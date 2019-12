Walter Mercado horóscopo del día para el 15 de diciembre Walter Mercado te dice tu horóscopo y tus números de la suerte para hoy. By Walter Mercado para People en Español ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print ARIES 20 de marzo – 19 de abril Hoy la Luna te impulsa a volverte a enamorar o comenzar de cero nuevamente con alguien a quien no has dejado de amar. Debes ser precavido para cuidar tu corazón herido. Volver atrás para subsanar viejas heridas es positivo. Hacer un compromiso para que la relación funcione, es esencial. Tu afirmación de hoy: “Estoy comprometido con la felicidad”. Números de suerte: 8, 56, 32 Palabra Sagrada: Compromiso TAURO 20 de abril – 20 de mayo En este día se te revelan soluciones a tus problemas a través de conversaciones, mensajes o la lectura. La confianza en ti mismo crece y alcanzas el éxito en negocios y asuntos legales. Comienzas la semana bien motivado. Aparece el perfecto socio que te ayuda a alcanzar el éxito. Tu afirmación de hoy: “Soy exitoso en todo lo que hago”. Números de suerte: 30, 43, 11 Palabra Sagrada: Éxito GÉMINIS 21 de mayo – 20 de junio Domingo de inspiración para ti. Muchos de los que te rodean son un ejemplo a seguir. Tu capacidad de comunicarte con efectividad y buen desempeño profesional te abrirá puertas a puestos más altos en tu sector laboral. Hoy vives una experiencia nueva y diferente que te hará tomar riesgos y hará tu vida más excitante. Tu afirmación de hoy: “Decido ser feliz”. Números de suerte: 8, 40, 33 Palabra Sagrada: Comunicación CÁNCER 21 de junio – 21 de julio Hoy te sientes la persona más rica del mundo. Vives y disfrutas de la abundancia, aunque no seas tan próspero. Todo lo que te rodea te lleva a sentirte exitoso, querido y bendecido porque nada te falta y porque puedes disfrutar de lujos o experiencias costosas, gracias a amistades y conexiones. Tu afirmación de hoy: “Vivo en abundancia”. Números de suerte: 3, 55, 25 Palabra Sagrada: Riqueza LEO 22 de julio – 22 de agosto Hoy la Luna te visita y enciende aún más tu carácter de líder, de rey o reina de tu entorno. Evita imponer tu voluntad solo por no aceptar que estás equivocado. El orgullo y la terquedad son tus peores enemigos. Fluye, escucha, llega a acuerdos, habla con la verdad y todo asunto delicado se resolverá exitosamente. Tu afirmación de hoy: “Yo vivo el hoy y el ahora”. Números de suerte: 9, 30, 22 Palabra Sagrada: Acuerdo VIRGO 23 de agosto – 22 de septiembre En este día, cuida de no decir o hacer algo inapropiado. La luna revuelca los sentimientos de aquellos que te rodean. Una persona allegada cuestiona tu autoridad para tomar decisiones que afectan a otros. Debes tener una buena razón para convencerlos de que actúas por el bien de todos. Afirmación para hoy: “ Números de suerte: 40, 3, 18 Palabra Sagrada: Confianza LIBRA 23 de septiembre – 21 de octubre Te sientes decepcionado ante situaciones familiares que están fuera de control. Fluye y acepta lo que tenga que pasar, al fin y al cabo, a ti nada te falta. Ocúpate de tus asuntos y permite que los demás se ocupen de los suyos. La luna de este día te inclina a ser más curioso. Tu afirmación de hoy: “Me abro a vivir feliz y amar”. Números de suerte: 44, 32, 10 Palabra Sagrada: Fluir ESCORPIO 23 de octubre – 21 de noviembre En asuntos laborales quieres avanzar más para obtener una mejor posición. La luna te vuelve una persona más ambiciosa. Deseas ser el jefe, dirigir y reorganizar las labores según tu forma de ver el progreso profesional de todos. Te enfada la mediocridad y la ineficiencia. Tu afirmación de hoy: “Creo en mí”. Números de suerte: 20, 24, 16 Palabra Sagrada: Profesionalismo SAGITARIO 22 de noviembre – 20 de diciembre Hoy debes de estar convencido que nada de lo que te digan o hagan es para criticarte o hacerte daño. Evita llegar a conclusiones apresuradas y permite que el tiempo te demuestre la verdad. Necesitas tomar todo con calma y pensar antes de actuar, consciente en las consecuencias de tus palabras y acciones. Tu afirmación de hoy: “Perdono y olvido”. Números de suerte: 11, 10, 21 Palabra Sagrada: Control CAPRICORNIO 21 de diciembre – 19 de enero Surge una oportunidad de viajar a un lugar lejano donde podrás disfrutar sin reparos o límites. Todo lo que deseas que suceda, así será. Tu fe y experiencia te han hecho fuerte. Nadie juega o te utiliza más. El romance se respira en el ambiente. Coqueteas y seduces a quien será tu próxima aventura. Tu afirmación de hoy: “Solo vive el que ama”. Números de suerte: 6, 46, 42 Palabra Sagrada: Experiencia ACUARIO 20 de enero – 17 de febrero Llegó el momento de evaluar tu situación financiera. Cuídate en quien confías tu dinero o de quien defiende lo que te corresponde por derecho. Asuntos de herencia, división de bienes, procesos legales o con socios, requieren atención y deben ser tu prioridad durante esta semana que comienza hoy. Tu afirmación de hoy: “Amo lo bueno y bello de la vida”. Números de suerte: 15, 18, 31 Palabra Sagrada: Prioridades PISCIS 18 de febrero – 19 de marzo Domingo para ser feliz. Decide que cada pensamiento y palabra tuya sean positivos y alentadores, te sorprenderás de los resultados que esta práctica tendrá en ti y en los que te rodean al final de este día. Tu mente está ágil, alerta y muy activa. Tienes muchas ideas y nada de lo que pase a tu alrededor se te escapa. Tu afirmación de hoy: “Confió en mí”. Números de suerte: 40, 37, 22 Palabra Sagrada: Fe Advertisement

Walter Mercado horóscopo del día para el 15 de diciembre

