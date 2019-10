Walter Mercado horóscopo del día para el 23 de octubre: El Sol entra en Escorpio Walter Mercado: El Sol entra en Escorpio. Mira tu horóscopo y tus números de la suerte para este miércoles. By Walter Mercado para People en Español ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print El Sol entra en Escorpio ARIES 20 de marzo – 19 de abril El Sol derrama su luz sobre lo oculto, lo secreto en tu vida. Veras ahora con claridad la solución a problemas e intrigas entre familiares o amistades. La verdad será la que te guie a lograr éxitos tanto en el plano profesional, como personal. Ya no te afectaran acciones o experiencias pasadas. Números de suerte: 14, 8, 25 Palabra sagrada: Claridad TAURO 20 de abril – 20 de mayo Se benefician para ti todo lo que sean uniones, matrimonio, grupos o asociaciones. El Sol calienta aquello que estuvo dormido en el amor. La pasión vuelve a reinar en tu vida. Si te encuentras soltero o soltera y en busca de pareja, aprovecha este periodo en que el amor dirá presente. Números de suerte: 23, 12, 47 Palabra sagrada: Unión GÉMINIS 21 de mayo – 20 de junio Ponte en acción y no dejes para después lo que puedes hacer hoy. Gozarás de mucha energía física por lo que envolverte en actividades al aire libre será muy gratificante para ti ahora. No olvides tomar las medidas necesarias de seguridad para así poder evitar accidentes. Números de suerte: 8, 40, 13 Palabra sagrada: Acción CÁNCER 21 de junio – 21 de julio Es tiempo de jugar, divertirte y probar fortuna. Personas jóvenes así como también los niños, serán motivo de alegrías, inyectándote nueva vitalidad, nuevas ganas de vivir y de disfrutar la vida a plenitud. De seguro harás reír a muchos con tus ocurrencias. Serás el centro de atención. Números de suerte: 5, 35, 32 Palabra sagrada: Vivir LEO 22 de julio – 22 de agosto El Sol, tu regente, entra hoy en tu casa que rige el hogar, la familia. Tu atención se dirige hacia aquellos que comparten contigo el diario vivir. Gustarás de envolverte en las tareas domésticas y pondrás de manifiestos tus dotes de anfitrión. Serás tú el que decore, pinte, cambie y embellezca el hogar. Números de suerte: 19, 21, 7 Palabra sagrada: Compartir VIRGO 23 de agosto – 22 de septiembre El Sol, en tu casa que rige la comunicación, te facilita la palabra hablada y escrita. Podrás comunicar aquello que te aqueja y encontrarás palabras de apoyo y comprensión. No temas demandar aquello que te mereces, especialmente si se encuentra relacionado con trabajo o profesión. Números de suerte: 11, 45, 32 Palabra sagrada: Apoyo LIBRA 23 de septiembre – 22 de octubre Te recuperas en el sector económico gracias a la energía del Sol que alumbra potentemente tu casa del dinero. Sigue adelante con proyectos o negocios ya que es seguro que te dejen buenas ganancias. No temas lanzarte en nuevas aventuras ya que tienes la suerte de tu parte. Números de suerte: 38, 9, 1 Palabra sagrada: Suerte ESCORPIO 23 de octubre – 21 de noviembre ¡Felicidades, Escorpio! El Sol entra hoy en tu signo exaltando lo mejor en ti. Lograrás impresionar a muchos no solo con tu presencia sino con tu palabra. Tu conversación será ahora muy amena e inteligente. Temas de actualidad, tanto en política como en salud serán tus preferidos. Números de suerte: 26, 17, 5 Palabra sagrada: Presencia SAGITARIO 22 de noviembre – 20 de diciembre Gustarás ahora de viajar pero será para lugares en donde puedas identificarte con la naturaleza y buscar la paz interior. El sonido de la playa, el campo, el río, resultarán sumamente relajantes. Con el Sol en tu casa doce, buscarás lo espiritual, lo íntimo y lo real que encierra tu corazón. Números de suerte: 4, 33, 22 Palabra sagrada: Paz CAPRICORNIO 21 de diciembre – 19 de enero Estarás ahora en las de hacer nuevas amistades que te llevarán a iniciarte en nuevos negocios o proyectos que te pondrán en un primer plano en cuanto a tu trabajo o profesión. Sabrás muy bien lo que te conviene y pondrás en práctica tus conocimientos para lograr el éxito. Números de suerte: 49, 2, 10 Palabra sagrada: Iniciar ACUARIO 20 de enero – 17 de febrero La energía solar te llena de encanto y te impulsa a querer aconsejar, ayudar y orientar a otros. Tú serás el guía, el maestro así como también el que dirija y mande tanto en tu trabajo como en tu hogar. Tu mente creativa te llevará a provocar un ambiente cómodo y tranquilo a tu alrededor. Números de suerte: 15, 3, 28 Palabra sagrada: Dirigir PISCIS 18 de febrero – 19 de marzo El Sol ilumina la casa de los viajes y el extranjero. Tienes luz verde para lanzarte a conocer nuevos mundos, nuevas culturas y a su vez ampliar tus conocimientos. Ahora te unes como nunca antes a movimientos activistas relacionados con el medio ambiente y conservación del planeta tierra. Números de suerte: 9, 50, 47 Palabra sagrada: Conocer Advertisement

