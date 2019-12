Walter Mercado horóscopo del día para el 16 de diciembre Walter Mercado te dice tu horóscopo y tus números de la suerte para hoy. By Walter Mercado para People en Español ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print ARIES 20 de marzo – 19 de abril Te sentirás inspirado a crear y lograr todo lo que te propongas. Te reirás de todo lo triste que has vivido. Los enemigos se destruirán y en tu vida reinará la justicia Divina. La energía planetaria te impulsará a analizar tu vida sentimental y a buscarle soluciones a problemas difíciles de resolver. Númerosdesuerte: 12, 9, 44 Palabra Sagrada: Justicia TAURO 20 de abril – 20 de mayo Se impone practicar la meditación y la oración para abrir tus puertas interiores hacia lo Divino. Este es tu año para ser feliz, regalarte lo que más te guste y hacer todo lo que te plazca sin perjudicar a nadie. Asiste a fiestas, celebra cada instante de tu vida y ríete de lo que no puedas cambiar. Números de suerte: 35, 17, 41 Palabra Sagrada: Celebrar GÉMINIS 21 de mayo – 20 de junio Estarás más selectivo en todo. Tus amigos de ayer y de hoy harán un frente unido para nuevas glorias y laureles. Sabrás exactamente quien es quien en tu vida. Se caen caretas y descubres engaños e hipocresías. Todos notarán que ha nacido un geminiano(a) más fuerte e independiente. Números de suerte: 18, 4, 25 Palabra Sagrada: Descubrir CÁNCER 21 de junio – 21 de julio Harás amistades que te servirán de maestro. Cada persona que entre a tu vida tendrá un propósito, más allá de socializar o tener un contacto profesional. Harás mucho por tu familia y por muchos seres que dependerán de ti. Te sentirás elegido para cumplir una misión. Números de suerte: 9, 20, 11 Palabra Sagrada: Contacto LEO 22 de julio – 22 de agosto Lo que por años luchaste ahora se te regala. Se secan las lágrimas y vuelves a reír y a disfrutar de todo. La lección más importante ahora es ocuparte de ti y no desperdiciar tu tiempo con quienes nada agradecen. Buen periodo para tomar seminarios, hacer viajes y verlo todo con ojos de niño. Números de suerte: 14, 50, 3 Palabra Sagrada: Lección VIRGO 23 de agosto – 22 de septiembre Descubre el arte del asombro, Virgo. Asómbrate de toda la belleza de la creación. Disfruta y réstale importancia a lo que en otros años te decepcionaba. Te sentirás ahora inventivo, creativo y original. Tendrás éxito en los negocios, inversiones y asuntos de venta y compra. Números de suerte: 21, 39, 3 Palabra Sagrada: Descubrir LIBRA 23 de septiembre – 22 de octubre Todo ha cambiado y nada permanecerá igual. Nuevas amistades te abrirán los ojos a otras realidades. Se impone que olvides y entierres tragedias del ayer. Labora ética y moralmente en crearte un brillante presente y un esplendoroso futuro. Vas a laborar con lo que la vida te ofrece. Números de suerte: 10, 44, 12 Palabra Sagrada: Realidad ESCORPIO 23 de octubre – 21 de noviembre Serás la estrella donde quiera que te ubiques. Arte, belleza, seducción y encanto brillan en ti. Enemigos se rinden a tus pies. Todo aquel que te desee mal recibirá su merecido frente a tus ojos. Te sentirás dueño absoluto de tu destino y no permitirás que nada ni nadie te saque de tu centro. Números de suerte: 18, 1, 13 Palabra Sagrada: Encanto SAGITARIO 22 de noviembre – 20 de diciembre Tu éxito profesional podría ser motivo de envidias y comentarios negativos, pero todo aquel que trate de hacerte daño, se destruirá. Ahora te sentirás amado, valorado, respetado y admirado. Servirás de ejemplo y de inspiración a muchos. Nada ni nadie podrá opacar tu grandeza. Números de suerte: 7, 20, 34 Palabra Sagrada: Ejemplo CAPRICORNIO 21 de diciembre – 19 de enero Se acabó tu época de víctima o mártir. Ahora te levantas de los fracasos vividos y te lanzas a una nueva vida. Te llegarán nuevas y agradables oportunidades en relación a tu trabajo o profesión. Tu salud luce mejor aspectada. Sanaciones milagrosas se manifestarán en tu vida. Números de suerte: 10, 33, 15 Palabra Sagrada: Sanación ACUARIO 20 de enero – 17 de febrero Tu palabra tendrá poder y persuasión. Nadie podrá decir que no a lo que tú pidas. Tu poder de comunicación embrujará a muchos. Tendrás la facilidad para aprender lo que te interese. Notarás que experiencias vividas en los últimos años te han fortalecido emocionalmente, Acuario. Números de suerte: 36, 7, 22 Palabra Sagrada: Aprender PISCIS 18 de febrero – 19 de marzo Gente de tu pasado regresa a tu vida alegrando tu corazón. Nada será exactamente como esperas, pero lo que viene te hará feliz. Tus aparentes debilidades se tornan en fortalezas. Estarás más seguro de ti mismo. Nadie podrá humillarte ni afectar tu imagen pública. Te sentirás amado y valorado. Números de suerte: 4, 48, 31 Palabra Sagrada: Seguridad Advertisement

Close Share options

Close View image Walter Mercado horóscopo del día para el 16 de diciembre

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.