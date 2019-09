Walter Mercado horóscopo del día para el 27 de septiembre Walter Mercado te dice tu horóscopo y tus números de la suerte para hoy. By Walter Mercado para People en Español ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print ARIES 20 de marzo – 19 de abril Sé más prudente en lo que a tus gastos se refiere. No compres por comprar o mejor dicho por llenar espacios emocionales. Un golpe de suerte te brindará ese dinerito extra que tanto deseas. Acude a toda actividad social o de negocios. Nuevas amistades serán las que te brinden suerte. Números de suerte: 10, 4, 24 Palabra Sagrada: Suerte TAURO 20 de abril – 20 de mayo Elimina la duda de tu mente y busca la compañía de personas positivas y alegres. Se cruzarán en tu camino más de una persona que no estará de acuerdo con las ideas que tienes en mente desarrollar. No permitas que esto te desanime y dale el frente a toda situación. Tú llevas hoy las de ganar. Números de suerte: 50, 3, 26 Palabra Sagrada: Ganar GÉMINIS 21 de mayo – 20 de junio Aumentan las posibilidades de encontrar pareja, si es que te encuentras soltero(a). Buen periodo para tomar un curso de alguna materia que te interesa pero que has seguido dejando para después. Muévete y comienza a elaborar tu presente y tu futuro. Abre las puertas a nuevas oportunidades. Números de suerte: Palabra Sagrada: Elaborar CÁNCER 21 de junio – 21 de julio Cumple con “eso” que prometiste a esa persona que confía en ti. Estarás muy activo en todos los aspectos. Será sensato de tu parte canalizar todo ese fuego que se encierra en ti ya sea por medio de deportes, baile o yoga pero sin caer en la exageración. Todo a su justa medida. Números de suerte: 2, 47, 13 Palabra Sagrada: Canalizar LEO 22 de julio – 22 de agosto Enamórate de la vida, Leo y mira a tu alrededor y verás que no todo es gris como algunos dicen. Desarrolla al máximo tu autoestima. Sé tú el pionero desvelando nuevas ideas tanto en tu hogar como en tu lugar de trabajo. Rompe con la rutina y con todo lo que te pueda estar paralizando. Números de suerte: 7, 3, 11 Palabra Sagrada: Romper VIRGO 23 de agosto – 22 de septiembre Una nueva empresa o negocio promete dejar muy buenas ganancias económicas. Continúa adelante con tus proyectos que tienes luz verde para completarlos y sacarles el mejor partido. Algo de lo que te quejas será pasajero. Solo tienes que fluir con el momento presente. Números de suerte: 13, 45, 2 Palabra Sagrada: Fluir LIBRA 23 de septiembre – 22 de octubre Es tiempo de investigar a fondo aquello que te interesa y que necesitas para salir adelante en tu trabajo o profesión. A nivel personal no permitas que la ansiedad te domine. Controla esa parte impulsiva de tu fuerte personalidad. Con calma y paciencia todo irá cayendo en su lugar. Números de suerte: 41, 6, 18 Palabra Sagrada: Investigar ESCORPIO 23 de octubre – 21 de noviembre Es momento de lanzarte en nuevas aventuras, de cambiar de ambiente y hasta de profesión. Lo nuevo te traerá suerte. Tu poder creativo te lanzará a nuevas cumbres. Organiza tus ideas y verás que tienes ante ti un proyecto que te dejará muy buenos ingresos económicos. Números de suerte: 30, 5, 18 Palabra Sagrada: Organizar SAGITARIO 22 de noviembre – 20 de diciembre Asuntos del pasado salen a flote. Estarás pasando por un periodo de incertidumbre en tus relaciones personales. Te verás de frente con la realidad y esta vez no buscarás adornar aquello que te molesta. Reconocerás donde fallaste y darás final a lo que ya no funciona en tu vida. Números de suerte: 15, 39, 1 Palabra Sagrada: Realidad CAPRICORNIO 21 de diciembre – 19 de enero No te resistas y déjate llevar. Sé más generoso para contigo mismo. Date la oportunidad de cambiar esas ideas ya caducas que por años has estado albergando en tu mente. La vida te brinda nuevas oportunidades para crecer y liberarte de toda atadura emocional o material. Números de suerte: 6, 14, 21 Palabra Sagrada: Liberar ACUARIO 20 de enero – 17 de febrero No quieras echarte encima responsabilidades ajenas. Ocúpate más de ti, de ser feliz y de disfrutar lo que la vida te ofrece. Siendo tú feliz serás el mejor ejemplo de los que te rodean. Los problemas de tus seres queridos te tocan de cerca. Es tiempo de reflexión y dejar que cada cual tome su rumbo. Números de suerte: 19, 7, 20 Palabra Sagrada: Felicidad PISCIS 18 de febrero – 19 de marzo Modera tus gastos, tus actividades sociales y tu trabajo. Evita agotarte tanto mental como físicamente. Ponte al día en tus exámenes médicos. Practica la medicina preventiva e ingiere alimentos naturales que le den y no le quiten a tu organismo. Separa tiempo para meditar. Números de suerte: 34, 28, 16 Palabra Sagrada: Practicar Advertisement EDIT POST

