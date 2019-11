Walter Mercado horóscopo del día para el 15 de noviembre Predicciones de Walter Mercado con el horóscopo del día y los números de la suerte. By Mayra Mangal ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Estimados lectores: Nuestro querido Walter Mercado falleció este 2 de noviembre, sin embargo antes de morir nos dejó sus últimos horóscopos para el mes de noviembre, que se enviaban por adelantado a People en Español. —- ARIES 20 de marzo – 19 de abril Tu energía te impulsa a salir, llevar a cabo actividades en grupo, viajar si te es posible o buscar la compañía de tus seres queridos. Te será muy difícil concentrarte en una sola cosa y esto podría llevarte al agotamiento mental y físico. Cuídate de todo exceso, no te vayas a los extremos. Números de suerte: 3, 8, 16 Palabra Sagrada: Actividad TAURO 20 de abril – 20 de mayo Expandetus conocimientos, apúntate en alguna clase que amplíe tus horizontes profesionales. En cuestiones legales, antes de tomar una decisión busca información, empápate de todos los pormenores y después actúa con la seguridad de que vas a ganar la batalla y triunfar. Números de suerte: 3, 16, 15 Palabra Sagrada: Expandir GÉMINIS 21 de mayo – 20 de junio Es tu momento para brillar, Géminis. Ahora estarás lleno de carisma, encanto y atractivo personal. Excelente periodo para pedir lo que necesites, lo que deseas de los demás. Tendrás la sabiduría para crear cosas nuevas, únicas y maravillosas gracias a tus múltiples talentos. Números de suerte: 18, 5, 1 Palabra Sagrada: Pedir CÁNCER 21 de junio – 21 de julio No exijas, ni obligues a otros a actuar como crees que deben de actuar. Piensa primero como vas a expresar tus sentimientos. Realza todo lo hermoso que se encierra en ti. Cultiva una nueva personalidad, una alegre, positiva y llena de amor para repartir y disfrutar con los demás. Números de suerte: 8, 14, 28 Palabra Sagrada: Cultivar LEO 22 de julio – 22 de agosto Gustarás de tomar ahora pasos atrevidos y riesgosos. Querrás que las cosas den resultados inmediatos, lo que podría llevarte a ser muy exigente con aquellos que colaboran contigo. Es importante no ir de prisa especialmente en lo que se refiere a decisiones de dinero o de trabajo. Números de suerte: 2, 15, 21 Palabra Sagrada: Calma VIRGO 23 de agosto – 22 de septiembre No te resistas a los cambios de última hora, especialmente si éstos tienen que ver con tu trabajo o profesión. Oriéntate, infórmate, busca ayuda y orientación. Todo cambia constantemente y esto es para tu bien y tu crecimiento espiritual. Envuélvete en lo nuevo, lo diferente. Números de suerte: 3, 7, 12 Palabra Sagrada: Orientar LIBRA 23 de septiembre – 22 de octubre Estarás hoy muy activo por lo que no vas a esperar por nada ni nadie para llevar a cabo tus planes. Quieres acción. Se aleja de tu vida todo aquello que te estanca como lo son los miedos y las inseguridades. De ahora en adelante le das prioridad a tu persona y a aquello que te hace feliz. Números de suerte: 14, 5, 35 Palabra Sagrada: Prioridad ESCORPIO 23 de octubre – 21 de noviembre Sé bien especifico al expresarte, especialmente cuando comuniques tus intenciones a tu pareja, familia o amigos. Sé directo y no dejes dudas de ninguna clase para que después no surjan malos entendidos. Paga tus cuentas a tiempo, ponte al día en todo lo atrasado. Números de suerte: 5, 28, 10 Palabra Sagrada: Comunicar SAGITARIO 22 de noviembre – 20 de diciembre Entras en unos días de mucha actividad social y familiar. Se estimula el cultivo de nuevas amistades y el contacto con personas que influenciarán tu vida de una manera positiva ya sea en lo personal como profesional. Tu magia y encanto se exaltan y ganaras admiradores. Números de suerte: 12, 22, 15 Palabra Sagrada: Contacto CAPRICORNIO 21 de diciembre – 19 de enero Se enfatizan las uniones, asociaciones y la pareja. Te encuentras en un periodo de aprendizaje. Cuídate de no caer en los extremos ya que podrías ser muy exigente con tu pareja. Dale espacio a ese ser tan especial en tu vida y verás como la relación entre ambos mejora notablemente. Números de suerte: 15, 1, 3 Palabra Sagrada: Aprender ACUARIO 20 de enero – 17 de febrero Todo lo relacionado con el trabajo se enfatiza ya sea poniendo más interés en conseguir uno nuevo, como poniendo más de tus esfuerzo y talento en el que tienes ahora. Toda semilla que plantes ahora, te dará muy buenos frutos. Estás en control de tu vida y seguro de tu victoria. Números de suerte: 19, 5, 24 Palabra Sagrada: Victoria PISCIS 18 de febrero – 19 de marzo Se impone balancear tu trabajo o tus responsabilidades con momentos de relajación y descanso. Si estás soltero, Cupido te estará buscando y rondándote para flechar tu corazón. Si tienes pareja aprovecha para pasar con esta tiempo de calidad bien sea en una cena o viaje romántico. Números de suerte: 24, 14, 19 Palabra Sagrada: Balance Advertisement EDIT POST

Close Share options

Close View image Walter Mercado horóscopo del día para el 15 de noviembre

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.