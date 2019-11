Walter Mercado horóscopo del día para el 24 de noviembre Walter Mercado te dice tu horóscopo y tus números de la suerte para hoy. By Mayra Mangal ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print ARIES 20 de marzo – 19 de abril Es el momento de practicar lo que predicas. Da el ejemplo, Aries. Sentirás en carne propia lo que antes le criticabas a muchos. Es importante que aprendas a no juzgar. En el amor trata a tu ser especial como te gustaría ser tratado, amado y honrado. Tu afirmación de hoy: "Tengo fe en mí". Números de suerte: 20, 44, 19 Palabra Sagrada: Compasión TAURO 20 de abril – 20 de mayo Gente importante te busca para ofrecerte una oportunidad de empleo. Las estrellas están a tu favor en este día. Así que muy alerta a todo lo que llega a ti. Te conviene asociarte en negocios y también en el amor. La luna fomenta el romance para ti, Tauro. Tu afirmación de hoy: "Todo lo que hago es exitoso". Números de suerte: 8, 26, 32 Palabra Sagrada: Éxito GÉMINIS 21 de mayo – 20 de junio Hoy es un día perfecto para cuidar de ti. Tu salud física es importante. Compañeros te animan a formar parte de grupos comunitarios o entidades de ayuda al prójimo. En el amor recibes una gran sorpresa por parte de una persona de interés. Tu afirmación de hoy: "Gozo de buena salud y cada día me siento mejor". Números de suerte: 22, 7, 15 Palabra Sagrada: Ayudar CÁNCER 21 de junio – 21 de julio El deseo de hacer algo diferente este domingo te lanza a realizar actividades riesgosas o peligrosas. Deseas impresionar a alguien y causar admiración. Toma todo con calma. En asuntos de dinero un familiar necesita ayuda. Establece prioridades y así cumplirás con todos. Tu afirmación de hoy: "Vivo en completa paz y bienestar". Números de suerte: 45, 39, 11 Palabra Sagrada: Calma LEO 22 de julio – 22 de agosto Limpia, organiza y desiste de almacenar todo lo que no usas por si algún día lo necesitas. La energía de la Luna te impulsa a darle una nueva imagen a tu hogar. Así como se renueva tu casa, así te renuevas también. Cambias la energía del ambiente y te sentirás con mejor ánimo. Tu afirmación de hoy: "Tengo fe que todo cambiará para mejor". Números de suerte: 8, 44, 20 Palabra Sagrada: Hogar VIRGO 23 de agosto – 22 de septiembre La energía de la luna resalta el deseo de aprender algo nuevo. Te interesas en temas relacionados con historia, deportes o viajes por mencionar algunos. Este nuevo interés es el comienzo de algo importante que se acerca para ti. Es importante que sigas tu intuición. Tu afirmación de hoy: "Estoy preparado para triunfar". Números de suerte: 8, 49, 25 Palabra Sagrada: Triunfo LIBRA 23 de septiembre – 22 de octubre Libra desea progresar económicamente y hoy se te brinda esa oportunidad. La luna favorece el que se presenten oportunidades para hacer más dinero. Acepta una propuesta laboral, trata el realizar otras responsabilidades u oficios. Se abrirán más puertas profesionales para ti. Tu afirmación de hoy: "Yo soy el mejor en lo que hago". Números de suerte: 9, 30, 26 Palabra Sagrada: Oportunidad ESCORPIO 23 de octubre – 21 de noviembre La luna te visita en este día. Te sientes fuerte, vigoroso y emprendedor. Sal para pasear, a practicar algún deporte. Canaliza esa energía laborando o disfrutando de una actividad que te despeje de todo lo que te preocupa. Es el momento de sentirte libre y en paz. Tu afirmación de hoy: "Nada es permanente, todo cambia". Números de suerte: 44, 23, 6 Palabra Sagrada: SAGITARIO 22 de noviembre – 20 de diciembre Este domingo es un día para retirarse a meditar. Deseas estar solo contigo mismo. Nadie tiene el permiso para alterar tu paz. Necesitas tomar una decisión importante. Cuida tu salud. Atiende todo achaque o malestar que te aqueja. En el amor, paciencia con tu persona de interés, no presiones nada. Tu afirmación de hoy: "Me siento en paz y lleno de amor". Números de suerte: 20, 44, 49 Palabra Sagrada: Meditar CAPRICORNIO 21 de diciembre – 19 de enero En este día se presenta una persona que te dará un mensaje. Esa respuesta que estabas esperando se te revela a través de alguien muy sabio y que te quiere mucho. Tu testarudez muchas veces te ciega y te hace repetir los mismos errores que te hacen sufrir tanto. Sigue consejo, Capricornio. Tu afirmación de hoy: "Mis ángeles me cuidan en todo momento". Números de suerte: 6, 30, 16 Palabra Sagrada: Mensaje ACUARIO 20 de enero – 17 de febrero Eres una persona poco común, diferente y especial. Te es difícil aceptar críticas o que te contradigan. Necesitas escuchar y entender que tu verdad no necesariamente es la verdad del otro. En el amor, todo marcha como tú has querido que sea. Hermanos necesitan más de tu comprensión y apoyo. Tu afirmación de hoy: "Creo en mi poder para cambiar mi destino". Números de suerte: 9, 40, 27 Palabra Sagrada: Comprensión PISCIS 18 de febrero – 19 de marzo La energía de la luna te hace sentir más espiritual, tu fe aumenta y buscas un cambio de vida. Nuevas ideas, deseos de progresar, de tomar riesgos por tu propio bien y el de tu familia, están dentro de ti. Adelante, Piscis, cancela todo pensamiento negativo y lánzate a nuevas aventuras. Tu afirmación de hoy: "Amo el progreso y el bienestar". Números de suerte: 9, 40, 28 Palabra Sagrada: Progreso Advertisement

Walter Mercado horóscopo del día para el 24 de noviembre

