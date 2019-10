Walter Mercado horóscopo del día para el 19 de octubre Walter Mercado te dice tu horóscopo y tus números de la suerte para hoy. By Walter Mercado para People en Español ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print ARIES

20 de marzo – 19 de abril Buscarás la perfecciónhoy en todo. Lo que sea planificar, organizar o estructurar se exalta. Cada detalle, por más insignificante que sea, será tomado en consideración. Prestarás mayor atención a todo aquello que esté directamente relacionado con tu trabajo o profesión. Nada se te escapará. Númerosde suerte: 2, 33, 9

Palabra Sagrada: Detalle TAURO

20 de abril – 20 de mayo La energía universal te guía a la estabilidad profesional y personal. Nunca has estado más sabio y mejor orientado. Tu tendencia a ilusionarte y a fantasear teha llevado a grandes frustraciones pero ahora estás más consciente de tus acciones y más a tono con la realidad actual. Númerosde suerte: 22, 18, 51

Palabra Sagrada: Realidad GÉMINIS

21 de mayo – 20 de junio Tepones en contacto directo con el verdadero ser que habita en tu interior. Tu intuición se acentúa a la misma vez que te sientes inspirado a buscar, a informarte más en todo aquello que se relacione con el mundo espiritual. Tu espíritu se eleva junto a la energía cósmica que te rodea. Númerosde suerte: 11, 5, 14

Palabra Sagrada: Espíritu CÁNCER

21 de junio – 21 de julio El amor cobra fuerza. Despertarás la pasión en tu pareja y te convertirás ahora en la pareja ideal. Asuntos relacionados con dinero o con las finanzas se enfatizan. Pon al día tus cuentas personales y oriéntate correctamente en cuanto, como, y donde debes invertir el dinero. Númerosde suerte: 7, 45, 32

Palabra Sagrada: Orientar LEO

22 de julio – 22 de agosto Haz contacto con tu propio yo interior y te atreverás a todo. Saldrás de todo hábito que tú sabes que te perjudica y te atrasa. En el amor, lospositivos de este signo, se identificarán más con su pareja, compartiendo gustos y experiencias que ambos disfrutarán al máximo. Númerosde suerte: 36, 15, 47

Palabra Sagrada: Atrever VIRGO

23 de agosto – 22 de septiembre Estarás cargado de mucha energía, lo que te llevará a envolverte con grupos e intercambiar ideas y desarrollar planes de trabajo. Mantén una actitud flexible ante las sugerencias de los demás. Los viajes, el contacto con el extranjero, con otras personas se encuentra bien aspectado. Números de suerte: 27, 1, 26

Palabra Sagrada: Desarrollar LIBRA

23 de septiembre – 22 de octubre Llevarás a cabo resoluciones y las cumplirás. Oportunidades para ganar dinero no te faltarán. Lo que más deseas, hogar, una pareja compatible o una familia feliz, será una promesa cumplida. Vas a rehacerte a tu propio estilo y te restablecerás económicamente como lo has planificado. Númerosde suerte: 10, 5, 49

Palabra Sagrada: Restablecer ESCORPIO

23 de octubre – 21 de noviembre Un amigo será tu maestro en el sendero de la luz.Las locuras cometidas en el pasado te han dejado valiosas lecciones y ahora con mayor experiencia no volverás a cometer los mismos errores. Te abres a nuevas experiencias. Seguir insistiendo en lo pasado es perder el tiempo. Númerosde suerte: 8 30, 21

Palabra Sagrada: Lección SAGITARIO

22 de noviembre – 20 de diciembre Estarás infundiendo confianza en aquellos que se te acerquen en busca de consejo. Tus sabias palabras derramarán luz, esperanzas y sabiduría en la vida de los demás. Lo aparentemente negativo cambiará a tu favor. Irás más allá de las apariencias buscando la verdad. Númerosde suerte: 13, 2, 4

Palabra Sagrada: Luz CAPRICORNIO

21 de diciembre – 19 de enero Te encumbras como nunca antes, Capricornio. La lección ya está aprendida. Tanto en el aspecto económico como profesional estás brillantemente aspectado. Sigue enviando bendiciones a quien te envidia.Continúa receptivo a el cambio porque en el cambio está tu buena suerte. Númerosde suerte: 4, 2, 16

Palabra Sagrada: Bendición ACUARIO 20 de enero – 17 de febrero No esperes que otros hagan por ti. Sé tú el que lleve las riendas de tu vida. Es momento de ahorrar ya que dinero llega a tu vida, pero así mismo se irá de no saber administrarlo correctamente. Aprovecha rachas de buena suerte que te están llegando para asegurarte el futuro. Números de suerte. 31, 29, 41

Palabra Sagrada: Aprovechar PISCIS 18 de febrero – 19 de marzo Tu vida social se exalta y toda unión de índole sentimental se fortalece. Cultiva la armonía en todo lo que realices. Ejerce dominio sobre tu vida.Una persona te seduce con sus palabras románticas y otra influirá en tu carrera o profesión llevándote a tomar decisiones de importancia. Númerosde suerte: 20, 4, 13

Palabra Sagrada: Dominio Advertisement EDIT POST

Close Share options

Close View image Walter Mercado horóscopo del día para el 19 de octubre

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.