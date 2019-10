Walter Mercado horóscopo del día para el 27 de octubre Mira tu horóscopo por Walter Mercado y tus números de la suerte para hoy. By Walter Mercado para People en Español ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print ARIES 20 de marzo – 19 de abril Hay Luna Nueva en el signo de Escorpio. Luna brujita, ideal para la celebración de la noche de brujas. Te sientes poderoso, misterioso, atractivo, sensual y magnético. Tus poderes de seducción se agudizan y tu fuego natural se intensifica. Tu afirmación de hoy: "Soy un ser lleno de poder, suerte y bendiciones" Números de suerte: 7, 4, 34 Palabra Sagrada: Poder TAURO 20 de abril – 20 de mayo El sacrificio no debe de existir si hay amor en tu corazón. Todo lo que hagas por los demás, hazlo voluntariamente, porque te nace y quieres ayudar. Nada obligado, forzado o por deber, une. Evita resentimientos. Ama a los demás como a ti mismo. Tu afirmación de hoy: "Soy un ser lleno de paz y de amor para dar a los demás". Números de suerte: 41, 27, 39 Palabra sagrada: Voluntad GÉMINIS 21 de mayo – 20 de junio Este domingo sigue tu intuición y hazle caso a tu cuerpo. Todo malestar debe ser atendido. Comparte más con hijos y familia. El distraer tu mente te hará bien a tu salud. Las preocupaciones y el estrés afectan tu salud física y emocional. Expresa lo que te molesta. Desahógate. Tu afirmación de hoy: "Yo tengo derecho a ser feliz". Números de suerte: 9, 40, 26 Palabra Sagrada: Libertad CÁNCER 21 de junio – 21 de julio Nuevas responsabilidades laborales te mantienen ocupado. Hasta tus días libres se presentan llenos de responsabilidades con tu hogar, pareja, hijos y amistades. Cancela una invitación de quien te ha demostrado ser irrespetuoso y no confiable. Basta de perder tu tiempo con quien te utiliza y no te valora. Tu afirmación de hoy: "Renuncio a ser usado y manipulado". Números de suerte: 22, 11, 29 Palabra sagrada: Respeto LEO 22 de julio – 22 de agosto Tu hogar se embellece con esta luna nueva. Decora, cambia muebles de lugar, cuadros, mueve la energía de tu casa. Así estarás dirigiendo tu mente a nuevos proyectos, relaciones y mejor salud física. Hazlo con tu imagen personal. Un nuevo recorte de pelo, ropa o estilo te hará bien. Tu afirmación de hoy: "Los cambios son positivos para mi". Números de suerte: 19, 32, 3 Palabra sagrada: Cambio VIRGO 23 de agosto – 22 de septiembre Llegó el día de decirle SÍ a la vida y todo lo bello que ésta ofrece. La luna nueva te lleva a programarte a vivir en salud. Para ti, virgoniano, es importante que te alejes de todo lo que te provoca estrés, ansiedad y eso incluye a personas tóxicas o negativas. Tu afirmación de hoy: "Me uno a quien merezca mi compañía". Números de suerte: 30, 34, 16 Palabra sagrada: Renunciar LIBRA 23 de septiembre – 22 de octubre Sigues trabajando activamente por tu progreso económico. Todo cambio que hagas será muy positivo para ti gracias a la energía de la luna nueva.Tienes el don de expresarte efectivamente, el impulso de hacer cosas atrevidas y diferentes que antes no hacías. Tu afirmación de hoy: "Decido en qué invertir mi tiempo y energía para sentirme feliz". Números de suerte: 55, 38, 2 ESCORPIO 23 de octubre – 21 de noviembre La luna nueva te visita. Te sientes motivado a realizar cualquier actividad que te pidan o te inviten. Cuentas con el impulso de comenzar un proyecto o realizar una idea. Planes de viaje al extranjero están en agenda. En el amor, buscas intimidad y compromiso. Tu afirmación de hoy: "Disfruto de lo que recibo y lo agradezco". Números de suerte: 17, 30, 27 Palabra Sagrada: Motivación SAGITARIO 22 de noviembre – 20 de diciembre Te atreves a tomar una decisión trascendental. La luna nueva activa tu poder, el fuego de tu signo, el liderazgo que te define. Saldrás de todo lo que te ancla para abrirte paso a un mejor estilo y calidad de vida. La vida en familia de forma sana, libre y espontánea te hace feliz. Tu afirmación de hoy: "Vivo la vida que deseo vivir". Números de suerte: 32, 18, 19 Palabra sagrada: Calidad CAPRICORNIO 21 de diciembre – 19 de enero La luna nueva activa tu vida social. Haces nuevos amigos, nuevas conexiones importantes para tu carrera. Te sientes que perteneces a este grupo el cual te ayuda a crecer, te aceptan y respetan. Por fin ha llegado tu momento de vivir una etapa de paz y amor, llena de bienestar. Tu afirmación de hoy: "Soy feliz y disfruto de todas mis bendiciones". Números de suerte: 1, 3, 13 Palabra Sagrada: Amistad ACUARIO 20 de enero – 17 de febrero Llegó el momento de romper cadenas emocionales con personas del pasado que ya no van a estar más en tu vida. Haz espacio para lo nuevo que llegará a tu vida. Prepárate para vivir feliz. Te llegan papeles, documentes o cartas muy importantes. Tu afirmación de hoy: "Tengo el poder de cambiar mi presente". Números de suerte: 5, 28, 11 Palabra sagrada: Felicidad PISCIS 18 de febrero – 19 de marzo La luna nueva te impulsa a expresar tus sentimientos con esa persona tan especial. Te comunicarás con amor y solo amor. Todo asunto del extranjero; viajes, negocios, romance con extranjeros, estará de maravilla para ti con la energía de la luna. Nadie puede hacerte daño. Tu afirmación de hoy: "Soy inmune a todo aquel que desee hacerme mal". Números de suerte: 9, 40, 34 Palabra Sagrada: Prestigio

Walter Mercado horóscopo del día para el 27 de octubre

