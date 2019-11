Walter Mercado horóscopo del día para el 16 de noviembre Predicciones de Walter Mercado con el horóscopo del día y los números de la suerte. By Mayra Mangal ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Estimados lectores: Nuestro querido Walter Mercado falleció a principios de noviembre, sin embargo antes de morir nos dejó sus últimos horóscopos para el mes de noviembre, que se enviaban por adelantado a People en Español. —- ARIES 20 de marzo – 19 de abril Periodo excelente para renovar, decorar e inventar. Da rienda suelta a tu imaginación y verás como atraerás la atención de todos. No fomentes con tus comentarios u opiniones situaciones incómodas que den paso a más fricciones y desacuerdos entre la familia. Sé mensajero de paz. Números de suerte: 5, 10, 8 Palabra sagrada: Atraer TAURO 20 de abril – 20 de mayo Te enfrentarás sin temor alguno a la verdad y la misma será tu mejor aliada. Un encuentro con alguien de tu pasado te liberará de una duda que hace tiempo venías alimentando y que te comía por dentro. Descubre en cada momento ese encanto especial que cada cosa o persona encierra. Números de suerte: 35, 13, 7 Palabra sagrada: Descubrir GÉMINIS 21 de mayo – 20 de junio Tu estrella de la buena suerte te ilumina, y si lo que necesitas es dinero, éste llegará a ti inesperadamente. Tu manera de ver las cosas ha cambiado porque has madurado. Experimentarás una transformación muy positiva en tu persona. Tu salud mejora y tu carácter se endulza. Números de suerte: 6, 32, 19 Palabra sagrada: Iluminar CÁNCER 21 de junio – 21 de julio Tus relaciones amorosas mejoran ya que ahora estas más cariñoso y complaciente con tu pareja. Cultiva tus dotes sociales. Invita personas claves que puedan ayudarte en tus proyectos y comparte con ellos tus ideas. En compartir y distribuir tu trabajo está la clave de tus éxitos. Números de suerte: 27, 50, 33 Palabra Sagrada: Cultivar LEO 22 de julio – 22 de agosto Tranquilo, Leo, que ahora se manifiesta el orden en tu vida. El periodo de prueba acaba y encuentras soluciones definitivas a tus problemas personales. Darás comienzo a relaciones más estables, seguras y saludables. Tu actitud será una suave, apacible pero con mucha seguridad en ti mismo. Números de suerte: 6, 35, 2 Palabra sagrada: Seguridad VIRGO 23 de agosto – 22 de septiembre Es momento de pensar en cosas alegres y de ampliar tu círculo de amistades. Escucha, toca, respira, observa con todos tus sentidos. Proponte hacer cada día único, especial y tú puedes hacer la diferencia. No te estanques en el miedo o la indecisión. Busca ayuda y supera tus miedos. Números de suerte: 50, 42, 26 Palabra sagrada: Superar LIBRA 23 de septiembre – 22 de octubre Un aire de misterio te rodea haciéndote ver más interesante. Tu intuición te guiará por el camino correcto. Te llegará dinero por medio de regalos o herencias y podrás ponerte al día en deudas. Sentimientos ocultos sacuden las raíces del pasado y es posible que un viejo amor regrese a tu vida. Números de suerte: 44, 3, 20 Palabra sagrada: Sentimiento ESCORPIO 23 de octubre – 21 de noviembre Disminuyetu ritmo de trabajo tanto en tu hogar como en tu profesión ya que con calma llegaras más lejos. El abuso de tus energías te dejará agotado y susceptible a enfermedades. Lo que percibes como una experiencia negativa, creará nuevas posibilidades para triunfar. Números de suerte: 8, 10, 12 Palabra sagrada: Calma SAGITARIO 22 de noviembre – 20 de diciembre Las estrellas te llenan de ambición y creatividad para mejorar las condiciones actuales que no te agradan. Dale el frente a tus responsabilidades con tu familia y verás como todo irá cayendo en su lugar. No te sientes a esperar que sean otros lo que te solucionen los problemas. Números de suerte: 15, 13, 8 Palabra sagrada: Creatividad CAPRICORNIO 21 de diciembre – 19 de enero Tomaen consideración las opiniones de otras personas viéndolas desde otro punto de vista. Ese proyecto que deseas realizar tomará más tiempo de lo estipulado, así que no te desesperes. Triunfas sobre desengaños, decepciones y derrotas. Se suavizan asperezas sentimentales. Números de suerte: 10, 3, 15 Palabra sagrada: Triunfo ACUARIO 20 de enero – 17 de febrero Evade las amistades que no te son francas y que te demuestran envidia con sus acciones y palabras. Tú no necesitas esa clase de energía negativa a tu lado. No malgastes el dinero, ahora más que nunca necesitas ahorrar. Cuídate de no caer en ninguna trampa económica. Números de suerte: 20, 8, 42 Palabra sagrada: Ahorrar PISCIS 18 de febrero – 19 de marzo Los pequeños detalles cobran importancia a la hora del romance y la conquista. Este será tu punto fuerte para atraer al ser amado. Ten paciencia y mucha tolerancia con aquellos con quien compartes tu vida diaria. Evita imponerte, mide tus acciones con la regla de lo justo y lo ecuánime. Números de suerte: 4, 14, 1 Palabra sagrada: Detalle

