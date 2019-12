Walter Mercado horóscopo del día para el 21 de diciembre Walter Mercado te dice tu horóscopo y tus números de la suerte para hoy. By Walter Mercado para People en Español ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print El Sol entra en Capricornio ARIES 20 de marzo – 19 de abril Da ccomienzo hoy oficialmente la estación del invierno. Tu necesidad de triunfar mediante el trabajo se enfatiza como nunca antes. Querrás ser el primero en todo y te esforzarás porque tu labor sea una de excelencia. Escucha los consejos de una figura paterna que te quiere bien. Números de suerte: 9, 41, 20 Palabra Sagrada: Esfuerzo TAURO 20 de abril – 20 de mayo Viajes, contactos con el extranjero es lo que está en agenda para ti ahora que da comienzo el Solsticio del Invierno. Gustarás de envolverte también en todo lo que sea temas de religión, filosofía y leyes. Buen momento para envolverte en aquello que te ayude a expandir tus conocimientos. Números de suerte: 25, 10, 13 Palabra Sagrada: Expandir GÉMINIS 21 de mayo – 20 de junio El Solsticio de Invierno trae para ti una nueva forma de vida, una completa transformación de tu vida personal. Te muestras ahora más interesado por los temas de la vida y la muerte o del más allá. En el aspecto íntimo con tu pareja estarás muy romántico y sensual. Números de suerte: 11, 37, 49 Palabra sagrada: Vida CÁNCER 21 de junio – 21 de julio El Solsticio Invernal exalta todo lo que sea unión, asociación y cooperación. Es tiempo de formar una sociedad y de desarrollar algún tipo de negocio que te interese. Tu pareja te dará todo su apoyo y podrás contar con la colaboración de tu familia y de tus buenas amistades. Números de suerte: 3, 18, 29 Palabra Sagrada: Desarrollar LEO 22 de julio – 22 de agosto Da comienzo oficialmente el periodo de invierno con el Solubicándose en tu casa de la salud e inyectándote de nueva energía, vitalidad y entusiasmo para disfrutar de todas las cosas buenas que se avecinan. Un empleo será fuente de ingresos que en estos momentos será una bendición. Números de suerte: 35, 2, 17 Palabra Sagrada: Entusiasmo VIRGO 23 de agosto – 22 de septiembre Se inicia hoy el Solsticio del Invierno y con el Sol en tu quinta casa, la del placer, las conquistas amorosas, los juegos de azar y tu creatividad se exaltan. Aprovecha para ir a la playa, el campo o a sitios que activen tu imaginación. Si no tienes pareja, ahora tienes luz verde para ir tras el amor. Números de suerte: 1, 28, 38 Palabra Sagrada: Conquista LIBRA 23 de septiembre – 22 de octubre Oficialmente da comienzo el Invierno y te refugias en tu hogar que se convertirá en ese lugar especial donde te sentirás muy a gusto. Disfrutarás de decorar, cambiar, hacer mejoras así como también de organizar fiestas, reuniones entre amistades y familiares. Números de suerte: 22, 12, 7 Palabra Sagrada: Fiesta ESCORPIO 23 de octubre – 21 de noviembre Con la llegada del Solsticio Invernal, se exalta como nunca antes tu comunicación tanto la escrita como la hablada. Estás en tu mejor momento para pedir lo que te mereces especialmente si no te han tratado bien en tu trabajo. Las diferentes culturas de otros países, llamaran tu atención. Números de suerte: 8, 14, 11 Palabra Sagrada: Comunicar SAGITARIO 22 de noviembre – 20 de diciembre El Solsticio de Invierno enfatiza para ti, dinero, finanzas, bienes materiales, ingresos económicos. Si eres positivo y responsable no te podrás quejar ya que podrás disfrutar de mucha solvencia económica. Se te hará fácil obtener aquello que deseas. Mantente en control. Números de suerte: 7, 2, 11 Palabra Sagrada: Bienes CAPRICORNIO 21 de diciembre – 19 de enero Hoy da comienzo oficialmente el Solsticio del Invierno, con el Sol ubicándose en tu primera casa. Te sentirás lleno de mucha energía e irradiarás belleza, encanto y salud. Admiradores no te faltarán ya que serán muchos los que busquen de tu amistad y te admiren por tus logros, Capricornio. Números de suerte: 11, 7, 19 Palabra Sagrada: Encanto ACUARIO 20 de enero – 17 de febrero La llegada del Solsticio del Invierno te llenará de inspiración para seguir realizando tus sueños. El Sol en tu casa doce acentúa tu lado intuitivo por lo que se hará más fácil reconocer quien te es sincero y quién no. Buscarás la compañía de aquellos que han demostrado quererte. Números de suerte: 33, 21, 4 Palabra Sagrada: Compañía PISCIS 18 de febrero – 19 de marzo Ha llegado tu mejor momento para ir tras tus objetivos en la vida. No temas al fracaso ya que tienes la energía positiva del Sol en tu casa once, dándole la bienvenida al Solsticio del Invierno. Las amistades toman suma importancia en tu vida por lo que disfrutarás más de su compañía. Números de suerte: 18, 1,16 Palabra Sagrada: Disfrutar Advertisement

