Walter Mercado horóscopo del día para el 19 de diciembre Walter Mercado te dice tu horóscopo y tus números de la suerte para hoy. By Walter Mercado para People en Español ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print ARIES 20 de marzo – 19 de abril Lánzate a emprender nuevos negocios o empresas. Tu vitalidad y creatividad serán contagiosas. Se cumplirá tu voluntad logrando conseguir aquello que deseas. Un secreto familiar sale a la luz para poner en claro dudas o malos entendidos. El terreno está fértil para sembrar el futuro. Números de suerte: 25, 39, 6 Palabra Sagrada: Emprender TAURO 20 de abril – 20 de mayo Mantente atento a revelaciones o corazonadas. Estarás con deseos de inventar y crear. Tu mente será manantial de brillantes ideas. Leerás en el corazón de todos y nadie jugará con tus sentimientos. Sabrás cuidarte de gente aprovechada. Te sentirás rodeado de fuerzas espirituales. Números de suerte: 4, 2, 17 Palabra Sagrada: Atención GÉMINIS 21 de mayo – 20 de junio No importa la edad que tengas o las decepciones que hayas vivido, te recuperas, te sanas y te saturas de amor por ti, por tu familia, por Dios y por la vida. Tendrás y disfrutarás de más libertad para amar y ser amado sin cadenas ni obligaciones. Serás más creativo y selectivo en el amor. Números de suerte: 19, 13, 11 Palabra Sagrada: Amor CÁNCER 21 de junio – 21 de julio La energía planetaria te impulsa a encontrar el amor en el lugar en donde trabajas o con alguien que se interesa en los mismos negocios que tú. El cambio en tu vida será ahora constante, Cáncer. Buen momento para iniciar un régimen de dieta y ejercicios para ponerte en forma. Números de suerte: 44, 3, 12 Palabra Sagrada: Iniciar LEO 22 de julio – 22 de agosto Como por arte de magia te llegarán ofertas, invitaciones y oportunidades para brillar en el ojo público y lograr destacarte en todo aquello que pueda brindarte beneficios económicos. Se mezclan ahora favorablemente para ti trabajo, familia, amistades y amor. Números de suerte: 50, 23, 15 Palabra Sagrada: Brillar VIRGO 23 de agosto – 22 de septiembre Crecerás y evolucionarás a la luz de gente que te dan y no te quitan. Te asociarás con personas de poder o autoridad que te ayudarán a triunfar en la vida. Te impones ahora con tu exuberante individualidad. Tu personalidad y carisma te harán ganar excelentes amistades. Números de suerte: 51, 44, 32 Palabra Sagrada: Asociar LIBRA 23 de septiembre – 22 de octubre Sécauteloso y cuidadoso ante ofertas de trabajo que no te inspiren mucha confianza. Resalta lo mejor en ti. Usa tus colores de suerte, cuida de tu peso, tu piel y tu cabello. Cuida en todo momento tu postura y mantente en control de tus actitudes o emociones. Números de suerte: 8, 1, 10 Palabra Sagrada: Resaltar ESCORPIO 23 de octubre – 21 de noviembre Se te presentan ahora diferentes opciones para progresar y obtener lo mejor para ti y para los tuyos. En lo personal todo lo sensual en ti se exalta y estarás muy creativo en lo que a juegos de amor se refiere. Si tienes pareja, ésta se deleitará junto a ti de toda esta pasión. Números de suerte: 7, 16, 30 Palabra Sagrada: Deleite SAGITARIO 22 de noviembre – 20 de diciembre Podrás obtener la casa, el negocio o aquello que ayer te lucía imposible. Con tu mente poderosa y la ayuda de los planetas, nada será imposible para ti. Espera sorpresas en tu sector de ganancias, dinero y nuevas adquisiciones. Acepta toda invitación de viaje especialmente al extranjero. Números de suerte: 13, 5, 20 Palabra Sagrada: Mente CAPRICORNIO 21 de diciembre – 19 de enero Cuídate de comentar negatividades, chismes e intrigas. Todo lo nocivo que expreses se volverá contra ti negativamente. Hazte el firme propósito de hablar solo aquello que en verdad has experimentado en carne propia. Tus conexiones sociales te traerán fama y fortuna. Números de suerte: 39, 17, 6 Palabra Sagrada: Verdad ACUARIO 20 de enero – 17 de febrero Naces a una nueva vida llena de esperanzas e ilusiones. Cupido te reserva grandes sorpresas en el amor. Estarás ahora mejor orientado y más fuerte emocionalmente para enfrentarte a retos y vencerlos. Recuperas la fe en Dios, en tu cristo interior y en ti mismo. Números de suerte: 41,19, 5 Palabra Sagrada: Recuperar PISCIS 18 de febrero – 19 de marzo Aquello que te parece te va a costar trabajo obtener, se te dará sin mucho esfuerzo. La cooperación o ayuda de familiares y amigos no te faltará. Tienes luz verde para invertir, comprar o vender. Tu espiritualidad se pone de manifiesto, lo que te llevará a querer hacer labor de caridad. Números de suerte: 32, 10, 1 Palabra Sagrada: Espiritualidad Advertisement

