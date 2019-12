Walter Mercado horóscopo del día para el 25 de diciembre ¡Feliz Navidad! Walter Mercado te dice tu horóscopo y tus números de la suerte para hoy. By Walter Mercado para People en Español ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print ¡Feliz Navidad! ARIES 20 de marzo – 19 de abril Es Navidad y lo que te has ganado con esfuerzo y sacrificio se te dará con justicia. Dinero, salud y amor no faltarán de ahora en adelante en tu vida. Cuidarte, quererte y mimarte más, deben ser tus nuevos propósitos de ahora en adelante. La belleza y el arte serán tu lema. Números de suerte: 6, 15, 33 Palabra sagrada: Propósito TAURO 20 de abril – 20 de mayo Te estabilizas en todos los aspectos de tu vida. La armonía interior y tu completa felicidad serán tu recompensa. Tus regalos caen del cielo, trayéndote más espiritualidad en el amor y magia para lograr lo que antes no habías podido hacer. También tendrás una caja para que entierres tus indecisiones. Números de suerte: 4, 15, 13 Palabra sagrada: Recompensa GÉMINIS 21 de mayo – 20 de junio Tu desarrollo psíquico y tu mente detectivesca no dejarán nada oculto para ti. Sabrás adivinar quién es quién en tu vida. Tu regalo divino es un saquito lleno de buena suerte, mucho coraje para terminar con adicciones y ataduras emocionales y mucha prosperidad económica. Números de suerte: 8, 17, 26 Palabra sagrada: Prosperidad CÁNCER 21 de junio – 21 de julio El Cosmos te regala mucha paz, compatibilidad en el amor y muchos reconocimientos y laureles en todo lo que hagas. El espíritu de la Navidad habita en ti y estarás y te sentirás más generoso que nunca antes. Habrán viajes y una transformación en muchos aspectos de tu vida. Números de suerte: 12, 21, 3 Palabra sagrada: Generosidad LEO 22 de julio – 22 de agosto Se impone una nueva actitud, fortaleza emocional y nuevos y leales amigos. Todo cambio será un inicio de muchas cosas buenas por venir. Mantén una actitud positiva en la vida. No te dejes vencer. No podrás escapar de las redes del amor y por lo tanto prepárate para gratas sorpresas. Números de suerte: 17, 6, 12 Palabra sagrada: Inicio VIRGO 23 de agosto – 22 de septiembre Tu protección será divina si te comunicas con tus seres de luz y les pides que te orienten, que te guíen. En lo espiritual encontrarás tu fortaleza. Debajo de tu arbolito se encuentra una cajita llena de pasión, un nuevo romance y un librito donde podrás descubrir tus bendiciones. Números de suerte: 17, 26, 35 Palabra sagrada: Descubrir LIBRA 23 de septiembre – 22 de octubre Este día de Navidad trae un nuevo amor para los que no lo tienen. Tu regalo será recuperar lo perdido y el aprendizaje de las lecciones de los errores cometidos en el 2019. Una canasta mágica no faltará para poner los frutos de tu trabajo y tus sacrificios anteriores. Números de suerte: 8, 12, 23 Palabra sagrada: Experiencia ESCORPIO 23 de octubre – 21 de noviembre Contarás con el respaldo de aquellos que diariamente comparten contigo. Recuperas lo perdido tanto en el plano material como sentimental. Los ángeles te regalan mucha espiritualidad, estabilidad en tus relaciones y mucho valor para atreverte a hacer lo que antes no habías podido. Números de suerte: 4, 22, 31 Palabra sagrada: Valor SAGITARIO 22 de noviembre – 20 de diciembre Atreverte a realizar lo que te haga feliz sin perjudicar a nadie, será tu meta. Ahora se te regalará algo que te negaron en el pasado. Este día de Navidad promete ser uno tranquilo, gratificante y repleto de sorpresas agradables. Agradece cada segundo de tu existencia. Vive en la presencia del amor. Números de suerte: 14, 5, 32 Palabra sagrada: Realizar CAPRICORNIO 21 de diciembre – 19 de enero Te llenas de energía positiva, de glorias, triunfos y de recuperación en lo económico. El Cosmos te premia tus buenas obras con nuevas oportunidades de progreso y reconocimientos. Despertarás a una nueva vida llena de retos, pero encontrarás la fuerza y la inteligencia para poder vencerlos. Números de suerte: 7, 16, 25 Palabra sagrada: Progreso ACUARIO 20 de enero – 17 de febrero Libertad de acción, tiempo para viajar y mucho valor para enfrentar realidades que te ayuden en tu sanación física y espiritual vendrán en grandes cantidades para ti, como un regalo divino. Ya es tiempo de enterrar las quejas y lanzarte en nuevas y excitantes aventuras. Dile sí a la vida. Números de suerte: 20, 18, 10 Palabra Sagrada: Sanación PISCIS 18 de febrero – 19 de marzo Ante ti, nuevos horizontes, con nuevas metas y mucha suerte para conseguir lo que deseas. La capacidad para conocerte mejor y aceptarte con defectos y virtudes será tu meta. Este día de Navidad será uno en el cual tu espiritualidad se intensificará. Te identificarás con los más necesitados. Números de suerte: 31, 6, 49 Palabra sagrada: Suerte Advertisement

Walter Mercado horóscopo del día para el 25 de diciembre ¡Feliz Navidad!

