Walter Mercado horóscopo del día para el 20 de noviembre

Estimados lectores: Nuestro querido Walter Mercado falleció este 2 de noviembre, sin embargo antes de morir nos dejó sus últimos horóscopos para el mes de noviembre, que se enviaban por adelantado a People en Español. —- ARIES 20 de marzo – 19 de abril Un nuevo amor, un nuevo romance volverá a encender las llamas de la pasión en ti. Si tienes pareja, espera de la misma dosis masivas de atenciones y excitantes encuentros. Déjate querer y disfruta de las delicias del amor. Tus palabras, dulces, sensuales serán el arma más efectiva para seducir a tu pareja. Números de suerte: 3, 25, 19 Palabra Sagrada: Seducir TAURO 20 de abril – 20 de mayo Las estrellas te regalan un día muy interesante en donde todo puede pasar. Si mantienes una actitud positiva y no tomas las cosas tan en serio, te divertirás en grande. Pon en acción planes de viaje o de encuentros familiares. Organízate con tiempo para que puedas cumplir con tus obligaciones. Números de suerte: 5, 20, 13 Palabra Sagrada: Cumplir GÉMINIS 21 de mayo – 20 de junio Busca soluciones que las encontrarás. Crea tu propio destino. Podrías estar arrepentido de decisiones pasadas pero de nada te servirá ahora lamentarte. Sigue adelante con tus proyectos actuales a la misma vez que le buscas solución a eso que no te está dejando ser feliz. Números de suerte: 4, 27, 18 Palabra Sagrada: Crear CÁNCER 21 de junio – 21 de julio Los problemas no faltarán pero tú te mantendrás siempre en pie de lucha y llevando valientemente la delantera en todo. Tu fe y la manera en que has obrado en el pasado, te llevarán a la gloria. Tienes a tu lado amistades que podrías considerar familia. Derrama bendiciones sobre ellas. Números de suerte: 1, 28, 3 Palabra Sagrada: Bendición LEO 22 de julio – 22 de agosto Es tiempo de nuevos comienzos, de nuevas oportunidades que debes apreciar. Una mano amiga te ayudará a salir de un problema que hace algún tiempo te ha estado afectando. Verás la luz en donde antes existían solo penumbras. Te sentirás liberado tanto a nivel físico como mental. Números de suerte: 17, 6, 41 Palabra Sagrada: Comienzo VIRGO 23 de agosto – 22 de septiembre Concéntrate en todo aquello que esté relacionado con tu trabajo. Es momento de demostrar tus múltiples talentos o habilidades para llegar a ser una excelente labor. Espera reconocimientos de parte de aquellos que laboran junto a ti en especial de jefes o superiores. Continúa abriéndote caminos. Números de suerte: 8, 50, 2 Palabra Sagrada: Demostrar LIBRA 23 de septiembre – 22 de octubre Tus deseos de ayudar a los demás crecen y ese sentimiento te llenará de satisfacción en el aspecto personal. Tienes muy claro tus objetivos en la vida y uno de ellos será ayudar al prójimo. Es posible que te encuentres en la espera de un dinero que te deben. No dudes de que llegará pronto. Números de suerte: 40, 12, 32 Palabra Sagrada: Satisfacción ESCORPIO 23 de octubre – 21 de noviembre La fortuna te llega de lo nuevo, de lo nunca antes probado por ti, por lo que sería recomendable expandir tus horizontes. Si buscas causar una buena impresión en otros hoy será un buen día para hacerlo ya que los planetas te inyectan energía, carisma y poder. Viaja, muévete hacia otros lugares. Números de suerte: 15, 33, 7 Palabra Sagrada: Expandir SAGITARIO 22 de noviembre – 20 de diciembre Te sentirás muy inspirado, lo que te llevará a escribir, pintar, cantar, decorar, en fin, disfrutar de todo aquello que implique creatividad. Ganarás la admiración y el respeto de muchos. Gozarás de buena salud y esto se verá reflejado en tus deseos de envolverte en actividades físicas. Números de suerte: 31, 26, 49 Palabra Sagrada: Actividad CAPRICORNIO 21 de diciembre – 19 de enero Un ángel como caído del cielo será para ti ese amigo o amiga que con sus consejos te llevará a tomar decisiones en tu vida, que te enriquecerán tanto en el aspecto personal como material. La suerte te ronda y el dinero no te faltará en el momento que más lo necesites. Números de suerte: 31, 29, 16 Palabra Sagrada: Enriquecer ACUARIO 20 de enero – 17 de febrero Será sabio de tu parte llevar a cabo decisiones basadas en tus experiencias personales y con la seguridad, de que es lo más que te conviene, tanto a ti como a los seres que amas. Toma mayor interés por tu salud y envuélvete en algún plan de ejercicios que se acomode a tus necesidades. Números de suerte: 6, 14, 33 Palabra Sagrada: Seguridad PISCIS 18 de febrero – 19 de marzo Te sentirás orgulloso de tus logros tanto a nivel personal como profesional. Tus deseos de ayudar a otros en especial a tu familia te llevarán a tomar las riendas de algunos de sus problemas y buscarles soluciones exitosas. No te olvides de tomarte algún tiempo para ti, lo necesitas. Números de suerte: 12, 44, 20 Palabra Sagrada: Logros

