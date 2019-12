Walter Mercado horóscopo del día para el 22 de diciembre Walter Mercado te dice tu horóscopo y tus números de la suerte para hoy. By Walter Mercado para People en Español ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print ARIES 20 de marzo – 19 de abril Hoy parece ser un día mágico para ti. La luna en Escorpio resalta tus instintos y tus pasiones. Lo misterioso, también lo tentador o peligroso altera tu adrenalina. Un día como hoy no se repetirá. Se acercan las fiestas de fin de año y con ellas mucha actividad para ti. Tu afirmación de hoy: “Soy feliz y me lleno de bendiciones haciendo feliz a los demás”. Números de suerte: 6, 33, 10 Palabra Sagrada: Felicidad TAURO 20 de abril – 20 de mayo La energía de la luna hace a tu pareja o persona de interés más atractiva para ti. Se despiertan tus celos, tu instinto de poseer, de adueñarte de lo que puedes perder. Te sientes inclinado a lo prohibido. Gustas de todo aquello que signifique un reto para ti. Buen día para que hagas una magia para atraer el amor. Tu afirmación de hoy: “Yo vivo un gran amor”. Números de suerte: 22, 37, 21 Palabra Sagrada: Reto GÉMINIS 21 de mayo – 20 de junio Tu intuición está más elevada que nunca. Sigue tus instintos en este día ante cualquier decisión o impulso de salir de tu casa, ya que, te enfrentarás a algo nuevo y emocionante. Para tu salud, la energía de la luna advierte que practiques la medicina preventiva o atiendas cualquier señal rara que tu cuerpo muestre. Tu afirmación de hoy: “Yo soy saludable”.

Números de suerte: 9, 40, 45 Palabra Sagrada: Salud CÁNCER 21 de junio – 21 de julio Día de mucha diversión y acción para ti. Es época de muchas fiestas y reuniones, regalos y compras. La luna de este día te inclina a dejarte llevar y fluir con todo lo que pueda surgir. Estás en la de disfrutar en familia o con tu pareja de oportunidades que surjan sin planificar. El ahorro se impone, Cáncer. Tu afirmación de hoy: “Yo merezco lo mejor”. Números de suerte: 1, 11, 30 Palabra Sagrada: Diversión LEO 22 de julio – 22 de agosto Día para estar bien ocupado en asuntos familiares. La energía de la luna te inclina a ser reservado con hijos o padres en asuntos delicados para que no estropeen tus planes. Planificas sorpresas para las fiestas que se avecinan pero evita gastar dinero que no tienes. Querer impresionar a gente extraña afecta tus ahorros. Tu afirmación de hoy: “Yo decreto abundancia para mí”. Números de suerte: 3, 18, 25 Palabra Sagrada: Familia VIRGO 23 de agosto – 22 de septiembre Te encuentras bajo mucha presión familiar. Lo que deseas hacer no concuerda con lo que desean tus familiares. Te sientes inclinado a evadir conversaciones o compromisos los cuales rechazas. Sigue tu intuición y sé feliz. Tu escoges los sacrificios que deseas hacer por otros, no ellos. Tu afirmación de hoy: “Yo estoy en control de mi vida”. Números de suerte: 2, 10, 22 Palabra Sagrada: Intuición LIBRA 23 de septiembre – 22 de octubre Se despierta dentro de ti hacer algo diferente en esta Navidad y Año Nuevo. La energía de la luna te revela nuevas ideas para hacer de estas fiestas unas inolvidables. Sorpresas, visitas sin planificar, escapadas familiares, todo puede suceder y estarás abierto a disfrutar lo que aparezca. Tu afirmación de hoy: “Soy un magneto de bendiciones”. Números de suerte: 11, 20, 42 Palabra Sagrada: Fiesta ESCORPIO 23 de octubre – 21 de noviembre La luna se encuentra en tu signo hoy resaltando tu magia personal, ese misterio que te hace más atractivo y seductor. Sigue tu intuición, Escorpio. Cuidado con todo lo que decretes, en especial, evita palabras y pensamientos negativos porque lo que digas se concretará. Tu afirmación de hoy: “Decreto paz, amor, salud y prosperidad para mí y para los que amo”. Números de suerte: 6, 39, 48 Palabra Sagrada: Paz SAGITARIO 22 de noviembre – 20 de diciembre Hoy se te revelará una verdad. Sigue esa intuición que nunca te falla. El que busca encuentra. Recuerda que nadie tiene permiso para empañar tus fiestas navideñas y la celebración de año nuevo. Defiende tu salud física y mental. Cuídate mucho. Tu afirmación de hoy: “Nadie tiene permiso para hacerme daño. Estoy a salvo”. Números de suerte: 9, 40, 26 Palabra Sagrada: Defender CAPRICORNIO 21 de diciembre – 19 de enero Hoy es un día muy activo socialmente, pero existe un misterio, algo que no puedes descifrar con una de tus amistades. Has perdido la confianza en esta persona y estar a expensas de su voluntad te agobia. Renuncia a sentirte mal y haz tus planes con gente que sabes puedes contar. Tu afirmación de hoy: “Yo elijo ser feliz hoy y siempre”. Números de suerte: 5, 33, 18 Palabra Sagrada: Felicidad ACUARIO 20 de enero – 17 de febrero Mucho trabajo para ti durante estas fiestas altera tu estado de ánimo. Quieres cumplir con todos y te olvidas de ti mismo. La energía de la luna te lleva a ser selectivo y establecer prioridades. Sacrifícate por aquello que te brinda ganancia y estabilidad financiera. Tu afirmación de hoy: “Me hago rico haciendo aquello que me gusta”. Números de suerte: 5, 18, 30 Palabra Sagrada: Ganancia PISCIS 18 de febrero – 19 de marzo En este día puede ocurrir un milagro para ti. La energía de la luna te brinda algo que no esperabas. Un cambio o transformación en tu persona te abre a un mundo más feliz y encaminado a nuevos horizontes llenos de oportunidades para crecer en lo personal como en lo económico. Sigue tu intuición. Confía en lo que Dios tiene para ti. Tu afirmación de hoy: “La prosperidad me rodea”. Números de suerte: 36, 44, 18 Palabra Sagrada: Oportunidad Advertisement

Close Share options

Close View image Walter Mercado horóscopo del día para el 22 de diciembre

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.