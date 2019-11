Walter Mercado horóscopo del día para el 18 de noviembre Walter Mercado te dice tu horóscopo y tus números de la suerte para hoy. By Mayra Mangal ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Estimados lectores: Nuestro querido Walter Mercado falleció a principios de noviembre, sin embargo antes de morir nos dejó sus últimos horóscopos para el mes de noviembre, que se enviaban por adelantado a People en Español. —- ARIES 20 de marzo – 19 de abril El amor será tu refugio y tu salvación. Disfrutarás de excelente compañía y sacarás tiempo para gozar de tu soledad. Concéntrate, medita y envía la energía del amor a todo tu cuerpo, a través de tus células. Siente la presencia de Cristo en tu interior sanándote y bañándote de amor. Números de suerte: 49, 31, 27 Palabra Sagrada: Cristo TAURO 20 de abril – 20 de mayo Viste tus mejores galas, regálate lo que siempre has soñado, viaja, múdate, cambia de ambiente. Ábrete a nuevas experiencias en la vida. Llegó tu momento de enfrentarlo oscuro y reprimido de tu interior. Ten presente que solo la generosidad, la compasión y la humildad te darán la gloria. Números de suerte: 10, 1, 7 Palabra Sagrada: Enfrentar GÉMINIS 21 de mayo – 20 de junio Haz una lista de tus resoluciones y cúmplelas tan pronto te sea posible. Piensa positivamente y verás como dinero, salud y amor no te faltarán. Se impone tu libertad de expresión artística y tu crecimiento espiritual. Realiza que el mejor momento para crear, amar y vivir es hoy. Números de suerte: 14, 5, 23 Palabra Sagrada: Libertad CÁNCER 21 de junio – 21 de julio Tu conciencia se expande para que comprendas lo que en otros años te destruyó y te deprimió. Vivirás más en armonía con tu ser interior, contigo mismo y verás la mano de Dios en todo lo que te acontece. Nada podrá paralizarte ahora en tu ascenso a nuevas cumbres. Números de suerte: 9, 18, 3 Palabra Sagrada: Ascenso LEO 22 de julio – 22 de agosto Tu salud algo vulnerable, te indica cuidarte siguiendo fielmente los consejos médicos y respetando sobre todo los pedidos de tu organismo. Evita el alcohol, el fumar, las preocupaciones inútiles y las depresiones. Deja ir para que se manifieste en tu vida lo que realmente te conviene. Números de suerte: 44, 32, 12 Palabra Sagrada: Salud VIRGO 23 de agosto – 22 de septiembre Muere tu inocencia y no volverás a confiar más en quien te ofrece la gloria y el paraíso terrenal. Te fortaleces emocionalmente y no permitirás que vuelvan a jugar con tus sentimientos, Virgo. Aplica en tu vida, tu sabiduría, tu intuición y las lecciones vividas, a tu diario vivir. Números de suerte: 35, 26, 8 Palabra Sagrada: Lección LIBRA 23 de septiembre – 22 de octubre Serás reconocido, aplaudido,valorado y bien remunerado, Libra. Elimina de tu vida el miedo y la inseguridad enfrentando tus temores y miedos del pasado y riéndote de ellos. La fe en ti y en la divinidad se multiplica y te llevará ahora a lograr sueños y ambiciones. Números de suerte: 50, 22, 17 Palabra Sagrada: Enfrentar ESCORPIO 23 de octubre – 21 de noviembre Lo que hagas y digas tendrá un toque de magia y deencanto. Te enfrentas a lo que antes temías y no permitirás que el miedo te paralice. Resolverás trabajar en lo que te colme de felicidad y satisfacción personal. Te complacerás realizando lo que es tu verdadera misión en la vida. Números de suerte: 37, 28, 20 Palabra Sagrada: Satisfacción SAGITARIO 22 de noviembre – 20 de diciembre Tu familia te apoyara como nunca antes. Dile adiós a la tristeza, a todo lo negativo. Expresa tu verdad, lo que sale de tu corazón y ayudarás a otros a encontrar su verdadero sendero espiritual. Habla, escribe, manda un mensaje de amor a todo el que quiera escucharte. Números de suerte: 13, 6, 33 Palabra Sagrada: Mensaje CAPRICORNIO 21 de diciembre – 19 de enero Tu familia toma una enorme importancia en tu vida. Sus éxitos serán los tuyos. Se rompen las diferencias entre tú y el mundo que te rodea. Tu ego se disuelve y se acaban los juegos. Disfrutarás de vivir de momento a momento, improvisando una vida creativa, divertida. Números de suerte: 2, 45, 14 Palabra Sagrada: Disfrutar ACUARIO 20 de enero – 17 de febrero Eliminascreencias caducas y comienzas a realizarhacia donde te encaminas. Ningún cambio te sorprenderá ahora. Desarrollarás una doble piel en donde nada te hiera o te afecte. Cree firmemente en tus premoniciones. Estudia ocultismo, metafísica y desarrolla tus facultades extrasensoriales. Números de suerte: 2, 11, 38 Palabra Sagrada: Desarrollar PISCIS 18 de febrero – 19 de marzo Te guiarás por caminos de prosperidad, paz y amor.Nada aparentemente negativo podrá obscurecer tu hermoso panorama. En el amor no estarás solo ya que tendrás a tu lado exactamente lo que te mereces, mucho amor. Buen momento para estrechar todo lazo afectivo. Números de suerte: 15, 24, 17 Palabra Sagrada: Afecto Advertisement EDIT POST

