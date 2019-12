Walter Mercado horóscopo del día para el 18 de diciembre Walter Mercado te dice tu horóscopo y tus números de la suerte para hoy. By Walter Mercado para People en Español ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print ARIES 20 de marzo – 19 de abril Tu casa de las relaciones y de pareja se ilumina por la energía benéfica de los planetas. Llegan a tu vida seres maravillosos que te brindarán apoyo, ayuda y momentos inolvidables. Otros se unen a ti para ayudarte a expandir tu buena suerte en el sector económico y financiero. Números de suerte: 17, 42, 13 Palabra Sagrada: Unión TAURO 20 de abril – 20 de mayo Fuerzas poderosas laboran a tu favor. Los planetas te inyectan de autoridad y buena comunicación. El trabajo se intensifica durante esta semana. Aprende a delegar responsabilidades, no te agotes ya que el agotamiento físico mermará tus defensas físicas y estarás propenso a contraer resfriados. Números de suerte: 30, 7, 10 Palabra Sagrada: Autoridad GÉMINIS 21 de mayo – 20 de junio Tu mente, inquieta por naturaleza, necesita motivación para expresar tus incalculables talentos en algo que te dé propósito en la vida y estimule tu creatividad. Gozarás de una pronta recuperación en lo relacionado a tu salud, no obstante sigue observando tu peso y tu balance emocional. Números de suerte: 27, 5, 1 Palabra Sagrada: Estimulo CÁNCER 21 de junio – 21 de julio Busca el silencio, presta atención a todo lo que te rodea y aprende a discernir entre lo que tiene valor, sobre lo que cuesta dinero. En esto días sé claro y muy específico al comunicar tus deseos. No dejes nada a la casualidad. Ten siempre presente que las cuentas claras conservan amistades. Números de suerte: 6, 1, 20 Palabra Sagrada: Aprender LEO 22 de julio – 22 de agosto Todo el Cosmos te hará reinventar una nueva vida en la que reine la armonía y la satisfacción personal. Aquello que perdiste en años anteriores, te será devuelto. Ganancias sorpresivas aumentarán tus arcas. Hazte pagar caro y sobre todo valórate. Realízalo todo con intensa pasión. Números de suerte: 6, 7, 37 Palabra Sagrada: Satisfacción VIRGO 23 de agosto – 22 de septiembre Piensa bien toda decisión a tomar y que podría afectar tu futuro. Haz un estudio de lo que te gusta y lo que te conviene. Armoniza tus responsabilidades profesionales con las domésticas. Busca estrategias para economizar tiempo, dinero y energías. Números de suerte: 11, 38, 27 Palabra Sagrada: Armonizar LIBRA 23 de septiembre – 22 de octubre Gastos inesperados en reparaciones o compra de artículos eléctricos para el hogar pueden sacarte de tu balance económico. Asegúrate de emplear personas que estén capacitadas para hacer el trabajo que necesites. No confíes en quien mucho promete. Es mejor la calidad que la cantidad. Números de suerte: 29, 8, 3 Palabra Sagrada: Calidad ESCORPIO 23 de octubre – 21 de noviembre La buena suerte o los beneficios que reciban los demás te tocarán de alguna manera. Tus talentos, experiencias y sabiduría te abrirán nuevas puertas en las que serás valorado en tu justo merecimiento. Lo que sembraste en el pasado dará su fruto. Tu presencia y fe obrará milagros en otros. Números de suerte: 19, 43, 2 Palabra Sagrada: Fruto SAGITARIO 22 de noviembre – 20 de diciembre Hoy podrías enfrentar algunos retrasos debido a malos entendidos y problemas en la comunicación. Aun así, Sagitario, estarás mejor orientado en negocios y podrás ayudar a otros a emprender nuevas empresas. Serás luz de muchos. Amigos te solicitarán en busca de orientación y afecto. Números de suerte: 3, 25, 6 Palabra Sagrada: Emprender CAPRICORNIO 21 de diciembre – 19 de enero Valórate, Capricornio. Visualízate como un ser saludable, feliz, hermoso por dentro y por fuera. Asuntos legales se resuelven a tu favor si es que tienes la razón y la verdad. No quieras nada por medios ilícitos. Ahora podrás mandar, organizar, administrar y lograr milagros en donde laboras. Números de suerte: 1, 3, 15 Palabra Sagrada: Visualizar ACUARIO 20 de enero – 17 de febrero La suerte no te abandona aun cuando se te presente algún inconveniente. Protege todo lo que sea de valor en tu hogar o en tu negocio. Revisa tus seguros y garantías. Toma control de tu vida y no dejes que sean otros los que decidan por ti. Nunca pierdas la fe en ti mismo. Números de suerte: 15, 35, 8 Palabra Sagrada: Fe PISCIS 18 de febrero – 19 de marzo Tu deseo de aprender y expandir tus conocimientos es fuerte. Se presentan oportunidades para viajar, para enseñar a otros y profundizar en temas como la filosofía y religión. El modo de cómo tú ves la vida comienza a transformarse. Se impone dejar atrás viejas creencias y prejuicios. Números de suerte: 27, 14, 12 Palabra Sagrada: Enseñar Advertisement

Walter Mercado horóscopo del día para el 18 de diciembre

