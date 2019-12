Walter Mercado horóscopo del día para el 26 de diciembre Walter Mercado te dice tu horóscopo y tus números de la suerte para hoy. By Walter Mercado para People en Español ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print ARIES 20 de marzo – 19 de abril Despierta en ti la habilidad para envolverte en lo nuevo. Tienes mucho que dar y que aportar. Quedarte pensando en lo que pudo haber sido y no fue, no te llevará a ningún lado. No te quedes inmóvil en el mismo sitio. Ponte en una nueva onda, expande tus horizontes. Números de suerte: 38, 6, 43 Palabra Sagrada: Aportar TAURO 20 de abril – 20 de mayo Recibes noticias o una agradable sorpresa de amigos que te quieren demostrar su cariño y agradecimiento. En el amor, se impone que bajes tus defensas. Entras en una etapa en que disfrutarás de tener a tu lado a alguien con quien compartir tus penas y alegrías. Baja tus defensas y déjate amar. Números de suerte: 13, 23, 7 Palabra Sagrada: Demostrar GÉMINIS 21 de mayo – 20 de junio Tu buena disposición junto a la energía planetaria te impulsará hacia nuevos y diferentes caminos. Tu habilidad para inventarte algo de la nada, se exalta por lo que serás la voz cantante donde quiera que vayas. Te sorprenderás de lo fácil que se te hará llevar a cabo los planes, que tienes en mente. Números de suerte: 20, 12, 25 Palabra Sagrada: Disposición CÁNCER 21 de junio – 21 de julio Aumentan las posibilidades de incrementar tus ingresos repentinamente bajo la Luna Nueva. Haz un despliegue de tus habilidades artísticas o creativas. Entierra la timidez ya que ésta no se hizo para ti. Da rienda suelta a tu imaginación. Tendrás suerte en los juegos de azar. Números de suerte: 8, 12, 18 Palabra Sagrada: Incrementar LEO 22 de julio – 22 de agosto Tu palabra se llena de inspiración y podrás ser luz de esperanza, bajo la influencia de la Luna Nueva. Contagiarás a los demás con tu magia y podrás convencer a otros para que formen parte de tus “divinas” locuras. A la vez cuidadito de no cargar con problemas que no te corresponden. Números de suerte: 9, 17, 44 Palabra Sagrada: Esperanza VIRGO 23 de agosto – 22 de septiembre Muéstrate seguro de ti mismo, no hay nada que temer. Fuerzas espirituales te protegen para que nada negativo pueda tocarte pero tienes que desarrollar fe en ti mismo. Confía en tus talentos, en tus habilidades, no tengas miedo de hablar cuando quieras expresar lo que sientes. Números de suerte: 28, 39, 6 Palabra Sagrada: Confiar LIBRA 23 de septiembre – 22 de octubre No permitas que nadie opaque tu entusiasmo en esto días de fiestas. Alguien te defrauda y alguien le brinda alegría a tu vida. No esperes demasiado de los demás, ni prestes atención a chismes o habladurías. Realiza que todo el mundo tiene su propia versión de la realidad que le toca vivir. Números de suerte: 7, 34,10 Palabra Sagrada: Realizar ESCORPIO 23 de octubre – 21 de noviembre Creatividad, romance y diversión se manifiestan en tu vida en estos días festivos. Tienes mucho que celebrar especialmente junto a tu familia y buenas amistades. Las relaciones de amor están también favorecidas bajo esta Luna Nueva. Si buscas pareja, lánzate a la conquista. Números de suerte: 16, 24, 18 Palabra Sagrada: Celebrar SAGITARIO 22 de noviembre – 20 de diciembre La Luna Nueva estimula lo sexual y erótico en ti. Nadie podrá resistirse a tus encantos y además estás de suerte bajo este aspecto. Te llegará dinero por medio de otras personas; regalos, herencias o donaciones. Da rienda suelta a toda esa energía y contagia tu felicidad a otros Números de suerte: 30, 2, 11 Palabra Sagrada: Contagiar CAPRICORNIO 21 de diciembre – 19 de enero La Luna Nueva te impulsa a tener fe y mantener una actitud positiva ante todo problema. Desarrollas mayor seguridad en tus decisiones. No darás marcha atrás, ni perderás las esperanzas. Ten presente que el que persevera triunfa y tú quieres triunfar tanto en el plano personal como profesional. Números de suerte: 14, 24, 10 Palabra Sagrada: Triunfar ACUARIO 20 de enero – 17 de febrero Tu carisma y gran sentido del humor te llevarán a ganar nuevas e interesantes amistades. Será hoy el que lleve la voz cantante. Tienes mucha energía para quemar y no te costará trabajo alguno organizar reuniones o fiestas donde tanto amigos como familiares puedan compartir. Números de suerte: 14, 5, 7 Palabra Sagrada: Organizar PISCIS 18 de febrero – 19 de marzo La energía planetaria te llevara a ver el lado dulce de todo problema, expandiendo tu mente y abriendo tu corazón. Cuida mucho lo que expresas al hablar ya que te será fácil caer en compromisos que luego no puedas cumplir. Recuerda, no en todo el mundo se puede confiar. Números de suerte: 17, 21, 30 Palabra Sagrada: Cuidar Advertisement

