitas colaboración, la tendrás. Presta atención a lo relacionado con tu trabajo. No descuides aquello que te brinda seguridad económica. Números de suerte: 49, 32, 1 Palabra Sagrada: Realizar Advertisement

