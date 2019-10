Walter Mercado horóscopo del día para el 20 de octubre Walter Mercado te dice tu horóscopo y tus números de la suerte para hoy. By Walter Mercado para People en Español ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Aries 20 de marzo – 19 de abril Octubre ha sido un mes de mucha acción para ti. Este día tampoco será una excepción. Amistades comparten junto a ti momentos inolvidables y disfrutan recordando el pasado. El amor está cerca de tu corazón, pero lejos físicamente. Buscas la manera de mantener viva la atracción mutua. Tu afirmación de hoy: “Cuando se quiere, se puede”. Números de suerte: 30, 43, 15 Palabra sagrada: Unión Tauro 20 de abril – 20 de mayo Domingo de belleza y salud. Moderniza tu ropa y tu ser. Cambia los colores tradicionales por los que mejor te luzcan o hazte un nuevo recorte o estilo de cabello. Tu autoestima y seguridad en ti mismo aumenta. Mejora tu alimentación y ejercítate más. Activa tu cuerpo y tu mente. Tu afirmación de hoy: “Vivo para cuidar de todo mi ser”. Números de suerte: 23, 17, 32 Palabra sagrada: Consuelo Géminis 21 de mayo – 20 de junio Todo lo que hagas en equipo, voluntariamente o para el bienestar de la comunidad, se te multiplica en bendiciones para ti. La suerte está de tu lado. Momento ideal para competir en deportes. El amor aporta más armonía a tu vida. Te unes más al ser amado. Tu afirmación de hoy: “Agradezco todo lo aparente malo y todo lo bueno que a diario vivo”. Números de suerte: 5, 35, 16 Palabra sagrada: Optimismo Cáncer 21 de junio – 21 de julio Hoy es un excelente día para escaparte junto a tu pareja y compartir momentos a solas. Ardes en las llamas del romance, la diversión y las aventuras. Todo es excitante y diferente para ti. Hijos estrechan lazos afectivos contigo y admiran y celebran tus éxitos. Tu afirmación de hoy: “Soy un ser lleno de suerte, amor y abundancia”. Números de suerte: 10, 32, 18 Palabra sagrada: Simpatía Leo 22 de julio – 22 de agosto Eres un ser privilegiado al poder disfrutar de una amistad, un gran amor o de un buen socio en cuestiones de trabajo o estudios. Agradece todo lo que recibes de Dios y de los seres que te quieren obrando con amor. El romance y la sensualidad no faltarán llevándote a aventurarte en los mares de la pasión. Tu afirmación de hoy: “Acepto toda bendición que llega a mí. Gracias”. Números de suerte: 12, 32, 8 Palabra sagrada: Reír Virgo 23 de agosto – 22 de septiembre Decídete a ser feliz y tu vida cambiará para mejor. Necesitas practicar el escuchar, comprender y el ponerte en los zapatos de tus seres queridos para poderlos ayudar. Evita imponer tu voluntad o controlar cada situación. Permite que todo fluya. Sé flexible. Tu afirmación de hoy: “Me adapto a los cambios con facilidad”. Números de suerte: 20, 43, 16 Palabra sagrada: Compartir Libra 23 de septiembre – 22 de octubre Planes, muchos planes en tu agenda para hoy y para las próximas semanas. Oportunidades para moverte o viajar son muy favorables. Una persona del extranjero ofrece una oferta tentadora. Analiza bien todo antes de tomar una decisión. Consulta a un experto antes de firmar documentos importantes. Tu afirmación de hoy: “El momento de ser feliz es ahora”. Números de suerte: 29, 32, 19 Palabra sagrada: Sanación Escorpio 23 de octubre – 21 de noviembre Momento ideal para dar un cambio de imagen y hacer de ti una nueva y moderna persona, llena de juventud y de amor propio. Deja salir al Escorpio fuerte e innovador que eres. Evita el contacto con personas con enfermedades contagiosas. Cuida tu salud, especialmente los catarros y problemas de garganta. Tu afirmación de hoy: “Yo celebro la vida y doy gracias”. Números de suerte: 10, 43, 33 Palabra Sagrada: Divinidad Sagitario 22 de noviembre – 20 de diciembre El universo te cubre de bendiciones hoy y siempre. Suelta y libera lo hermoso que hay en ti. ¡Llora, ríe, baila y vive! Tu peor enemigo es el miedo a lo que puedan pensar de ti. Las personas que viven libres de complejos son más felices y lucen más jóvenes. Tu afirmación de hoy: “Me libero de todo lo que me limite a sentirme alegre”. Números de suerte: 22, 43, 14 Palabra sagrada: Emoción Capricornio 21 de diciembre – 19 de enero Domingo muy productivo para aquellos capricornianos positivos que con decisión y poder ponen punto final a todo lo que no prospera. Terminas proyectos pendientes en el hogar. En el amor, te das a respetar. En lo económico, te recuperas y tus ahorros aumentan. Tu afirmación de hoy: “Lo que se va de mi vida es porque no lo necesito”. Números de suerte: 7, 39, 18 Palabra sagrada: Determinación Acuario 20 de enero – 17 de febrero Estarás muy sensible y gustarás de estar en contacto con la naturaleza. Visita una playa, bosque o campo. Cambia la rutina de todos los fines de semana. Sigue tu intuición e interpreta todo lo que sueñes. Encierra en una gaveta la timidez y lánzate a la conquista del amor. Tu afirmación de hoy: "Soy un ser libre de hacer lo que desee y me haga bien". Números de suerte: 40, 34, 15 Palabra sagrada: Sincronización Piscis 18 de febrero – 19 de marzo Lo planeado junto amigos, se manifiesta sin atrasos o contratiempos. Todo resulta como lo has planeado. Brillas como una estrella en el ambiente social. Serás solicitado para participar en actividades con el público por tu gran habilidad de comunicación, simpatía y magnetismo personal. Tu afirmación de hoy: "Nada me detiene al momento de querer triunfar". Números de suerte: 19, 34, 26 Palabra sagrada: Bendición

