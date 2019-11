Walter Mercado horóscopo del día para el 21 de noviembre Walter Mercado te dice tu horóscopo y tus números de la suerte para hoy. By Mayra Mangal ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Estimados lectores: Nuestro querido Walter Mercado falleció a principios de noviembre, sin embargo antes de morir nos dejó sus horóscopos, que se enviaban por adelantado a People en Español. —- ARIES 20 de marzo – 19 de abril Préstale mayor atención a tu vida íntima, a lo personal, a tu pareja que necesita de tus atenciones. Muéstrate natural, espontáneo pero siempre en control de tus acciones. Busca el punto medio en tus relaciones sentimentales. No te vayas a los extremos dando rienda suelta a tus emociones. Números de suerte: 4, 2, 19 Palabra Sagrada: Natural TAURO 20 de abril – 20 de mayo Fortalece tu espíritu por medio de la meditación, la lectura y la ayuda o el bien que le puedas dar a otros. Encontrarás la compañía de alguien que compartirá tus mismas necesidades espirituales y te servirá de inspiración. Ten presente que lo que vive en tu alma se refleja en tu exterior. Números de suerte: 11, 19, 4 Palabra Sagrada: Fortalecer GÉMINIS 21 de mayo – 20 de junio Controla tu impulsividad especialmente al ir de compras ya que gastarás más de lo que debes. Sé más selectivo ya que la calidad vale más que la cantidad. No sigas insistiendo en lo que no te conviene. Abre bien los ojos ante todo aquello que parece demasiado bueno para ser verdad. Números de suerte: 9, 3, 16 Palabra Sagrada: Control CÁNCER 21 de junio – 21 de julio No sigas cargando con cruces ajenas que no te pertenecen. Acuérdate de lo que te prometiste y cumple contigo primero. Ser honesto jugará un papel muy importante para ti durante el día de hoy. Libera la batalla esa que llevas por dentro y que tanto te afecta. Números de suerte: 2, 45, 29 Palabra Sagrada: Cumplir LEO 22 de julio – 22 de agosto Libérate de lo que te atrase. No alimentes por pena la amistad de alguien que no te conviene. Aléjate de personas neuróticas, negativas y cargadas de problemas. No quieras ser tú el paño de lágrimas de todo el que se te acerque, ya que terminarás recogiendo mucha energía negativa. Números de suerte: 3, 33, 1 Palabra Sagrada: Alejar VIRGO 23 de agosto – 22 de septiembre El momento es ideal para llevar a cabo un despliegue de todos tus talentos y virtudes. No temas a la crítica ya que solo se critica aquello que no puede ser ignorado. Te encontrarás ahora en una posición muy prestigiosa e importante en relación a tu trabajo o profesión. Números de suerte: 15, 20, 6 Palabra Sagrada: Desplegar LIBRA 23 de septiembre – 22 de octubre No permitas que la ignorancia de otros te afecte. Mantén tu mente bien abierta y sobre todo objetiva ante una situación algo poco común que alguien te presentará. Tus consejos serán de gran ayuda pero ten presente que todo depende de lo que la otra persona pueda asimilar. Números de suerte: 9, 50, 18 Palabra Sagrada: Mente ESCORPIO 23 de octubre – 21 de noviembre Vigila que nadie ni nada te perturbe tu paz mental, ni tu espacio. No permitas que tus buenas intenciones sean malinterpretadas por aquellas personas que se creen superiores a las demás. Date a conocer como individuo, con talentos, ideas y deseos diferentes, distintos y originales. Números de suerte: 4, 49, 6 Palabra Sagrada: Vigilar SAGITARIO 22 de noviembre – 20 de diciembre Una persona de un signo de fuego como tú (Leo, Sagitario, Aries) te mantendrá en contacto con la realidad aunque no te guste mucho lo que tenga que decirte. Tu mente estará clara para resolver cualquier tipo de problema que se pueda presentar. Tomas control de tus emociones. Números de suerte: 11, 27, 39 Palabra Sagrada: Contacto CAPRICORNIO 21 de diciembre – 19 de enero Tu naturaleza psíquica y sensible te hará captar todo lo que pueda estar ocurriendo a tu alrededor y que pueda afectarte. Tendrás la habilidad de poderte retirar a tiempo de situaciones difíciles en donde podría ponerse en juego la amistad de personas que tú aprecias. Números de suerte: 25, 4, 8 Palabra Sagrada: Retirar ACUARIO 20 de enero – 17 de febrero Los planetas ponen encanto en tu mundo íntimo y exaltan como nunca antes tu sensibilidad y creatividad. Tus ideas serán geniales, originales y únicas, Acuario. Préstale atención a tu salud física y emocional. Cualquier tipo de renovación o cambio te conviene más que nunca. Números de suerte: 33, 18, 49 Palabra Sagrada: Encanto PISCIS 18 de febrero – 19 de marzo Vive a tono con la realidad. Busca la compañía de seres sensibles y espirituales que aporten paz y armonía a tu vida. Seca tus lágrimas y ríete mucho. No sigas sufriendo por quien ya ni se acuerda de ti. Pasa la página de ese triste capítulo de tu vida y a escribir otro nuevo, diferente. Números de suerte: 40, 10, 5 Palabra Sagrada: Realidad Advertisement

