Walter Mercado horóscopo del día para el 17 de noviembre

Estimados lectores: Nuestro querido Walter Mercado falleció este 2 de noviembre, sin embargo antes de morir nos dejó sus últimos horóscopos para el mes de noviembre, que se enviaban por adelantado a People en Español. —- ARIES 20 de marzo – 19 de abril Hoy Aries tiene la tendencia a sentirse maternal, protector. Se destaca tu amor y fidelidad a tu familia, el hogar, en especial hacia tus hijos. Deseas un cambio en la conducta y sentimientos de quienes son importantes para ti. Necesitas más atención, compañía y amor para no sentirte solo. Tu afirmación de hoy: ¨Vivo lleno de paz y de mucho amor Números de suerte: 23, 19, 44 Palabra Sagrada: Atención TAURO 20 de abril – 20 de mayo Domingo especial. Hoy cambias tu rutina para atender asuntos de familia. Es el momento de estudiar posibilidades, oportunidades para ayudar a hermanos, hijos, amistades a progresar. La luna te da poder para superar una herida emocional del pasado. Tu afirmación de hoy: “Me abro a nuevas experiencias y oportunidades para tener éxito”. Números de suerte: 22, 3, 19 Palabra Sagrada: Posibilidades GÉMINIS 21 de mayo – 20 de junio Goza, Géminis. Nada de pasar un día aburrido. La energía planetaria te impulsa a estar bien activo y dinámico en este día. En asuntos económicos tienes la tendencia a gastar por impulso y no por necesidad. El amor o las relaciones sentimentales se activan, te sientes feliz. Nada dañará tu día. Tu afirmación de hoy: “Soy feliz” Números de suerte: 22, 16, 48 Palabra Sagrada: Felicidad CÁNCER 21 de junio – 21 de julio. La luna te visita en este día. Te sientes vulnerable, con cambios de humor. Lo positivo es que se resalta tu belleza, tus sentimientos más profundos brotan y demuestras el amor que sientes por aquellos que te importan. En lo económico, sé cauteloso. Cuida tus bienes de aquellos que gustan de lo ajeno. Tu afirmación de hoy: “Soy un ser protegido y bendecido”. Números de suerte: 47, 44, 12 Palabra Sagrada: Precaución LEO 22 de julio – 22 de agosto En este día renuncia a sentirte derrotado, melancólico o desanimado. La vida es hermosa y nada puede empañar tus días. Recuerda que nada es para siempre, todo cambia. Todo problema o situación que te aqueja, pasará. Enfócate en lo positivo y adáptate al cambio. Tu afirmación de hoy: “Soy una persona con suerte, feliz y saludable”. Números de suerte: 8, 45. 21 Palabra Sagrada: Triunfo VIRGO 23 de agosto – 22 de septiembre En este día te sientes el ser más atractivo y sensual que pueda existir. Tu magnetismo personal se destaca con la energía de la luna en fuego. Deseas salir de lo habitual y hacer travesuras. “Pórtate mal, Virgo”, pero pórtate bien con tus finanzas. Cuida tu dinero. Tu afirmación de hoy: “Yo disfruto de estar vivo, próspero y saludable”. Números de suerte: 45, 36, 11 Palabra Sagrada: Pasión LIBRA 23 de septiembre – 22 de octubre Este domingo es para comenzar algo nuevo junto a tu pareja o socio. Eres un ser muy amoroso y creativo. Te gusta complacer al ser que amas. Estás abierto a nuevas experiencias y posibilidades. Un viaje repentino hace que tu ser especial te extrañe y jamás quiera separarse de ti. Tu afirmación de hoy: “Vivo bajo la protección y bendición de Dios”. Números de suerte: 45, 30, 16 Palabra Sagrada: “Amo amar y ser amado”. ESCORPIO 23 de octubre – 21 de noviembre En este día evita discusiones o enfrentamientos con compañeros de trabajo, estudios o grupo religioso. Hay situaciones en que quedarse callado es la mejor respuesta para quienes desean o intentan sacarte de control. La luna te puede impulsar a actuar o decir algo que luego puedes arrepentirte. Tu afirmación de hoy: “Soy un ser lleno de paz y de amor”. Números de suerte: 44, 54, 20 Palabra Sagrada: Control SAGITARIO 22 de noviembre – 20 de diciembre Una invitación de última hora activa tu vida social, en especial la diversión junto a personas muy afines a ti. El romance podría aparecer repentinamente en este día. Si estás libre, sin ataduras, este es tu momento para disfrutar un domingo lleno de aventuras diferentes. Hoy no hay prisa, disfruta. Tu afirmación de hoy: “Vivo el hoy y el ahora”. Números de suerte: 10, 44, 29 Palabra Sagrada: Disfrute CAPRICORNIO 21 de diciembre – 19 de enero La energía de la luna te lleva a rebelarte ante situaciones que has vivido y no deseas repetirlas. Sabes lo que te conviene a pesar de que no concuerdan con tus sentimientos. Sigue tu intuición, cuida y ama tu ser. Sé feliz. Basta de sufrir o seguir sacrificándote por quien no lo aprecia. Tu afirmación de hoy: “Yo voy a mí. Sé lo que me conviene”. Números de suerte: 9, 50, 21 Palabra Sagrada: Sabiduría ACUARIO 20 de enero – 17 de febrero Día familiar para ti y para muchos que como tú disfrutan el estar junto a quienes amas. La energía de la luna te impulsa a ser creativo, innovador. Ideas nuevas son el motor que te lleva hacia el éxito. Destaca tus talentos, Acuario. En el amor, has roto el corazón de alguien que te valoraba mucho. Tu afirmación de hoy: "La paz está conmigo. Soy feliz". Números de suerte: 2, 4, 44 Palabra Sagrada: Creatividad PISCIS 18 de febrero – 19 de marzo Tu mansión del dinero se ve tocada por la energía de la luna en este día. Tu impulso por gastar aumenta. Deseas complacer a muchos y complacerte a ti mismo con regalos o detalles que podrían afectar tus compromisos financieros. Moderación en todo, Piscis. Tu afirmación de hoy: "Vivo en total abundancia y prosperidad". Números de suerte: 8, 35, 21 Palabra Sagrada: Moderación

Walter Mercado horóscopo del día para el 17 de noviembre

