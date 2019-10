Walter Mercado horóscopo del día para el 2 de octubre Walter Mercado te dice tu horóscopo y tus números de la suerte para hoy. By Walter Mercado para People en Español ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print ARIES 20 de marzo – 19 de abril Recuperas el dominio absoluto de tus decisiones. Tus pensamientos y visualizaciones serán instrumentos poderosos para magnetizar lo que tú deseas y conseguirlo. Saldrás de la rutina y te atreverás a realizar lo que nunca osaste hacer. Pensarás y decidirás más rápidamente. Números de suerte: 33, 1, 48 Palabra Sagrada: Realizar TAURO 20 de abril – 20 de mayo Cuidado con repetir errores pasados. Los que ya tienen pareja se enfrentan a una encrucijada: si seguir unidos por compasión o romper civilizadamente para que cada cual pueda realizar su sueño de amor. Se impone ser más selectivo al escoger pareja y no mendigar afecto. Números de suerte: 50, 4, 26 Palabra Sagrada: Realizar GÉMINIS 21 de mayo – 20 de junio Obtienes el éxito en lo económico y podrás darte el lujo de comprarte algo que siempre has deseado. Te reirás de retos y obstáculos. Vencerás sobre enemigos gratuitos y competidores. Tu fe en Dios, en tus seres de luz y en ti mismo se fortalece. Lograrás aparentes imposibles. Números de suerte: 16, 40, 32 Palabra Sagrada: Vencer CÁNCER 21 de junio – 21 de julio Tus sueños serán ahora proféticos y tus revelaciones muy acertadas. Todo lo artístico y creativo en ti te abre puertas que estuvieron cerradas por largo tiempo. Muchas coincidencias así como casualidades no tendrán explicación para ti, pero confía en que todo tiene un orden Divino. Números de suerte: 6, 17, 14 Palabra Sagrada: Confiar LEO 22 de julio – 22 de agosto Después del desengaño y el sacrificio te llegan los laureles. El dinero vuelve a fluir y te pagan lo adeudado. Cumplirás con tu familia, amigos o asociados pero te asegurarás de cumplir primero contigo. Nuevos intereses le darán sabor a tu vida. Nada podrá paralizar tu ascenso a nuevas cumbres. Números de suerte: 28, 9, 11 Palabra Sagrada: Cumplir VIRGO 23 de agosto – 22 de septiembre Te unes ahora a las personas correctas que puedan unir fuerzas contigo para obtener el éxito. Se exalta favorablemente el matrimonio, las uniones serias, estables, admiradores, seguidores y asociaciones. Si tienes hijos o nietos serás muy popular entre ellos, Virgo. Números de suerte: 48, 2, 19 Palabra Sagrada: Fuerza LIBRA 23 de septiembre – 22 de octubre La prosperidad vuelve a reinar en tu vida. Tu salud mental irá a la par que la física pero cuídate de alergias, nervios y pequeños accidentes. Se caen falsas figuras autoritarias y sales de dogmas caducos y depresivos. Te unes a almas libres, artísticas, espirituales y creativos como tú. Números de suerte: 15, 4, 31 Palabra Sagrada: Unir ESCORPIO 23 de octubre – 21 de noviembre Entraras en una fase de introspección para analizar todo lo pasado que ha dejado huella en tu vida, para poder sanar todo lo que aparentemente te ha destruido. Te sentirás más maduro y capacitado para enfrentar los problemas. Encontraras tu verdad en tu propio corazón. Números de suerte: 13, 28, 5 Palabra Sagrada: Analizar SAGITARIO 22 de noviembre – 20 de diciembre Todo lo que hagas por mejorar tu cuerpo, tu piel, tu cabello te dará ahora excelentes resultados. Cuida tu figura embelleciéndote por dentro y por fuera. Recupera tu centro, date valor. Cuando estés saturado de amor propio podrás compartir tu riqueza interior con otros. Números de suerte: 44, 37, 3 Palabra Sagrada: Recuperar CAPRICORNIO 21 de diciembre – 19 de enero Estarás más serio en lo que al amor se refiere lo que te llevará a actuar con responsabilidad y cordura. Te estabilizas junto a alguien de diferente edad pero muy compresivo y espiritual. Entierra toda relación que te atrasa y ábrete a aquella en que haya compatibilidad mental y física. Números de suerte: 18, 45, 30 Palabra Sagrada: Cordura ACUARIO 20 de enero – 17 de febrero Te atreverás a revelar los secretos de tu corazón. Estarás fuerte, poderoso, decidido y capaz de todo. Si estás soltero, se te presentan oportunidades de ser feliz con alguien compatible contigo. Tu comunicación se torna ahora franca, directa y llegará al corazón de todos. Números de suerte: 13, 7, 18 Palabra Sagrada: Revelar PISCIS 18 de febrero – 19 de marzo Se impone que te valores, te respetes y recuperes tu dignidad y amor propio. Aprovecha toda la energía cósmica que se derrama sobre ti. Piensa y afirma diariamente prosperidad y abundancia y vencerás todo lo negativo. Se te presentan oportunidades para estudiar y ganar buen dinero. Números de suerte: 32, 15, 3 Palabra Sagrada: Vencer Advertisement EDIT POST

Close Share options

Close View image Walter Mercado horóscopo del día para el 2 de octubre

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.