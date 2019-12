Walter Mercado horóscopo del día para el 27 de diciembre Walter Mercado te dice tu horóscopo y tus números de la suerte para hoy. By Walter Mercado para People en Español ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print ARIES 20 de marzo – 19 de abril Si ya has probado y fracasado en tu búsqueda del amor, por fin ahora te tranquilizas ya que alguien muy especial llegará a tu vida. Saca tiempo para reflexionar y meditar sobre tu presente y tu futuro. Únete a almas afines, gente de altura espiritual, personas que te den y no te quiten. Números de suerte: 9, 30, 12 Palabra Sagrada: Tranquilidad TAURO 20 de abril – 20 de mayo Tu mundo sentimental se sacude con seres diferentes que te harán ver la vida de manera distinta. Clarifica dudas y sospechas. No esperes por nada ni por nadie para hacer aquello que te dicta tu corazón. Ve por los caminos que te lleven hacia tu mayor satisfacción. Números de suerte: 2, 31, 6 Palabra Sagrada: Satisfacción GÉMINIS 21 de mayo – 20 de junio Limpia tu mundo de sanguijuelas y sabandijas. Entierra todo lo feo y triste del ayer y enfréntate valientemente a tu hermoso presente. No sigas atado por lástima o compasión a seres que te invalidan y te perjudican. Son muchos los que se recuestan de ti y se aprovechan de tu buen corazón. Números de suerte: 18, 41, 25 Palabra Sagrada: Enfrentar CÁNCER 21 de junio – 21 de julio Dale tiempo a toda relación amorosa a que madure y puedas conocer qué se esconde detrás de una cara simpática. Tu vida sentimental se colma ahora de emoción y sensualidad. Cuídate sin embargo de caer en relaciones tóxicas o enfermizas. No seas víctima fácil de oportunistas. Números de suerte: 20, 4, 34 Palabra Sagrada: Tiempo LEO 22 de julio – 22 de agosto No decidas nada bajo duda o confusión. Estudia bien lo que te ofrecen y luego decides oyendo tu corazón y tu mente. Cuando menos lo esperes, dinero no ganado por ti, llegará a tu bolsillo o cartera y de seguro podrás economizar e invertir para tu mejor provecho. Números de suerte: 45, 1, 23 Palabra Sagrada: Economía VIRGO 23 de agosto – 22 de septiembre Tu mundo social experimentará una transformación profunda. Ahora quedará a tu lado quién realmente te valore y te quiera por lo que eres. Las dificultades y pruebas vividas en nombre del amor acaban. Desarrollas talentos que desconocías y tus intereses se multiplican. Números de suerte: 16, 8, 29 Palabra Sagrada: Desarrollar LIBRA 23 de septiembre – 22 de octubre Tomarás riesgos calculados y la buena suerte te acompañará. Tu imagen pública se enriquece y te valorarán y respetarán como nunca antes. Harás aquello que satisfaga tu alma y enriquezca tu espíritu. Sigue estudiando, cultivándote y superándote. No detengas tu camino hacia el progreso. Números de suerte: 5, 19, 2 Palabra Sagrada: Satisfacción ESCORPIO 23 de octubre – 21 de noviembre Vencerás tus demonios internos y tus defectos mayores. Encontrarás alegría en las cosas insignificantes y le darás valor a lo que aparentemente ignorabas. Enriquecerás tu vida con nuevos intereses. Te ocuparás de embellecerte, rejuvenecerte y mejorar en todos los aspectos. Números de suerte: 20, 11, 36 Palabra Sagrada: Ocupar SAGITARIO 22 de noviembre – 20 de diciembre Vive en unión constante con tu fuerza interior, o sea, con el Cristo que vive en tu corazón. Las más duras, difíciles y educativas lecciones ya las has aprendido. Recuerda que lo que hoy tienes te lo has ganado por tus méritos. Tu salud mejora notablemente y encontrarás la sanación a viejos males. Números de suerte: 35,18, 1 Palabra Sagrada: Fuerza CAPRICORNIO 21 de diciembre – 19 de enero Estarás más unido a tu alma gemela. El romance y la pasión embellecerán tu existencia como nunca antes. Lánzate a lograr lo que deseas tanto en el plano sentimental como profesional. Despierta a tu amante interior. Ámate, mímate y sé feliz sin depender de nadie. Números de suerte: 8,13, 46 Palabra Sagrada: Amar ACUARIO 20 de enero – 17 de febrero Desaparecen viejos amigos y llegan otros nuevos a tu cuadro social. Lo que sufriste por amor te será recompensado. Estarás más selectivo en tus relaciones sentimentales y personales. Coquetearás y revolotearás pero tu mente y corazón estará en encontrar a alguien estable y amoroso. Números de suerte: 50, 33, 14 Palabra Sagrada: Amor PISCIS 18 de febrero – 19 de marzo Ciérrate a toda energía negativa que te pueda estar rondando. Deja que tus antenas psíquicas te digan qué y quién te conviene a tu lado. No firmes documentos que no estén claros para ti. Tómate tu tiempo para leer entre líneas. Te impones por tus talentos y habilidades donde ayer fracasaste. Números de suerte: 22, 49, 15 Palabra Sagrada: Imponer Advertisement

Walter Mercado horóscopo del día para el 27 de diciembre

