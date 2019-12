Walter Mercado horóscopo del día para el 2 de diciembre: Júpiter entra en Capricornio Walter Mercado te dice tu horóscopo y tus números de la suerte para hoy. Júpiter entra en el signo de Capricornio By Walter Mercado para People en Español ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Júpiter entra en el signo de Capricornio ARIES 20 de marzo – 19 de abril Prestigio y honor te coronan ahora que el poderoso Júpiter entra en tu casa décima del zodiaco. Estarás ahora en el ojo público ya que tu personalidad se exalta. Te criticarán pero también te alabarán y reconocerán tu labor profesional. Ahora gustarás de ser tu propio jefe, el que mande y diga. Números de suerte: 17, 4, 33 Palabra Sagrada: Honor TAURO 20 de abril – 20 de mayo Temas de religión, filosofía y espiritualidad cobran importancia para ti bajo la energía positiva de Júpiter. Estarás sumamente intuitivo, sensible y misterioso. Tus horizontes se expanden ya que gustarás de viajar para enriquecer tus conocimientos espirituales. Números de suerte: 29, 8, 13 Palabra Sagrada: Espiritualidad GÉMINIS 21 de mayo – 20 de junio Es tiempo de nuevos comienzos, de renovar y reinventarte. Júpiter te llena de una energía única para que puedas manifestar y poner en marcha tus planes tanto a nivel personal como laboral. Lo espiritual se exalta en ti y será una necesidad buscar ese rincón especial donde meditar. Números de suerte: 40, 3, 18 Palabra Sagrada: Manifestar CÁNCER 21 de junio – 21 de julio Excelente periodo para asociarte, unirte o contraer matrimonio. Tienes la bendición de Júpiter, el planeta de la buena fortuna, sobre ti y el mismo te da luz verde para poner de manifiesto tus planes para el presente y el futuro. Podrás contar ahora hasta con la cooperación de tus enemigos. Números de suerte: 10, 36, 28 Palabra Sagrada: Unión LEO 22 de julio – 22 de agosto Si necesitas llevar a cabo ajustes o cambios en lo relacionado a tu salud, ahora es el momento para hacerlo, bajo la energía positiva de Júpiter. Ya es tiempo de ponerte en un primer plano y cuidarte tanto en el aspecto físico como mental. Gustaras de ayudar a otros pero piensa en ti primero. Números de suerte: 26, 7, 14 Palabra Sagrada: Tu VIRGO 23 de agosto – 22 de septiembre Es tiempo de hablar, escribir, expresarte, tiempo de hacer sentir tu presencia en la vida de los demás. Lo romántico en tu vida se exalta. Estarás sumamente cariñoso especialmente para con tu pareja. Gustarás de regalar y complacer a otras personas. Los niños jugarán un papel importante en tu vida. Números de suerte: 41, 38, 2 Palabra Sagrada: Expresar LIBRA 23 de septiembre – 22 de octubre Tu hogar cobra nueva vida con la entrada de Júpiter, el planeta de la suerte y la expansión, en tu casa cuarta del zodiaco. Las relaciones para con todos los miembros de tu familia se exaltan muy favorablemente. Todo viaje corto bien sea por mar, aire o tierra, será uno muy divertido. Números de suerte: 22, 4, 35 Palabra Sagrada: Familia ESCORPIO 23 de octubre – 21 de noviembre Tu mente está más poderosa que nunca antes. Júpiter derrama su energía en todo lo que se relacione con la comunicación. Tu palabra llevará luz a la vida de muchos. Estarás más seguro, más claro en todo lo que pienses y podrás realizar tus planes con la confianza de que serán exitosos. Números de suerte: 17, 6, 12 Palabra Sagrada: Comunicar SAGITARIO 22 de noviembre – 20 de diciembre Espera un aumento en tus finanzas ya que Júpiter, el planeta de la buena fortuna, favorece todo lo que sea ganancias e inversiones. Golpes de buena suerte se manifestarán en tu vida. Tus talentos ocultos salen a la luz y tú mismo quedarás asombrado de todas tus posibilidades. Números de suerte: 29, 1, 32 Palabra Sagrada: Talento CAPRICORNIO 21 de diciembre – 19 de enero Júpiter, el planeta de la expansión y la buena suerte, entra en tu signo, saturando tu vida de esplendor, belleza y buena fortuna. Gustarás ahora de lucir tus mejores galas ya que estarás muy activo en lo que a tu vida social se refiere. Serás motivo de inspiración para muchos. Números de suerte: 33, 8, 19 Palabra Sagrada: Esplendor ACUARIO 20 de enero – 17 de febrero Júpiter exalta el genio creativo en ti. Lo oculto, lo relacionado al mundo espiritual, llamará poderosamente tu atención. En este tiempo de celebraciones, no permitas que la nostalgia se apodere de ti. Envuélvete en aquellas actividades donde puedas ayudar al prójimo y llevar paz. Números de suerte: 9, 11, 7 Palabra Sagrada: Espiritualidad PISCIS 18 de febrero – 19 de marzo Excelente periodo para realizar tus sueños, metas, objetivos, proyectos o ambiciones. La energía positiva de Júpiter te llevará a obtener grandes satisfacciones en los niveles altos de la vida. Periodo para envolverte en todo aquello que afecte a la humanidad y llevar la luz. Números de suerte: 50, 5, 31 Palabra Sagrada: Realizar Advertisement

