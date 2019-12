Walter Mercado horóscopo del día para el 17 de diciembre Walter Mercado te dice tu horóscopo y tus números de la suerte para hoy. By Walter Mercado para People en Español ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print ARIES 20 de marzo – 19 de abril Se despliega ante ti un camino lleno de éxitos y oportunidades, si eres positivo, y abierto a recibir lo que el Universo te ofrece. Aparecen personas en tu vida que serán los mensajeros de buenas noticias. Abre tu mente y tu corazón a la abundancia en todos los aspectos de tu vida. Números de suerte: 9, 27, 2 Palabra Sagrada: Abundancia TAURO 20 de abril – 20 de mayo Excelente periodo para recoger lo que con tanto amor y sacrificio sembraste. Esa labor de caridad que hiciste te será recompensada. Tu satisfacción será enorme y muchos reconocerán tus esfuerzos. Te sentirás capaz de realizar milagros mediante tu fe, fortaleza emocional y espiritual. Números de suerte: 12, 7, 15 Palabra Sagrada: Recompensa GÉMINIS 21 de mayo – 20 de junio Se impone estar muy atento a tu intuición, a tu voz interior. No hagas nada que vaya en contra de lo que deseas realizar. Saca tiempo para meditar, estar solo y descansar en cuerpo y alma. Esto te ayudará a encontrar el balance emocional y fortalecer tu mundo espiritual. Números de suerte: 6, 28, 33 Palabra Sagrada: Fortalecer CÁNCER 21 de junio – 21 de julio La energía planetaria se combina para brindarte una noche romántica con tu pareja. También es el momento para terminar algo que no empezó muy bien. Encontrarás las palabras precisas y sin herir los sentimientos de nadie. Poseerás la creatividad para inventar momentos inolvidables. Números de suerte: 9, 16, 27 Palabra Sagrada: Romance LEO 22 de julio – 22 de agosto A ti te complace compartir tus bendiciones con todo aquel que entre en tu espacio o viva junto a ti. Ahora se expande todavía más tu círculo de amistades. Las personas de Cáncer o Escorpio serán claves en tu vida. Nunca dudes de tus talentos o habilidades. Tú eres un ser productivo y exitoso. Números de suerte: 4, 22, 7 Palabra Sagrada: Expansión VIRGO 23 de agosto – 22 de septiembre La energía planetaria derrama una lluvia de probabilidades para ti. Es tu momento para sacar y demostrar tus talentos, tu arte, tus habilidades y lucirte. Pon atención en lo que esté ocurriendo a tu alrededor para que puedas identificar esa puerta que se abrirá para tu buena fortuna. Números de suerte: 10, 16, 9 Palabra Sagrada: Atención LIBRA 23 de septiembre – 22 de octubre En estos días festivos ddisfrutarás más de tu hogar y de tu familia. La energía creativa que siempre te acompaña aumenta y sería prudente que controles tu impulsividad, especialmente en tu trabajo ya que se te hará difícil recibir órdenes de los superiores y querrás imponer tus ideas. Números de suerte: 5, 20, 14 Palabra Sagrada: Control ESCORPIO 23 de octubre – 21 de noviembre El momento es indicado para planear o llevar a cabo vacaciones, viajes de placer o para expandir tus conocimientos. Envolverte en alguna actividad voluntaria que ayude a tu comunidad será algo que te fortalecerá espiritualmente especialmente en estos días festivos que se avecinan. Números de suerte: 33, 11, 9 Palabra Sagrada: Actividad SAGITARIO 22 de noviembre – 20 de diciembre Te encuentras rodeado de mucha energía positiva. La suerte te llega de muchas formas, donde le podrás sacar el mejor provecho a la misma. Juegos, apuestas, inversiones, compra y venta se encuentran bien aspectados. Aun así no actúes impulsivamente y piensa bien todo paso a dar. Números de suerte: 5, 32, 14 Palabra Sagrada: Suerte CAPRICORNIO 21 de diciembre – 19 de enero Se presenta para ti un nuevo camino lleno de éxitos y oportunidades. Aparecen mágicamente personas en tu vida que serán los mensajeros de buenas noticias. Abre tu mente y tu corazón a todo lo bueno que el Universo te brinda. Sé como un imán positivo que atrae la buena fortuna. Números de suerte: 9, 27, 2 Palabra Sagrada: Atraer ACUARIO 20 de enero – 17 de febrero Tu círculo de amigos y conocidos se expande y hace que te expongas a nuevas experiencias. Tu vida íntima, si tienes pareja, se beneficia. Es un momento muy favorable para estrechar y fortalecer una relación que lleva algún tiempo tambaleándose. Dile que sí a la vida y disfruta de todo. Números de suerte: 22, 9, 31 Palabra Sagrada: Fortalecer PISCIS 18 de febrero – 19 de marzo Lasestrellas te invitan a tratar algo fuera de tu rutina diaria. No es el momento para quedarte en tu casa pero, sí de viajar y explorar otros mundos. Comparte con tus vecinos, familia y amistades. Envuélvete en alguna actividad comunitaria. Tu mente tiene ahora sed de aprender cosas nuevas. Números de suerte: 7, 1, 20 Palabra Sagrada: Explorar Advertisement

Close Share options

Close View image Walter Mercado horóscopo del día para el 17 de diciembre

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.