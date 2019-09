Walter Mercado horóscopo del día para el 26 de septiembre Walter Mercado te dice tu horóscopo y tus números de la suerte para hoy. By Walter Mercado para People en Español ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print ARIES 20 de marzo – 19 de abril Confía en el consejo de un buen amigo. Los desacuerdos entre tú y tu pareja pronto serán superados, si aplicas dosis masivas de cariño y comprensión a esa relación. Préstale atención a los detalles que son los que hacen siempre la diferencia. Desarrolla paciencia en lo que se refiere a asuntos del corazón. Números de suerte: 22, 19, 5 Palabra Sagrada: Paciencia TAURO 20 de abril – 20 de mayo Pon mayor interés en llevar a cabo aquellas ideas que hasta el momento no has podido materializar por falta de inspiración o motivación. Espera sorpresas, alegrías, cambios positivos en tu vida. Tu rol de víctima o mártir, termina. Dejarás de consentir a vagos y aprovechados. Números de suerte: 6, 15, 1 Palabra Sagrada: Cambio GÉMINIS 21 de mayo – 20 de junio Alguien que te conoce bien te dará una agradable sorpresa. Tus pensamientos se aclaran y te identificas con una nueva realidad. Tomarás conciencia de que ya es tiempo de ocuparte más de ti. Dejarás ir de tu vida todo lo que te destruyó u obstaculizó en el pasado. Números de suerte: 50, 2, 17 Palabra Sagrada: Identificar CÁNCER 21 de junio – 21 de julio Cambiarás ahora de planes o ideas de un segundo a otro. Será difícil entenderte o complacerte. No lleves a cabo nada impulsivamente ya que podrías cometer errores que por muchos años lamentarás. Sé paciente para contigo mismo. No te lances a la ligera a tomar decisiones. Números de suerte: 29, 20, 13 Palabra Sagrada: Paciencia LEO 22 de julio – 22 de agosto Toda actividad hoy donde puedas poner de manifiesto tus dotes artísticas será todo un éxito. Viaja, estudia, inyéctate con todo aquello que estimule tu creatividad al máximo. Tú tienes la llave del triunfo en tus manos. Abre con ella la puerta que te llevará a un futuro mejor. Números de suerte: 31, 18, 50 Palabra Sagrada: Llave VIRGO 23 de agosto – 22 de septiembre No te conformes con verdades a medias. Lo que trates de ocultar tarde o temprano saldrá a la luz pues la verdad siempre sale a flote. Vuelve a ser tú mismo, Virgo. Valórate y colócate en el lugar que te mereces y que te corresponde. Únete a personas responsables y maduras. Números de suerte: 30, 5, 44 Palabra Sagrada: Valor LIBRA 23 de septiembre – 22 de octubre Convencerás con tu encanto y tu dulzura al hablar. Una persona, joven de espíritu, pondrá hoy una nota de alegría en tu vida. Afirma diariamente tu grandeza y tu genialidad. No le temas al fracaso. Lo que por tantos años soñaste ahora se te está materializando poco a poco. Números de suerte: 10, 6, 29 Palabra Sagrada: Encanto ESCORPIO 23 de octubre – 21 de noviembre Ya no seguirás malgastando tu tiempo en lo que no te conviene, en lo que te atrasa. Navegarás ahora por aguas serenas y seguras. Confía en tus talentos, en tu inteligencia y en tu disposición para triunfar en la vida. Cupido flecha nuevamente tu corazón. Un nuevo amor entra a tu vida. Números de suerte: 43, 20, 15 Palabra Sagrada: Navegar SAGITARIO 22 de noviembre – 20 de diciembre Manifiesta tus ideas y no te estanques en el tiempo, no te limites, dale forma a tus proyectos. Mira con valor y esperanza hacia el futuro. Hoy será un día excelente para comunicarte con personas en el extranjero que puedan aportar ideas o conceptos diferentes en relación a tu trabajo. Números de suerte: 14, 42, 8 Palabra Sagrada: Esperanzas CAPRICORNIO 21 de diciembre – 19 de enero Dedícate a vivir tu vida sin mirar lo que tienen o no tienen los demás. Descubre tu propio jardín de felicidad, amor y paz interior. Vive despierto, consciente, alerta y ofreciendo siempre lo mejor de ti. Prográmate desde este mismo instante al éxito en salud, dinero y amor. Números de suerte: 5, 30, 9 Palabra Sagrada: Programar ACUARIO 20 de enero – 17 de febrero Tendrás la facultad y el poder de vencer sobre todo lo negativo en tu vida. Casa, familia, hogar se enfatizan favorablemente. Pon en práctica lo que tú mismo predicas. Explora sin miedo alguno toda oportunidad de trabajo que se te presente y encontrarás una que no podrás rechazar. Números de suerte: 29, 25, 19 Palabra Sagrada: Explorar PISCIS 18 de febrero – 19 de marzo Cederás ante la tentación de querer tomar las cosas fáciles sin llevar a cabo mayor esfuerzo de tu parte. Establece prioridades y sobre todo cumple con lo prometido para que más tarde puedas exigir lo mismo de los demás. No defraudes a aquellos que siempre han confiado en ti. Números de suerte: 20, 1, 9 Palabra Sagrada: Prioridad Advertisement EDIT POST

