Walter Mercado horóscopo del día para el 25 de septiembre Walter Mercado te dice tu horóscopo y tus números de la suerte para hoy. By Walter Mercado para People en Español ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print ARIES 20 de marzo – 19 de abril Tienes ahora muchos planes en tu mente y poco tiempo para realizarlos. Comienza hoy el proceso de llevarlos a la realidad. El trabajo no será motivo de preocupación para ti ya que tu espíritu aventurero le pondrá un toque de locura a todo. Disfrutarás plenamente de tu tiempo libre. Números de suerte: 39, 1, 21 Palabra Sagrada: Realidad TAURO 20 de abril – 20 de mayo Es tiempo de hablar, de pedir aquello que hasta ahora habías aplazado por miedo a que te dijeran que no. Expresa lo que sientes de una manera casual y sencilla para que los demás puedan entenderte y comprenderte. La vida te sonríe, aprovéchala, busca la felicidad y comparte tu amor. Números de suerte: 13, 9, 25 Palabra Sagrada: Compartir GÉMINIS 21 de mayo – 20 de junio Llamarás poderosamente la atención especialmente entre aquellos del sexo opuesto, pero ten cuidado al llevar a cabo promesas. Mantente en terreno conocido ya que demasiadas aventuras podrían ponerte en peligro de perder lo que hasta ahora has logrado con esfuerzo. Números de suerte: 17, 5, 12 Palabra Sagrada: Atención CÁNCER 21 de junio – 21 de julio La presión que otras personas puedan ejercer sobre ti en relación a tu trabajo o profesión, será la causante de que te muestres irritable hoy. Ejerce control sobre tus emociones y no le des tanta importancia a lo que otros hagan o digan. Sé más reservado en cuanto a tu intimidad. Números de suerte: 4, 50, 3 Palabra Sagrada: Control LEO 22 de julio – 22 de agosto Sigue adelante, no detengas tus planes por complacer a otras personas. Todo proyecto creativo cobra fuerza hoy. Aquello de lo que tanto te quejas, desaparecerá si mantienes una actitud positiva en tu vida. Las horas de la tarde prometen ser divertidas. Números de suerte: 18, 22, 38 Palabra Sagrada: Actitud VIRGO 23 de agosto – 22 de septiembre Despierta toda esa pasión que vive en ti. No permitas que se enfríe tu relación sentimental. De ti dependerá grandemente revivir la llama del amor. No temas ya que tus seres de luz te darán ese empujoncito extra que necesitas para salir airoso de todo problema amoroso. Números de suerte: 5, 1, 9 Palabra Sagrada: Pasión LIBRA 23 de septiembre – 22 de octubre Darás más valor a lo espiritual que a lo material. Tus palabras serán expresión de cariño hacia todos los que se acerquen a ti. Disfrutarás de un día muy activo y placentero en el aspecto personal. Te pondrás en contacto con familiares y amigos porque sentirás deseos de celebrar en grupo. Números de suerte: 10, 8, 22 Palabra Sagrada: Celebrar ESCORPIO 23 de octubre – 21 de noviembre Presta mayor atención a tus asuntos personales. Separa tiempo para disfrutar de algún deporte o pasatiempo que sea de tu agrado. Libérate, tómate un descanso de tantas responsabilidades. No desnada por seguro, especialmente en asuntos de amor. Permite que todo fluya sin presionar. Números de suerte: 9, 23, 15 Palabra Sagrada: Descanso SAGITARIO 22 de noviembre – 20 de diciembre Espera un día tranquilo tanto en tu trabajo como en tu hogar. Las charlas o tertulias entre amigos serán amenas y estarán salpicadas de buen humor. Podrás expresarte francamente, con la verdad y sin temor de ofender a nadie. Estarás muy creativo e inventivo este fin de semana. Números de suerte: 8, 19, 44 Palabra Sagrada: Tranquilidad CAPRICORNIO 21 de diciembre – 19 de enero Sé firme, claro, preciso y directo al expresarte, especialmente al momento de tener que defender lo tuyo. Necesitas activar tus dotes detectivescas en relación a una persona que apenas acabas de conocer. Investiga su pasado ya que es muy posible que su compañía no te convenga. Números de suerte: 32, 11, 4 Palabra Sagrada: Investigar ACUARIO 20 de enero – 17 de febrero Establece prioridades en tu vida muy necesarias para mantener el balance correcto en la misma. Tu capacidad para sociabilizar o confraternizar con otras personas se enfatiza. Mucho cuidado ya que esto podría traerte problemas con tu familia inmediata. Divide tu tiempo sabiamente. Números de suerte: 14, 7, 16 Palabra Sagrada: Prioridad PISCIS 18 de febrero – 19 de marzo No te dejes arrebatar tu felicidad. A tu lado están pasando cosas de las que debes estar enterado e informado. Busca, investiga por ti mismo. No esperes a que otros te cuenten o te digan y ve tú mismo tras la verdad de lo que te afecta. Defiende aquello que te ha costado trabajo y esfuerzo lograr. Números de suerte: 41, 25, 33 Palabra Sagrada: Defender Advertisement EDIT POST

Close Share options

Close View image Walter Mercado horóscopo del día para el 25 de septiembre

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.