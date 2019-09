Walter Mercado horóscopo del día para el 15 de septiembre Walter Mercado te dice tu horóscopo y tus números de la suerte para hoy. By Walter Mercado para People en Español ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print ARIES 20 de marzo – 19 de abril La luna en tu signo hace de este domingo uno muy especial. Te sientes motivado por tus emociones a conectarte con personas muy especiales. Tu instinto maternal, protector se destaca y se manifiesta en este día. Cuidado con imponer tu voluntad. Tu afirmación de hoy: “Soy un ser bendecido por Dios y por su creación”. Números de suerte: 31, 5, 8 Palabra Sagrada: Emociones TAURO 20 de abril – 20 de mayo Muchas personas del signo de Tauro han descuidado los estudios, carrera profesional, asuntos legales o sus metas personales, por diferentes razones. Las consecuencias de haber perdido un tiempo valioso es la motivación para progresar y superarte. Tu afirmación de hoy: “El cielo es el límite, yo puedo”. Números de suerte: 29, 45, 11 Palabra sagrada: Motivación GÉMINIS 21 de mayo – 20 de junio Hoy es un día especial. Proponte hacer algo que nunca te has atrevido a realizar. Haz una locura, pero sin perder la cordura. La luna te saca de tu área de comodidad, de la rutina, de los hábitos cotidianos para que puedas vivir y experimentar lo que a otros les divierte, les gusta hacer y apasiona. Tu afirmación de hoy: “Yo siempre merezco lo mejor”. Números de suerte: 20, 45, 18 Palabra sagrada: Rebeldía CÁNCER 21 de junio – 21 de julio La luna te impulsa a conectarte con personas diferentes en gustos, en la forma de pensar y de ver la vida. Todo lo que has aprendido de ellos te llevará a crear un nuevo círculo de amistades y socializar con quienes te sientes más a gusto. Te alejas de quienes no aportan nada positivo a tu persona. Tu afirmación de hoy: “Vivo el momento, el presente, el ahora”. Números de suerte: 33, 16, 27 Palabra sagrada: Vida LEO 22 de julio – 22 de agosto Crees en el amor, aunque tu corazón ha sido lastimado muy fuerte y más de una vez. Leo lo entrega todo cuando ama, hasta olvidarse de sí mismo. Pero eso cambió y ahora cuidas tu corazón y darás el mismo trato que te brinden a ti. Eres muy querido, admirado y apreciado por muchos. Tu afirmación de hoy: “Me librero de todo lo que me limita”. Números de suerte: 30, 44, 1 Palabra sagrada: Vencer VIRGO 23 de agosto – 22 de septiembre Defenderás a los tuyos como un lobo feroz, pero al mismo tiempo demandas afecto y atención por parte de tus seres queridos. Cambias tu forma de ver la vida, creencias, hábitos, para aventurarte y arriesgarte. Practicarás el perdón y también te reconciliarás contigo mismo, con la vida y con quienes te han herido. Tu afirmación de hoy: “Soy un ser lleno de paz y amor para dar a los demás”. Números de suerte: 34, 1, 28 Palabra sagrada: Voluntad LIBRA 23 de septiembre – 22 de octubre Se expande tu círculo de amigos y tus buenas acciones serán premiadas. La energía cósmica te impulsa a gozar de la pasión carnal. Ábrete a disfrutar los nuevos cambios y filosofía de vida. Piensa positivamente y visualízate el ser más próspero, estable y feliz que existe. Tu afirmación de hoy: “Tengo suerte, amor, salud y abundancia”. Números de suerte: 15, 35, 28 Palabra sagrada: Libertad ESCORPIO 23 de octubre – 21 de noviembre Te encuentras motivado a sentirte y a verte mejor que nunca. Aprovecha este día para hacer un cambio de imagen y sentirte más atractivo, seductor y joven. Compartirás con hijos o junto a niños en actividades familiares sanas y de mucha alegría. Tu afirmación de hoy: “Renuncio a ser usado y manipulado”. Números de suerte: 9, 30, 22 Palabra sagrada: Respeto SAGITARIO 22 de noviembre – 20 de diciembre Hoy y siempre trata de vivir cada instante como si fuera único. Déjate llevar por tus instintos y sé positivo. Disfrutarás más de tu hogar y de sus comodidades, de la vida en familia y de la intimidad con tu ser querido. Tus finanzas van por buen camino. Tu afirmación de hoy: “Nada me detiene en mi camino al éxito” Números de suerte: 32, 4, 18 Palabra sagrada: Diversión CAPRICORNIO 21 de diciembre – 19 de enero Todo sentimiento de tristeza o nostalgia tienes que borrarlo de tu mente y de tu corazón. Reemplázalo con pensamientos positivos, con recuerdos gratos y distrayendo tu mente haciendo lo que más te guste. Ser feliz y sobresalir exitosamente en todo lo que haces será tu meta. Tu afirmación para el día de hoy: “Vivo la vida que deseo vivir”. Números de suerte: 10, 32, 17 Palabra sagrada: Calidad ACUARIO 20 de enero – 17 de febrero Deseas estar con esa persona tan especial. La palabra soledad no está en tu vocabulario. Aprende a estar contigo mismo y disfrutarás aún más cuando estés bien acompañado y lejos de quien lastima tu delicado corazón. Tus finanzas siguen acomodándose en busca de estabilidad. Tu afirmación de hoy: "Los cambios son positivos para mi" Números de suerte: 31, 29, 30 Palabra sagrada: Cambio PISCIS 18 de febrero – 19 de marzo Unas vacaciones o tiempo compartiendo con tu persona de interés te han hecho bien. Si quieres comenzar una unión más estable, este es el momento de dar ese paso. Comprométete contigo en estabilizarte sentimentalmente con esa persona especial que te ha dado tanto de sí misma. Tu afirmación de hoy: "Soy feliz. Amo y me aman". Números de suerte: 20, 38, 21 Palabra sagrada: Amor

