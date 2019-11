Walter Mercado horóscopo del día para el 14 de noviembre Predicciones de Walter Mercado con el horóscopo del día y los números de la suerte. By Mayra Mangal ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Estimados lectores: Nuestro querido Walter Mercado falleció este 2 de noviembre, sin embargo antes de morir nos dejó sus últimos horóscopos para el mes de noviembre, que se enviaban por adelantado a People en Español. —- ARIES 20 de marzo – 19 de abril Da comienzo un periodo de construir bases económicas sólidas. Tu seriedad y tu responsabilidad se manifiestan en tu trabajo. Te atreves a incursionar en algo nuevo y diferente, en nuevas empresas. El impulso de comprar o invertir dinero en artículos de lujo puede ser muy fuerte. Números de suerte: 20, 6, 11 Palabra Sagrada: Construir TAURO 20 de abril – 20 de mayo Recibes protección Divina de aquellos seres queridos que en el plano material ya no están a tu lado. Experimentarás gran paz espiritual y seguridad emocional. Agradece cada minuto de tu existencia. Ayuda al prójimo con acciones y palabras de consuelo. Números de suerte: 8, 14, 29 Palabra Sagrada: Ayudar GÉMINIS 21 de mayo – 20 de junio Busca a tus buenas amistades. Es momento de revisar quien conviene a tu lado y quien te perjudica. Considera las ideas o consejos que puedan aportar aquellos que de verdad dicen siempre presente en tu vida, ya que pueden ayudarte a lograr muchas de tus metas. Números de suerte: 5, 23, 10 Palabra Sagrada: Amistad CÁNCER 21 de junio – 21 de julio Tu actividad mental te mantendrá interesado en muchas cosas a la misma vez. Los que estén a tu lado se les hará un tanto difícil entenderte. Es importante que expreses con claridad lo que deseas. No siembres dudas en aquellos que amas. Sé sumamente claro al decir tu verdad. Números de suerte: 3, 12, 36 Palabra Sagrada: Actividad LEO 22 de julio – 22 de agosto Estás ahora como un imán, recogiendo lo que hay en el ambiente. Cuídate de personas y lugares negativos. Rodéate de cosas y de personas bellas, positivas. Satura tu ambiente de música, flores y perfume. Ponte en contacto directo con la naturaleza. Exalta tu mundo espiritual. Números de suerte: 7, 33, 11 Palabra Sagrada: Belleza VIRGO 23 de agosto – 22 de septiembre Experiencias del pasado salen a flote para resolverse de una vez y por todas. Se impone buscar ayuda profesional si entiendes que podrías necesitarla solo para poner en orden tu vida. Tu prioridad debe ser estar en paz contigo mismo, conocerte mejor, quererte, amarte y mimarte. Números de suerte: 10, 19, 12 Palabra Sagrada: Resolver LIBRA 23 de septiembre – 22 de octubre Excelente periodo para expandir tus conocimientos y viajar. Aprovecha para comenzar un curso de computadoras o cualquier tipo de educación. El viajar expande tus horizontes y te expone a nuevos estilos de vida. Comunicante con aquellos que están lejos de ti. Números de suerte: 14, 5, 32 Palabra Sagrada: Comenzar ESCORPIO 23 de octubre – 21 de noviembre No tomes decisiones finales por el momento. Analiza, recoge información, pon en orden tus metas, tus prioridades. Toda acción en grupo, con tus vecinos y amigos será muy productiva y divertida. Disfruta de las nuevas experiencias que te ofrece la vida. Viaja, estudia y enamórate. Números de suerte: 13, 7, 4 Palabra Sagrada: Experiencias SAGITARIO 22 de noviembre – 20 de diciembre Te sorprenderás de tus propias reacciones hacia aquello que te molesta y que te hiere. Comienzas a tomar decisiones valientes con seres que juegan con tus sentimientos. La familia es importante para ti, pero no dejarás de cuidar tu espacio. Tu paz espiritual será ahora lo primero en tu vida. Números de suerte: 1, 35, 28 Palabra Sagrada: Cuidar CAPRICORNIO 21 de diciembre – 19 de enero Hoy buscarás la perfección en todo. Tú por lo general eres detallista pero ahora lo serás más. Quieres que todo te salga perfecto y esto podría llevarte a ser muy exigente tanto en tu trabajo como en tu entorno familiar. Evita la crítica. Dirige tu energía poniendo más atención a tu salud. Números de suerte: 7, 16, 20 Palabra Sagrada: Evitar ACUARIO 20 de enero – 17 de febrero Se presenta una magnífica oportunidad para explicar o clarificar asuntos pendientes con tu pareja o socio si lo tienes. Las estrellas alumbran tu camino. En toda negociación que hagas durante estos días saldrás muy complacido de la misma. Todo lo que necesitas te llega fácilmente. Números de suerte: 9, 45, 13 Palabra Sagrada: Explicar PISCIS 18 de febrero – 19 de marzo Tu habilidad mental se exalta, por lo que estarás en las de aprender algo nuevo así como también divertirte en juegos o actividades junto a tus amigos o familiares. La vida familiar será tu prioridad por lo que harás ahora las de anfitrión y pondrás de manifiesto tus habilidades culinarias. Números de suerte: 6, 23, 15 Palabra Sagrada: Diversión Advertisement EDIT POST

Close Share options

Close View image Walter Mercado horóscopo del día para el 14 de noviembre

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.