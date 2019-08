Walter Mercado horóscopo del día para el 15 de agosto Walter Mercado te dice tu horóscopo y tus números de la suerte para hoy. By Walter Mercado para People en Español ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print ARIES 20 de marzo – 19 de abril Una noche de Luna Llena para ti significa una noche salpicada de romance y pasión. Esta Luna llena exalta en ti la pasión y te lleva a disfrutar intensamente de los placeres que la vida te regala. Serás amante, amigo y compañero. Expresarás tu amor sin miedo, ni ataduras. Números de suerte: 44, 10, 27 Palabra sagrada: Pasión TAURO 20 de abril – 20 de mayo La Luna Llena te impulsa a poner pasión en todo lo que realices. Esto se aplica tanto a tu trabajo, profesión o vida sentimental. Aprovecha para reconquistar a tu pareja y si no tienes pareja y deseas compañía, esta noche de encanto te llevará a encuentros con gente muy especial. Números de suerte: 19, 37, 6 Palabra sagrada: Encanto GÉMINIS 21 de mayo – 20 de junio Tienes por delante un sinnúmero de oportunidades para triunfar especialmente en tu área de trabajo o profesión. Aprovecha la energía de esta Luna Llena para manifestar en grande tu creatividad por medio de la palabra. Aquello que expreses dejará huellas en los que te escuchen. Números de suerte: 40, 3, 24 Palabra sagrada: Manifestar CÁNCER 21 de junio – 21 de julio No detengas tus planes y continúa adelante con los mismos ya que muy pronto un golpe de suerte te abrirá los caminos que han estado cerrados para ti. Esta Luna Llena derrama romance sobre ti y es muy posible que si te encuentras en busca de pareja ahora des con la misma. Números de suerte: 13, 35, 22 Palabra sagrada: Suerte LEO 22 de julio – 22 de agosto Ábrete a lo positivo y recibe con los brazos abiertos todo lo que la vida te ofrece. Aquello que consideras fue una mala experiencia, te ayudó a crecer y a ser más cuidadoso en asuntos de inversiones. Ahora te tomarás tu tiempo al hacer decisiones especialmente bajo esta Luna Llena. Números de suerte: 28, 9, 4 Palabra sagrada: Recibir VIRGO 23 de agosto – 22 de septiembre No detengas tus planes por estar en espera de otros. Continúa adelante con tu vida y los demás que te sigan si les conviene. Tú brillarás ahora como toda una estrella en el vasto universo pero te harás notar en tamaño ya que van a reconocer tus esfuerzos y excelente labor. Números de suerte: 11, 6, 41 Palabra sagrada: Reconocer LIBRA 23 de septiembre – 22 de octubre Esta Luna Llena despierta en ti el romance, la pasión no solo a nivel de pareja sino a nivel también de creatividad. La música despertará tus sentidos y te sentirás inspirado a crear cosas bellas, diferentes, únicas. Familia y seres queridos gravitarán hacia ti en busca de buena compañía. Números de suerte: 29, 7, 43 Palabra sagrada: Inspiración ESCORPIO 23 de octubre – 21 de noviembre Tú eres un signo sensual y apasionado y esta Luna llena de seguro hará vibrar las fibras de tu corazón especialmente si estás enamorado. Cuida de no excederte para que no dejes una mala impresión en tu pareja. Aprovecha que tus sentidos están exaltados y manifiesta tu creatividad. Números de suerte: 8, 33, 12 Palabra sagrada: Sensualidad SAGITARIO 22 de noviembre – 20 de diciembre Descarta todo aquello que te limita y no te permite expresar tus verdaderos sentimientos. Tú no eres de aquellos que se callan las cosas. A ti te gusta que la verdad salga a la luz y esta Luna Llena te satura de energía para que te puedas expresar como realmente quieres y deseas. Números de suerte: 32, 15, 27 Palabra sagrada: Expresar CAPRICORNIO 21 de diciembre – 19 de enero Ten fe que de alguna manera aquello que tanto deseas llegará a tu vida. Por el momento toma las cosas con calma y dedica tiempo a tu persona. Ámate, cuídate y valórate. Resalta tus buenas cualidades como líder, amigo, compañero y amante. Disfruta de la magia de esta Luna Llena. Números de suerte: 16, 49, 1 Palabra sagrada: Calma ACUARIO 20 de enero – 17 de febrero Organízate y no quieras hacerlo todo en un momento. Tú necesitas espacio para estar contigo mismo y relajarte. Esta Luna llena exalta tus sentidos por lo cual se impone que separes un lugar para escuchar música, leer o meditar para así poder bajar tus revoluciones y descansar. Números de suerte: 5, 20, 14 Palabra sagrada: Espacio PISCIS 18 de febrero – 19 de marzo Una Luna Llena de encanto y misterio te ronda. Se exalta lo místico en ti junto a lo sensual, lo romántico y espiritual. Buscarás estar en buena compañía disfrutando del momento presente sin importarte lo que digan u opinen los demás. Serás rey o reina en tu mundo. Números de suerte: 18, 22, 31 Palabra Sagrada: Disfrutar Advertisement EDIT POST

