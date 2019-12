Walter Mercado horóscopo del día para el 23 de diciembre Walter Mercado te dice tu horóscopo y tus números de la suerte para hoy. By Walter Mercado para People en Español ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print ARIES 20 de marzo – 19 de abril Tu personalidad se impone gracias a la energía planetaria. Se exalta tu encanto personal y belleza. Gozarás de la facilidad de poder expresar con encanto y seguridad tus más preciados sentimientos. Estarás lleno de energía y positivismo para llevar a cabo tus más deseados sueños. Números de suerte: 30, 32, 40 Palabra Sagrada: Gozar TAURO 20 de abril – 20 de mayo Continúaadelante con tus planes pero sin intervenir en la vida de aquellos que estén cerca de ti. Deja que los demás decidan lo que quieran hacer. Tú sabes bien lo que te conviene y no necesitas la intervención de otros. Tu trabajo dejará frutos si pones toda tu atención al mismo. Números de suerte: 11, 37, 41 Palabra Sagrada: Dejar GÉMINIS 21 de mayo – 20 de junio Se impone la comunicación abierta, sincera, aquella que brota del alma y se expresa con amor. Acepta la ayuda que otros te quieran ofrecer. Destruye las armas del orgullo y la arrogancia. Alguien del signo de Acuario o Cáncer, te sacará de dudas que hace algún tiempo revolotean en tu mente. Números de suerte: 33, 17, 27 Palabra Sagrada: Sinceridad CÁNCER 21 de junio – 21 de julio Se te presenta una oportunidad en donde podrías estar envuelto en un romance y disfrutar momentos inolvidables. Estarás muy sociable y cariñoso para con aquellos más allegados a ti. Las personas jóvenes toman un papel importante ya que serán motivo de alegría y diversión. Números de suerte: 8, 22, 41 Palabra Sagrada: Alegría LEO 22 de julio – 22 de agosto Los nervios es una parte de tu sistema la cual tendrás que cuidar. No te agotes tratando de hacerlo todo, sin delegar responsabilidades en otros. Es muy importante en estos momentos mantener tu mente y tu cuerpo en balance, para que puedas enfrentar cualquier crisis repentina en tu vida. Números de suerte: 5, 14, 50 Palabra Sagrada: Balance VIRGO 23 de agosto – 22 de septiembre La energía planetaria te impulsa a ser más social. Tu habilidad para llevarte con todo el mundo se exalta especialmente con aquellos que comparten tu trabajo. La comunicación y la comprensión serán la clave para que las relaciones con tu pareja se mantengan en estado armonioso. Números de suerte: 23, 4, 15 Palabra Sagrada: Comunicar LIBRA 23 de septiembre – 22 de octubre Es momento de disfrutar de un viaje de placer, Libra. Aprenderás mucho de otras culturas y elevarás tu espíritu hacia otros niveles nunca antes experimentados por ti. Estarás también en las de compartir tus experiencias con personas que tengan tu misma manera de pensar. Números de suerte: 6, 15, 12 Palabra Sagrada: Compartir ESCORPIO 23 de octubre – 21 de noviembre Estás convincente, elocuente y lleno de encantos que te hacen llamar la atención de todos aquellos que te conocen especialmente del sexo opuesto. Una relación personal cambia, se transforma. El relacionarte con personas de poder será tu mejor camino hacía tus metas. Números de suerte: 8, 16, 20 Palabra Sagrada: Atención SAGITARIO 22 de noviembre – 20 de diciembre Tu trabajo exige mayor atención. Es preciso que te organices y no olvides los detalles. Lo que te parece un tanto caótico en estos momentos, se resolverá a tu favor. Tomar decisiones por ahora no será fácil, pero ten confianza en la Divinidad que te señalará el camino a seguir. Números de suerte: 10, 6, 18 Palabra Sagrada: Organizar CAPRICORNIO 21 de diciembre – 19 de enero Te atraerá lo extravagante, lujoso y muy caro. Ten mucho cuidado al salir de compras no te pases de tu presupuesto. Todo negocio relacionado con el arte o las negociaciones que tengan que ver con el mundo artístico están bien aspectado. Los negocios te dejarán buenos beneficios. Números de suerte: 16, 5, 9 Palabra Sagrada: Negocio ACUARIO 20 de enero – 17 de febrero Tus amigos te ayudan apoyándote en tus proyectos y planes. Es momento de unirte a ellos y aceptar nuevas ideas que junto a las tuyas podrán ser exitosas. Todo lo que tenga que ver con misticismo, astrología o ciencias ocultas llamará poderosamente tu atención. Estudia y lee, Acuario. Números de suerte: 7, 28, 10 Palabra Sagrada: Unión PISCIS 18 de febrero – 19 de marzo Prepárate mental y emocionalmente para cambios definitivos en tu vida. Tu tiempo de cambiar para lo mejor y progresar espiritualmente está en proceso. Sentirás que te estás liberando de una carga emocional pesada. Es momento de aceptar lo bueno que está llegando a tu vida. Números de suerte: 48, 35, 2 Palabra Sagrada: Aceptar Advertisement

Close Share options

Close View image Walter Mercado horóscopo del día para el 23 de diciembre

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.