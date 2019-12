Walter Mercado horóscopo del día para el 20 de diciembre Walter Mercado te dice tu horóscopo y tus números de la suerte para hoy. By Walter Mercado para People en Español ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Venus entra en Acuario

ARIES 20 de marzo – 19 de abril Disfrutarás a plenitud la compañía de los demás ahora que Venus, el planeta del amor, entra en tu casa once. Toda situación en la que tengas que tratar con un grupo de personas como los negocios o reuniones está muy bien aspectada. La paz y la armonía reinan ahora en tu vida. Números de suerte: 10, 36, 28 Palabra sagrada: Disfrutar TAURO 20 de abril – 20 de mayo Venus te inyecta de energía para que expreses tus dotes artísticas como podrían ser el diseño y la decoración, tanto en tu hogar, oficina o lugar de trabajo. Tu vida profesional se enfatiza favorablemente. Te envolverás en una relación afectiva con alguien mayor que tú. Números de suerte: 25, 47, 5 Palabra Sagrada: Dotes GÉMINIS 21 de mayo – 20 de junio Te encuentras ahora en tu mejor momento para tomarte unas vacaciones y esto te lo asegura la entrada de Venus en tu casa nueve, que es la que rige los viajes y el extranjero. Te unes, te identificas con personas extranjeras que puedan aportar a tu vida nuevas y diferentes experiencias. Un viaje largo y placentero está en agenda para ti. Números de suerte: 12, 44, 39 Palabra sagrada: Experiencia CÁNCER 21 de junio – 21 de julio Venus estimula tu sexualidad. Toda relación de amor que comiences ahora será muy intensa y dejará una gran huella en tu vida. El dinero te llega por parte de aquellos que comparten junto a ti, bien sea tu pareja o un asociado. Estás en buen momento para pedir lo que necesitas. Números de suerte: 9, 15, 2 Palabra sagrada: Estimulo LEO 22 de julio – 22 de agosto Venus ilumina tu sector de las relaciones amorosas. Expresarás tus sentimientos con gran facilidad. Si te encuentras soltero(a) un nuevo amor llegará a tu vida. Si estás enojado o en conflicto con algún familiar aprovecha para restablecer la comunicación, pedir perdón y hacer la paz. Números de suerte: 5, 18, 21 Palabra sagrada: Restablecer VIRGO 23 de agosto – 22 de septiembre Disfrutarás de las buenas relaciones entre tus compañeros de trabajo o empleados por lo que todo en el mismo se te hará más fácil y placentero. Aunque ahora gozarás de buena salud se recomienda durante el tránsito de Venus, evitar las comidas con alto contenido de azúcar y harina. Números de suerte: 4, 19, 23 Palabra sagrada: Evitar LIBRA 23 de septiembre – 22 de octubre Venus, tu planeta regente, derrama su poder sobre todo lo que sea actividades creativas. Paseos a museos, conciertos, arte, pintura, música están muy bien aspectados y también las relaciones amorosas. Gente joven de espíritu y alegre gravitará hacia ti para alegrarte la vida. Números de suerte: 11, 32, 50 Palabra sagrada: Actividad ESCORPIO 23 de octubre – 21 de noviembre Venus en tu casa cuarta, ilumina tu hogar. Pasarás horas agradables en la tranquilidad de tu hogar, no importa si te encuentras solo o acompañado. Las relaciones con tus padres se enfatizan favorablemente durante este tránsito y todo lo que tenga que ver con tu familia. Números de suerte: 29,18, 7 Palabra sagrada: Hogar SAGITARIO 22 de noviembre – 20 de diciembre Venus hará que tus actividades sociales se enfaticen trayendo mucha actividad a tu vida. Estarás en las de rodearte de cosas bellas por lo que pondrás mucho interés en decorar tu hogar y tus alrededores. Toda actividad artística llamará tu atención y gustarás de envolverte en la misma. Números de suerte: 6, 14, 35 Palabra sagrada: Arte CAPRICORNIO 21 de diciembre – 19 de enero Excelente periodo para negociaciones ya que sabrás exactamente qué hacer y decir para que todo resulte en tu beneficio. Toda inversión estará bien aspectada bajo la influencia positiva del planeta Venus en tu casa que rige el dinero. Lánzate en nuevas aventuras. Números de suerte: 1, 20, 3 Palabra sagrada: Negociar ACUARIO 20 de enero – 17 de febrero Venus entra hoy en tu primera casa. Buen periodo para destacar tu belleza. Se enfatizan los compromisos y tus buenas intenciones de mejorar tus relaciones personales. La paz se hace donde antes reinó la guerra. Es buen momento para ir de vacaciones. Números de suerte: 8, 11, 41 Palabra sagrada: Destacar PISCIS 18 de febrero – 19 de marzo Tevuelcas en atenciones tanto hacia tus seres queridos como hacia aquellas personas que necesiten tu ayuda. Te verás envuelto en actividades de índole caritativa ya que nada te causará mayor placer que el servir o ayudar a otras personas. Le dices si, al amor en todos los aspectos. Números de suerte: 16, 9, 22 Palabra sagrada: Atención Advertisement

Close Share options

Close View image Walter Mercado horóscopo del día para el 20 de diciembre

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.